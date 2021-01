Vole blbej, nebo kr*vo pitomá? Ranní zamyšlení Ivana Vyskočila, jak oslovovat progresivní genderisty

reklama

„Docela pravidelně poslouchám rozhlas. Mám rád pořad ‚Jak to vidí‘, kde často dobře mluví Ivan Hoffman nebo Dr. Cyril Höschl nebo Andor Šándor,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil. „Tentokráte jsem poslouchal gerontoložku Dr. Olmerovou. Velmi zajímavé věci o vakcínách i o alzheimeru. Jenomže pak se dámy, paní doktorka a moderátorka Zita Senková, dostaly na inauguraci amerického prezidenta a já koukal, jaký jsem nedouk. Představte si, že to, co si oblékla nynější první dáma, tak tou barvou vyjádřila podporu Afroameričanům. Já koukal jako blbec, co se všechno dá poznat z ženských šatů,“ říká s úžasem herec. A zamýšlí se: „Byly asi hnědé, já nevím, ale my prosťáčci bychom v tom asi nehledali skryté poselství.. Ti ‚obeznalí‘ vidí symbol, já, trubka, vidím jen nějaké šaty. Ale napadlo mne, že určitě záleží na úhlu pohledu a hlavně na tom, co chci vidět?“ pokládá řečnickou otázku.

„Možná, že kdyby na sobě měla tytéž šaty paní Trumpová, dozvěděli bychom se, že to byla schválnostivá urážka barevných Američanů. Ale já bych stejně zase viděl jen šaty a hezkou ženskou v nich!“ usmívá se Ivan Vyskočil. „Při jiné příležitosti prý zase nová první dáma šatama vyjádřila svoji podporu ekologickým aktivistům. Já to zase neviděl! Myslím, že dokud si prezident Biden na sebe nevezme ‚zelený kabátek, botky rudé‘ a nenalíčí se na zeleno, tak mě nic neťukne, co chce vyjádřit,“ nešetří ironií herec.

Proč ženy vyžadují, aby se jim říkalo jako chlapovi?

„V rozhlase zase při jiné příležitosti rozebírali správně genderové oslovení,“ pokračuje Ivan Vyskočil a dává příklad. „Xaver Veselý se tuhle pozastavil nad oslovením – občané a občanky. Jeho pochybování nad správností takového užití se stalo vítanou příležitostí některých lidí na hon a štvaní proti Xaverovi,“ kroutí hlavou a vysvětluje. „Ale, OBČANÉ je přece správně! V tomto slově jsme obsaženi všichni, bez rozdílu pohlaví i barvy pleti a náboženského přesvědčení, kteří máme toto OBČANSTVÍ zapsáno v OBČANCE. Ano, občanka – je to, co na mně chtějí na poště, jdu-li vybírat peníze, ale je to také správně užíto ve větě, že paní XY je občankou tohoto státu.

Čeština je krásný jazyk a od malička víme, kde můžeme jaké slovo užít. V pravidlech se většina odborných specializací nepřechyluje a užívá se v základním tvaru. V seriálu Specialisté se nikdo nepozastavuje nad představováním jedné z postav – kapitán Májová. Jako malý si pamatuji, že moje maminka říkala lékařce – paní doktor, a trochu mě to tahalo za uši. Dnes je paní doktorko, zcela běžně užíváno. Zcela přirozeně zní v amerických filmech třeba – detektiv Danielsová. Ale cit mi nedovolí říci – ‚zastavila mne krásná policist‘! Samozřejmě řeknu ‚krásná policistka‘!“ usmívá se herec.

A rázně podotýká: „To zas nějací genderisti, co nemají nic lepšího na práci, vymýšlejí kraviny, aby ospravedlnili svoji existenci. Mnohé ženy se toho chytnou a jsou ochotné za to i demonstrovat. Jenom nechápu, proč jim potom najednou vadí přechylování ženských příjmení a vyžadují, aby se jim říkalo jako chlapovi? Paní Smetana, nebo Eva Švagr“...

Vůl blbej, nebo... kráva pitomá? Nevěděl jsem….

„Nedávno jsem sledoval v TV rozhovor, kde pan Veselovský oslovoval evidentní ženu v mužském rodě. Když jsem slyšel, jak jí říká, že je rád, že (ten žena) PŘIŠEL, nevěděl jsem chvíli, zda jsem blbej já, nebo pan Veselovský? Posléze jsem se dozvěděl, že se slečna prohlásila za ‚osobu neurčeného pohlaví‘ a oslovení v mužském rodě vyžaduje,“ rozhodl se Ivan Vyskočil podělit se čtenáři o situaci, která ho vyvedla z míry. „Moderátora pana Veselovského si vždy rád poslechnu, ale po chvíli jsem byl z té schizofrenie tak pitomej, že mne to dohnalo až k chuti tu dámu počastovat nevybíravými slovními urážkami. Jenomže mě zarazilo, jaký vulgarismus z říše zvířat vůči ní použít? Nevěděl jsem, jak mám tu osobu znectít? Mám vykřiknout do obrazovky: ‚Vole blbej, nebo… krávo pitomá‘? Nepřišel jsem na to. Tak jsem to raději vypnul!“ krčí rameny herec.

Chudák, kdo bude namlouvat Česílka

„Nějaké ‚hlavy‘, jistě dobře placené v nějaké neziskovce, zase vymyslely důslednost i v dabingu. Takže černé herce musí dabovat v cizím jazyce zase jen černoch,“ dostává se Ivan Vyskočil k dalšímu tématu. „Předem je mi líto kolegy Korantenga, který ještě ke všemu není dabér. Při záplavě amerických detektivek u nás, nebude ten chudák vědět kam dřív skočit,“ podotýká s úsměvem Ivan Vyskočil. A s pořádnou dávkou ironie dodává: „Možná, že postačí, budou-li se herci do dabingu líčit. Tak by aspoň trochu splnili požadavky podobných moderních idiotů. Některé už hotové věci bude třeba podle této směrnice předělat. Už vidím to nadšení některého kolegy, co bude muset namluvit vodníka Česílka. Ten z toho bude hrůzou zelenej. A to doslova! Doufám aspoň, že líčidla budou v režii dabingového studia. Mimochodem, kdo bude namlouvat Simpsonovy? Vždyť ty figurky jsou všechny žluté? A někteří dabéři stihnou za den i několik rolí třeba v různých studiích. To bude přelíčováního!“ ušklíbá se herec.

A dostává se k dalšímu „nápadu“, který očividně považuje za „výborný“. „K tomu všemu se prý nový americký prezident vyjádřil, že muži, kteří se cítí býti ženami, mohou na závodech soutěžit v ženských kategoriích. Tak to už jsme se úplně zbláznili? Nehledě na podivení, že na začátku své prezidentské kariéry má čas na takové pitomosti!“ chytá se Ivan Vyskočil za hlavu.

To i rvačky naší čtyřprocentní menšiny, když se mydlí kabelkama, mají větší páru!

„A zase k nám,“ vrací se herec zpátky do českých luhů a hájů. „Rvačka v parlamentu! Kdo mohl napsat takový titulek, ten nikdy neviděl rvačku v žižkovské hospodě nebo v hornické putyce. Ta trapná strkanice o mikrofon se nedá nazývat rvačkou,“ kroutí hlavou s úsměvem. A dodává: „Poslanec Volný sliboval ‚flákanec‘... a pak z toho nic nebylo. A ti zachránci předsedajícího, co tahali poslance Volného za sako a drželi se v bezpečné vzdálenosti, aby se náhodou po nich medvědovitý Volný neohnal? To že byla rvačka? Takto se naši sralbotkové umějí poprat o svoje politické přesvědčení? To v asijských a jiných parlamentech jsou jinší kabrňáci. Tam se házejí i přes lavice. To i rvačky naší čtyřprocentní menšiny, když se mydlí kabelkama, mají větší páru!“ směje se Ivan Vyskočil a našim zákonodárcům vzkazuje: „Že se nestydíte, takto se předvést! Zase jen parlamentní šašci!“

Češi čekají, až je EU ještě více nechá na holičkách

„A další tahanice, tentokráte o vakcíny proti covidu,“ přechází na další téma Ivan Vyskočil. „Už i pan Prymula doporučuje nakoupit ruskou vakcínu, kterou koupilo už Maďarsko a dokonce i Izrael. Ale Češi, vždy papežštější než papež, stále čekají, až je ještě více (jako vždy) nechá na holičkách EU. Ne, to ne, musí přece vydělat západní firmy určené EU. Jen abychom ještě na kolenou neprosili, jak říkali naši předkové,“ varuje herec.

„Takže zatímco řešíme, jak oslovovat ženy, kdo smí a nesmí závodit, jaký herec má namlouvat své zahraniční kolegy jiné barvy pleti a zase taháme politiku do sportu, kde má a nemá být mistrovství v hokeji, hádáme se, zda roušky ano, či ne, řešíme soudnictví v Ruské federaci a tamní lidská práva – utíkají nám podstatné záležitosti doma a v Evropě,“ zvedá prst Ivan Vyskočil a neodpouští si rýpnutí. „Počítám, že Vladimír Putin po ‚zahřímání‘ Tomáše Petříčka z českého ministerstva zahraničí se tak vyděsil, že už teď vyhlašuje v Rusku všeobecnou mobilizaci. Takových problémů mají naši náčelníci na bábovce. Toto všechno musí řešit, že si ani nestačí všímat toho, jak do Evropy zatím tiše pronikají další a další migranti, aby posílili muslimské komunity v evropských městech.“

To ani sebehnusnější žába nepřebije!

„Jsem z toho všeho tak pitomej a zmatenej a znechucenej, že už si dlouho říkám, že se budu držet francouzského návodu na ranní vstávání. Francouz prý má každé ráno políbit ošklivou, slizkou žábu, protože potom už ho celý den čekají jen samé příjemnější věci. Snad to pomůže? Ovšem nesmím poslouchat takovéhle zprávy a pouštět si TV! To ani sebehnusnější žába nepřebije!!“ uzavírá dnešní Nedělní ráno, s humorem sobě vlastním, Ivan Vyskočil.

