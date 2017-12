Volíme všichni. A principem demokracie je respektování vůle většiny. Popeláři i novináři mají stejný hlas, zlobí se režisér na jisté spoluobčany

Rok 2017 pomalu končí. Jak ho hodnotíte? Co se v naší zemi povedlo a co naopak ne?

Jsem zdravý, žena také a děti jakbysmet. Pro mě dobrý…, a pokud jde o ČR, myslím, že je dobře, že se Andrej Babiš pokouší obhájit svoji vládu, myslím, že by bylo dobře, kdyby našel rozumné představitele ve stranách, které se o prsa vietnamské ženy probojovaly do Parlamentu, a ti pochopili, že na předčasných volbách mohou jenom prodělat a konečně uznali, že Andrej Babiš má v České republice právo vládnout. Že to ve volbách rozhodli občané…

I tento rok byla jedním z hlavních témat migrace. Vidíte v tomto směru nějaké zlepšení? A jak hodnotíte postoj ČR k tomuto problému?

Možná není vyloučeno, že se ve vedení Evropy konečně najdou politici, kteří pochopili a přiznají, že i migrace má svá pravidla, a pokud nejsou dodržována, že je to pro celou Evropu smrtelně nebezpečné… Že hra už končí a začíná tvrdá realita…

S takzvanou uprchlickou krizí souvisí i činnost mnoha neziskových organizací. Jak jejich činnost v tomto roce hodnotíte?

Já o neziskovkách skoro nic nevím, jen to, že je jich v Česku zbytečně hodně. A čím víc jich je, tím méně prostředků se dostane až k těm, kteří to opravdu potřebují…

Jednou z hlavních událostí v zahraničí byly volby v Německu. Úspěch Angely Merkelové sice nebyl tak jednoznačný jako v předešlých volbách, přesto ale zvítězila. Jak si její vítězství, přes problém právě s uprchlickou krizí, který jí mnozí v lecčem dávají za vinu, vysvětlujete?

Nejsem politik ani politolog a nedělám si nárok na pravdu, dokonce ani na správný úsudek. Ale myslím, že Němci jsou stále přesvědčeni, že strana, kterou paní Merkelová reprezentuje, je stále ještě pro Německo to nejlepší. Kromě omylu s migrací si ale paní Merkelová špatně nevede a Německo a Němci si žijí jako nikdo v Evropě …a to se v Německu i ve volbách cení.

Velmi důležité byly i volby ve Francii. S odstupem doby, jak hodnotíte jejich výsledky a co podle vás nejen Francii, ale i celé Evropě nakonec přinesou?

I pan Macron se drží a projevuje se celkem sympaticky. Uvidíme, jak se bude vyvíjet jeho pakt s paní Merkelovou, protože je už mnoho let evidentní, že Evropa jede podle toho, jak plné nádrže má politika Francie a Německa. Po Brexitu v Anglii o to více…

A jak hodnotíte dosavadní snahu a úspěchy či neúspěchy ohledně „multikulti“ společnosti právě například v Německu nebo Švédsku?

Fantaskní projekt multikulturalismu jako vize zářné budoucnosti moderní západní společnosti dostal v praktickém životě doslova „na holou“… Vámi jmenované země, myslím ale, že i takové země jako Francie a zejména Paříž, Anglie a zejména Londýn, se budou s důsledky neprozíravé, naivní, idealistické politiky ještě dlouho vypořádávat, pokud se vůbec mají šanci z maléru, v němž se nacházejí, vylízat.

I u nás byly jednou z nejdůležitějších událostí parlamentní volby. V čem byly podle vás letošní volby jiné než v předešlých volebních obdobích? A vzhledem k výsledku, propadu tradičních stran, dá se říci, že se jedná o konec jedné éry v České republice ohledně politické scény?

Já si vůbec nemyslím, že by u nás byly nějaké „jiné volby“. Byly volby a lidé si zvolili. Konec, tečka. Bohužel jistí spoluobčané si stále ještě nezvykli na to, že volíme všichni a že principem demokracie je respektování vůle většiny. Popeláři stejně jako novináři, všichni mají rovný hlas. Pro některé je to katastrofa, pro jiné důvod k pocitu nezbytnosti hledat ještě demokratičtější demokracii, v níž by jako generální princip fungovala možnost, aby rozhodovali jen ti, kteří jsou z nás všech ti nejlepší. Ale zdá se mi, že ten pokus tady už učiněn byl. Výsledky neměl bůhvíjaké.

Jak předpovídaly i předvolební průzkumy, vyhrálo hnutí ANO. Jak zatím hodnotíte to, co Andrej Babiš, respektive vedení této strany dělá?

Mně se nezdá, že by Andrej Babiš nějak vybočoval… Věci kolem zahájení činnosti nové Sněmovny a sestavování vlády mají vzhledem k povolební konstelaci standardní průběh, spíš se mi zdá, že vybočují ti, kteří neustále omílají fráze, jež je už skoro nemožné poslouchat. Stále stejná písnička, stále stejné překážky, stále stejné důvody a jen jedna příčina. Strach těch, kteří se bojí, že by jim mohl A. Babiš šlápnout na prsty za hříchy minulosti. Ale!!! Tradiční strany přece musí vědět, že pro některé z nich by předčasné volby znamenaly konec jejich osobní politické kariéry a pro některé strany na dlouhá léta, ne-li navždy, život mimo parlamentní lavice. Jediná jejich šance je umožnit A. Babišovi vládnout a pomalu si v koalici nebo v opozici napravovat reputaci. Pokud je to ještě možné. Za čtyři roky může být pro mnohé definitivně amen.

Andreji Babišovi a jeho ANO spor očividně v očích voličů nijak neuškodil, fiaskem naopak dopadly volby pro ČSSD. Když se podíváte na činnost této strany za rok 2017, co jí podle vás nejvíc uškodilo? A bylo něco, za co podle vás můžeme vládnoucí stranu pochválit?

Nechtějte po mně politologické analýzy, všímám si zejména v ČT, že jich často nejsou schopni ani známí politologové. Pravda ale je, že spor Sobotka-Babiš vyhrál Babiš systémem k.o. a Sobotka si v tomto sporu podepsal svůj vlastní ortel. Byla to od něho hloupost až klukovina, to ihned rozpoznal snad každý – kromě pana Sobotky. Andreje Babiše to posílilo a stejně tak je to dnes. To, jak partaje jedou proti Andreji Babišovi, dělá ze současného premiéra člověka, jemuž je v očích voličstva ošklivě ubližováno. Voliči to vidí a pamatují si, kdo se jak chová… Při volbách svůj názor vyjádří. Proto pro všechny protibabišovské biřice se jejich politické šance stále zmenšují. A nevím o ničem, co by v tomto roce straně ANO zásadně uškodilo...

Proběhly Vánoce a před námi je Silvestr a s tím už od minulého roku bohužel souvisí zábrany kolem náměstí. Co říkáte na to, že trhy chrání betonové zátarasy, což se tento rok i u nás dokonce i v menších městech, než je Praha, stalo na většině míst pravidlem? Kam jsme to podle vás v tomto směru „dopracovali“?

Ano, až sem jsme to s politickou korektností „dopracovali“. Bezpeční budeme jen za betonovými zábranami, ale jen do té doby, než ti, co v nás vidí bezvěrce, nenajdou jiný způsob, jak nám dramaticky škodit. Ať zátarasy jsou nebo ne. Nechci na to ani pomyslet.

Parlamentní volby máme za sebou a před námi jsou volby prezidentské. Jste spokojený s kandidáty, kteří se nakonec rozhodli o post hlavy státu bojovat?

Jsem hluboce přesvědčený, že všichni kandidáti jsou ve vztahu k současnému prezidentovi v rolích statistů. Samozřejmě neumím odhadnout, co nastane, až se jeden z nich postaví Miloši Zemanovi ve druhém kole prezidentské volby. Ale jak vidím jejich prezentace, najít nějaké spojovací články mezi nimi je skoro nemožné. Ale heslo „všichni proti Zemanovi“ může nějakou změnu přinést. Uvidíme. Ale v případě Andreje Babiše to ovšem znamenalo pravý opak očekávaného efektu.

Mezi zatím nejúspěšnější kandidáty tedy patří Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Jak by se podle vás změnila naše republika v případě, že by vyhrál profesor Drahoš, a co pro nás bude znamenat, pokud prezidentský úřad obhájí Miloš Zeman?

Už jsem myslím právě na stránkách Parlamentních listů jednou konstatoval, že pan Drahoš je sice úctyhodný, akademicky posvěcený muž, ale pro mě strašná nuda…s Milošem Zemanem nuda rozhodně není. Ale chápu, že ho některé společenské kruhy hodně nemusí, je svůj a je především neposlušný…

autor: David Hora