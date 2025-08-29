Věřit Fialovi? Komentátor nemá pro premiéra hezkou odpověď

Na CNN Prima News byla veliká zábava, Jan Jakob z TOP 09 se tam střetl s Miroslavem Ševčíkem, který kandiduje za SPD. Jakob tam mluvil o „tvrdé normalizaci“ v 80. letech, kdy se teprve narodil. A prohlašoval, že se komunistou nenechá poučovat. Zaznamenal jste Jakobův výkon?
Letmo jsem zahlédl. Miroslav Ševčík má velkou pravdu, že současní pseudo demokrati, nazývající se liberálními, se velmi často chovají zřejmě jak normalizační komunisté. A neznalost historie, nebo zkreslená znalost historie a černobílé vidění je jednou z typických vlastností novodobých soudruhů a svazáků typu Jakoba. Jinak trochu bych se ohradil proti jednomu z argumentů ve vaší otázce. Nemusíte všechno zažít – myšleno reálně odžít – abyste o tom mohl třeba i zasvěceně hovořit a diskutovat. To bychom přece nemohli mít ani dějepis a nemohli bychom brát vážně žádná slova lidí, kteří mluví o čemkoliv, co je mimo jejich datum narození. Ale je třeba mluvit s pokorou, mít něco nastudováno a umět přijmout argument, názor i pohled jiného třeba zasvěcenějšího nebo erudovanějšího.
V EU zase vymysleli něco krásného, tedy že by kontrolovali zprávy, které si lidé posílají přes Whatsapp, messenger nebo e-mail. Prý kvůli ochraně dětí a dětské pornografii. Dokonce i premiér Fiala se vymezil, že tohle by nešlo. Akorát že až poté, co na to upozornili Novinky. Téma ale kolovalo mnohem dříve. Věříte Fialovi, že mu tento postoj vydrží i po volbách?
Všichni ve volbách používají osobnosti. Piráti vsadili mimo jiné na Sugar Denny, tedy obtloustlou influencerku, která si vymyslela například těhotenství a taky se přiznala ke konzumaci drog. Udělali Piráti dobře?
Vzhledem k jejich dlouhodobé cílové skupině částečně možná ano, ale dle mého jde o úzký segment voličů. A ono „rebelství“, které by možná mohla v očích někoho ztělesňovat, si myslím rozumní lidé představují trochu jinak. Nicméně obtloustlá budižkničemu označující se za influencerku, což je pro mě už extrémně sprosté slovo, Piráty vlastně docela dobře reprezentuje.
U tématu ještě zůstaneme. Umělec Samir Hauser, který se proslavil například tím, že šňupal kokain ve vysílání ČT, dělá anketu o „největší krysu české hudební scény“. Mezi možnostmi je například Michal David, Daniel Landa, Jarek Nohavica nebo nově Oto Klempíř. Neměl se Hauser také zahrnout?
Na rozdíl od výše zmíněných umělců, ať už si o jejich umění myslíme cokoliv, jsem o onom asi umělci zatím neslyšel a jeho asi umění nezaznamenal. Jakkoliv jde tato akce mimo mé vnímání, tak vzhledem k osobnostem, které si vybral, jde zřejmě o uvědomělého svazáka typu pochybného opět jakože influencera „Majka pána“ Oganesjana, Cempera a jim podobných kádrováků, kteří by vás pro vaše dobro – a zejména pro jejich zaslepenost a imbecilitu – snad třeba i zastřelili.
Firma Disney dle serveru Variety hledá nové značky, kterými by přilákala muže v generaci Z, aby její filmy a seriály opět sledovali. Viděl jste v poslední době něco od Disneyho? Co byste firmě, známé podporou LGBT a podobných témat doporučil?
Aby se vrátila k pohádkám, filmům a seriálům bez přehnané ideologie. Ale bylo by bláhové myslet si, že se něco takového stane, protože filmový průmysl – napříč celým světem a v Americe zvláště – je jedním z nástrojů propagandy, řízení, ovlivňování mas a šíření režimu žádoucích postojů a myšlenek. A Disney coby jedna z největších společností v odvětví televizní a filmové zábavy má samozřejmě v tomto ohledu výsadní postavení. Tedy můžeme se zcela bezpochyby těšit na LGBTPSVZ Sněhurky, multikulti trpaslíky nebo naočkované Popelky s rouškami a respirátory.
Ukrajina střílela po ropovodu Družba, ze kterého bere ropu např. Maďarsko a Slovensko. Prý dokonce proto, aby je přijali do EU. Co říkáte na takové vydírání?
Bezprecedentní. Navíc bych řekl, že jde o další z teroristických činů Zelenského junty, nebo ne? Nicméně jak říkám od začátku, americká šachová figurka předstírající pro širokou veřejnost ukrajinského vůdce umí jen brečet, kvičet, žebrat a vyhrožovat. To všechno v propagandistickém hábitu a za mohutného potlesku médií a politiků středního proudu.
A ještě ke střelbě na ropovod, kterou si maďarský premiér nenechal jen tak líbit. „Jen aby se Zelenský nerozlobil. Zabrání Maďarska by mu trvalo dva dny, a polovina členů NATO by na žádost Maďarska aktivovat čl. 5 s potěšením nereagovala,“ reagoval politolog a hradní poradce Jiří Pehe. Váš názor na Peheho slova?
Tak víme dobře, že celoživotní prominentní kádr Pehe se už dávno ztratil v krajině blbosti a ne a ne najít dveře ven. Pehe samozřejmě musí nekriticky stát na straně Ukrajiny, tak jako Ameriky, Evropské unie, řízené migrační invaze nebo toho času jistě koronafašistické mašinérie – sic v tom posledním se pouze domnívám s pravděpodobností hraničící jistotou. Pehe by našel omluvu, vysvětlení i varůvku i kdyby Zelenskyj třeba topil koťátka. Což je vlastně z pohledu toho, že posílá na smrt statisíce Ukrajinců a chystá rozprodej vlastní země, ještě malichernost.
autor: Karel Šebesta