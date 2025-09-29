Větvička: Kdo volí lháře a podvodníky, je spolupachatel. Stydím se za ty krvavé bestie

Ladiku, hned na úvod se zeptám, kde jsi v posledních měsících všude cestoval a co jsi tam viděl a slyšel?
Léto je pro mě vždy náročné, v posledním červnovém týdnu už přes čtvrt století s přáteli sedneme na kola a někam zmizíme, ujedeme bezmála 500 kiláků a zničeni se opět vrátíme, protože nikdo z nás po zbytek roku moc netrénuje. Poté, co jsme kdysi objeli Česko-Slovensko v hranicích před rokem 1938, jsme začali jezdit ven. Po loňské cestě srbskou Vojvodinou jsme letos obrátili pozornost na polskou Halič.
Pak se objevily skvělé ceny letenek do Podněstří, tak jsme se tam zajeli podívat, jestli ty negativní nesmysly, kterými nás média krmí, jsou pravdivé, nebo ne. Samozřejmě že realita je jiná než mediální obraz. Jsem rád, že jsem tu zemi viděl dříve, než do ní budu potřebovat ruské vízum.
A v červenci jsme s kamarády uspořádali mikrovýpravu do střední Asie a doporučuji to všem – Uzbekistán, Tádžikistán i Kyrgyzstán jsou nádherné země s obyvatelstvem, které jest k nám, Moravanům, přívětivé.
Teď si na chvilku odpočineme, na konci listopadu se opět zajedeme podívat na sběr mandarinek do Adžárie a v prosinci po stopách knihy Zrnko písku do Karibiku. Takže to už byl a ještě to vypadá na docela cestovatelsky úspěšný rok.
Všude dobře, doma nejlíp… říká se. Ovšem teď, jen týden do voleb, jak vnímáš atmosféru v naší zemi? Když se podíváš na to, co se odehrává na sociálních sítích, na nedávný útok na Babiše…
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
To vše má na atmosféru v zemi vliv, zatím máme štěstí, že nemáme tak horké hlavy jako Slováci a premiéry zatím nestřílíme, ale „jen“ bijeme holí. To se ovšem může kdykoliv zvrhnout.
Co podle tebe bude to téma, které nejvíce ovlivní výsledky voleb? Budou to drahé potraviny, energie, špatně dostupné bydlení, Ukrajina… nebo něco úplně jiného?
Vše výše jmenované a k tomu zločinecké kauzy Fialovy vlády. Devastace této země pomocí vnitřního vykrádání přes ty jejich Green Dealy, povolenky, lipské burzy a podobná zvěrstva je donebevolající. Pokud ovšem 40 % obyvatelstva i po tom všem je schopno volit všechny ty levičácké Piráty, Stany, ODS, lidovce a Topky, pak si musíme připomenout větu starého dobrého Orwella: Lidé, kteří volí zkorumpované politiky, podvodníky, zloděje a zrádce, nejsou oběti… nýbrž spolupachateli.
A co je podle tebe nutné co nejdříve po volbách v ČR udělat, případně změnit?
Teď mě napadá to, co skvěle shrnul Vidlák: „Hlavní, co se musí po volbách udělat, je změnit atmosféru. Ano, musejí se zrušit všechny ty KRIT a zmocněnci pro boj s dezinformacemi, Foltýni z Edelstadtu i státní peníze všem faktčekerům. Musí se přestat se šmírovacími zákony, jako je Chat Control. S kolegy z opozice máme shodný pohled na celou řadu věcí. Bez problémů se shodneme na zestátnění ČEZ, shodneme se na potřebě masivní bytové výstavby, máme sympatie k Orbánově maďarské cestě, kamarádíme se se Směrem, dáváme důraz na vazby ve střední Evropě a za základ vztahů považujeme V4, na plynu a ropě nás zajímá především cena, my si s benzínem nechceme povídat o geopolitice… A tak nějak všichni tušíme, že pro západní Evropu budeme vždycky scheisse Tschechen a vyměnit energetickou závislost na Rusku za kompletní závislost na Německu tak nějak není to pravé ořechové.“
A já bych dodal – zrušit cenzurní zákony, zrušit Foltýny a přestat financovat politické neziskovky. Zavést zákon o cizích agentech, přijímajících finance z ciziny. Zastavit přehnané výdaje na zbrojení, například vypovědět smlouvu o dodávce F-35, které by měly přijít někdy za deset let, a nahradit je smlouvou o dodávce gripenů, pokud je tedy vůbec potřebujeme, protože války už se nevedou tak, jako se vedly před pěti lety.
A ten hlavní krok je vystoupení z Pařížské klimatické dohody, konec zeleného údělu, konec ekologického šílenství. Vrátit se k Visegrádu a odstoupit od migračních paktů a podobných zvěrstev.
Nejen Amerikou v minulých dnech otřásla vražda Ch. Kirka. Co k této tragédii říci a jak moc to podle tebe ovlivní Ameriku?
Buďme upřímní, to jméno u nás ještě před měsícem nikdo neznal a ani dnes si nejsem jistý, že by se našlo mnoho lidí, kteří by o této osobnosti byli schopni říci více, než že byl zavražděn.
Ukazuje se jen opět, že levičácké globalistické síly po celém světě se neštítí ničeho, od rány holí přes teror psychický i fyzický až po vraždu.
Podívejme se i do Londýna. Tam se před pár dny konal opravdu velký protest. Je namístě tomu dávat nějaký větší význam? Dá se předpokládat, že se v Anglii začne něco měnit? Nebo už je zkrátka na změnu, po které volali právě demonstrující, pozdě?
Máme na mysli tu demonstraci, o které naše režimní média tvrdila, že tam bylo pár desítek tisíc lidí, přičemž bylo patrné, že jde o milionové shromáždění? Je hezké, že se Angličané probudili, ale obávám se, že příliš pozdě. To si měli uvědomit dávno, když si pouštěli nekonečné davy cizích kultur do své země. Islamizaci a afrikanizaci Británie už dnes nezabrání.
Protesty se konaly i ve Francii, v Německu… Děje se v tomto směru v Evropě něco významného? Nebo jsou to zkrátka protesty, které proběhly, a tím to skončilo?
Francie, Německo, Nizozemí, Belgie, Švédsko, to jsou ztracená teritoria, právě tak jako Británie. Neděje se tam nic významného, globalistický režim v těch zemích nedopustí žádnou reconquistu. Protesty nic nezmohou. Pokud se dá něco zachránit z křesťanské kultury, kterou jsme před 40 lety považovali za typickou pro západní Evropu, pak se o to můžeme pokusit v pásu, který TGM před sto lety nazýval zeměmi malých národů, od pobaltských zemí přes státy visegrádské čtyřky až po Řecko, samozřejmě včetně Srbska, Slovinska, Rakouska, Rumunska a dalších. Jádrem těchto zemí jsou bývalé země Rakouska-Uherska. Tady se ještě dá zabránit všem negativním jevům, které devastují země Západu.
Podívejme se i na situaci na Ukrajině. Vypadá to, že dojde v brzké době k nějaké mírové dohodě, nebo ne? Co říci jak na přístup Ruska, tak na přístup Ukrajiny? Ale i Trumpa, který slíbil válku krátce po svém zvolení ukončit?
Byl jsem letos na Ukrajině třikrát. Každá návštěva je smutnější a smutnější. Na ulicích převládají ženy v poměru snad 80/20, na náměstích přibývají pomníčky a fotky padlých s daty úmrtí od roku 2014 až po dnešek. My se bohužel podílíme velice silně na tom, že ta válka pokračuje. Stydím se za ty krvežíznivé bestie, sedící ve vládě, parlamentech, podporující zlo a vraždění. Ta válka nemusela vůbec začít, pokud by se trvalo na dodržení minských dohod.
Bohužel nevidím náznaky, že by vraždění mohlo být u konce. Anglosasům nikdy nevadilo vzájemné vyvražďování slovanských národů a krvavé peníze jim nevadily ani za první, ani za druhé, ani za této války. Naopak, budou vraždění podporovat tak dlouho, dokud jim to bude přinášet peníze.
Obávám se, že nakonec může dojít na mapu, kterou jsem zveřejnil krátce po majdanském převratu v roce 2014 a kde jsem si dělal legraci z toho, že Moskva může Kyjev odstřihnout od Černého moře a propojit ruské území až po Podněstří. Odpovídalo by to i jazykové mapě z té doby…
Mimochodem, slovenský premiér Fico si to před časem z některých stran pěkně slízl za svoji schůzku s Putinem. Je tato kritika namístě? A co říci na to, že Fico byl jediný čelný představitel evropského státu, který se zúčasnil čínských oslav druhé světové války?
Politici jsou od toho, aby se setkávali a komunikovali spolu. Dělá to Fico, dělá to Orbán, dělají to jiní státníci. Kdo to nedělá, není státník, ale nula.
Naši současní politici to dělat ani nemůžou, protože ty atrapy, dočasně nainstalované na místa ministrů, neumějí jazyky a bojí se mluvit. Stydím se za všechny ty Černochové, Lipavské a Fialy. Pamatuji na předloňský Orbánův rozhovor, kterého se ptali na to, co si myslí o našich posledních premiérech – Fialovi a Babišovi. Odpověděl na to něco ve smyslu – Babiše znám dobře, na každém setkání šéfů států v bruseli pořád něco navrhoval, vyptával se, neustále do těch unijních struktur rýpal. Fialu neznám, nepamatuji si, že by kdykoliv něco řekl.
Snad jsem jeho slova příliš nezkreslil. Ale každopádně doufám, že příští týden bude Fialova klika na hlavu poražena a levá i pravá opozice představovaná hnutími a stranami Stačilo!, SPD a Motoristé dostanou dostatečný počet hlasů, aby dokázaly korigovat Babišovy úlety.
Mimochodem, Babišovi stoupenci Schillerová, Vojtěch a další se dodnes neomluvili za svinstva, která způsobili statisícům občanů v době koronapodfuku tím, že nátlakem nutili občany vstříknout si do těla neprozkoumané látky, mnoha lidem tak způsobili závažné zdravotní problémy, porodnost očkovaných žen v porovnání s neočkovanými prudce klesla a z nás neočkovaných udělali občany II. kategorie.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jaroslav Polanský