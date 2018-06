Vyhrožování smrtí, znásilnění aktivisty Feriny, anarchisté v centru Klinika. Nový starosta Prahy 3 hovoří k našim čtenářům

ROZHOVOR „Vládnoucí koalice se u nás v Praze 3 rozpadla poté, co dnes již bývalá starostka Vladislava Hujová vystoupila z TOP 09. Tím se totálně destabilizovala radnice a my jsme měli možnost buď sedět s rukama v klíně a až do voleb nic nedělat, nebo situaci nějak vyřešit a dále pracovat ve prospěch občanů Prahy 3. Přirozeně jsme se rozhodli pro druhou možnost a podařilo se nám nalézt řešení, v rámci kterého jsem byl zvolen starostou,“ říká nový starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS).

Poté, co byla z místa starostky Prahy 3 odvolána Vladislava Hujová, jste se stal novým starostou. Co se dá ještě stihnout do podzimních voleb?

Vypracovali jsme Plán jistoty. Ten je naším programem do voleb. Chceme stabilizovat rozpočet městské části, k čemuž jsme nakročili hned po zvolení. Podařilo se nám prosadit další vlnu privatizace městských bytů, díky které získá 151 domácností možnost bydlet ve vlastním.

Chceme také zlepšit bezpečnostní situaci na Žižkově. Jako městská část bohužel nemůžeme řídit městskou policii. To je záležitost magistrátu, proto jsem se sešel s radním pro bezpečnost Liborem Hadravou a shodli jsme se, že je potřeba věc řešit a budeme dále jednat. Můj cíl je přitom jasný. Chci více strážníků v ulicích, kteří by primárně řešili problémy související s narkomany a bezdomovci.

A v neposlední řadě se chceme zaměřit i na školství, které nově povede místostarostka Říhová z naší Koalice pro Prahu, a na dopravu, kde se radním stal Mojmír Mikuláš, taktéž z naší Koalice pro Prahu 3. Zcela konkrétně chceme například zahájit první kroky k budoucímu zahloubení Jarovské spojky a dále prosazovat, aby trasa D pražského metra vedla přes Žižkov.

Bude pro vás výhoda v komunálních volbách, že vás občané již budou znát z pozice starosty? Chcete je nějak konkrétně oslovit?

Takhle o tom vůbec nepřemýšlím. Vládnoucí koalice se u nás v Praze 3 rozpadla poté, co dnes již bývalá starostka Vladislava Hujová vystoupila z TOP 09. Tím se totálně destabilizovala radnice a my jsme měli možnost buď sedět s rukama v klíně a až do voleb nic nedělat, nebo situaci nějak vyřešit a dále pracovat ve prospěch občanů Prahy 3. Přirozeně jsme se rozhodli pro druhou možnost a podařilo se nám nalézt řešení, v rámci kterého jsem byl zvolen starostou.

Jak se změnila, anebo ještě změní nálada na radnici?

Bylo to velmi cítit. Najednou se všem ulevilo, jako by jim ze srdce spadl balvan. Na radnici máme skvělý tým profesionálů, výborných úředníků, kteří chtějí pracovat, a právě s rozpadem koalice se najednou ocitli v obrovské nejistotě. Ta teď skončila a vrháme se do práce.

Jak jste spokojeni s rekonstrukcí Husitské ulice? Netrvá to všechno příliš dlouho?

Trvá to dlouho a mělo by to jít rychleji. Magistrát, který si celou rekonstrukci vymyslel, absolutně selhal v informování lidí i v doprovodných dopravních opatřeních. Když rekonstrukce začala, proměnil se Žižkov v jedno velké parkoviště a jen díky obrovskému nasazení místostarostky Lucie Vítkovské se podařilo vše rozpohybovat a situaci zlepšit.

Právě Lucka začala s tlakem na magistrát, aby se rekonstrukce urychlila a my v něm chceme pokračovat. Přece všichni víme, že to jde a musí jít rychleji. Budeme proto tlačit na magistrát i zodpovědného náměstka primátorky Petra Dolínka, aby stavební práce urychlil.

Netajíte se svým negativní přístupem k problematickému centru Klinika. Vše se táhne již velmi dlouho a nikdo zatím neměl odvahu řešit tento problém jednou provždy. Víte jak?

Klinika je bohužel ukázkovým příkladem toho, jak u nás selhává soudnictví. Z podzimu loňského roku máme rozsudek, že má být objekt vyklizen a tím má celá nelegální okupace skončit. Klinikáři bohužel podali dovolání a soud vyšší instance výkon tohoto rozsudku pozastavil do doby, než o tomto dovolání rozhodne. Toto rozhodnutí očekáváme v horizontu několika měsíců a já pevně věřím, že ho soud zamítne a tím celý tenhle tragický příběh skončí. V opačném případě totiž hrozí, že se celá kauza bude táhnout dalších několik let, po kterých bude Klinika dále škodit lidem. Nejstrašnější je, že tentýž stát, který každého normálního občana popotahuje a týrá, když třeba zapomene zaplatit jednu jedinou korunu na daních, není schopen zjednat pořádek, když se partička anarchistů rozhodne nelegálně okupovat jeho vlastní majetek.

Diskutoval jste s obyvateli Kliniky? Je nějaká cesta k rozumné dohodě?

Několikrát jsem to zkoušel, ale bohužel diskuse s nimi není možná. Na jejich straně totiž chybí partner, se kterým by bylo možné uzavřít nějakou dohodu. Oni si totiž zakládají na tom, že jsou volný kolektiv, který z podstaty věci nemá mít žádnou organizaci, strukturu ani vedení. My jsme přitom měli vůli a snahu. Oplátkou nám však bylo, že mi přišla výhrůžka smrtí, kterou nyní řeší policie.

Na Klinice měl údajně transgender aktivista Jiří Feryna znásilnit dvě ženy. Byl jste už třeba pozván k podání vysvětlení, případně víte, jak se celá kauza vyvíjí? Prý to nebylo poprvé, co tento člověk zaútočil na ženu…

Mě osobně ta zpráva hluboce zasáhla. Násilí na ženách je mi totiž z duše odporné a znásilnění považuji za jeden z nejhorších činů, kterého se může člověk na člověku dopustit. Když vše vyplavalo na povrch, nejprve jsem čekal, jestli se tím orgány činné v trestním řízení začnou samy zabývat, nic takového jsem ale nezaznamenal, a proto jsem podal na pana Ferynu trestní oznámení, abych na celou věc policii a státní zastupitelství upozornil. Nyní se rozbíhá vyšetřování a já věřím, že spravedlnosti bude učiněno zadost.

Feryna znásilnění nepopírá a vymlouvá se na psychické problémy a že si vzhledem k silné intoxikaci alkoholem nic nepamatuje. Jak myslíte, že tento „incident“ skončí?

Vymlouvat se umí každý. Nést zodpovědnost za vlastní činy však vyžaduje charakter. Pan Feryna bohužel ukazuje, že ho postrádá. To je smutné. Jak to skončí, nevím. To je záležitost policie a justice. Věřím a chci věřit, že bude zjednána spravedlnost.

Vy jste na Ferynu podal trestní oznámení a SdruŽeny, které o celé věci informovaly, vás nyní vzhledem k trestnímu oznámení kritizují. Jak si to vysvětlujete?

Je smutné, že zrovna feministické sdružení má tak obrovské ideologické klapky na očích. Ukazují, že jim nejde o ženy, nejde jim o ochranu žen, jejich práv. Ani o jejich důstojnosti. Jejich logika, že by oběti měly mlčet a celá věc se měla zamést pod koberec jenom proto, aby feministické hnutí náhodou nemělo negativní PR, je absolutně zvrácená a pro normálního člověka naprosto nepřijatelná.

Co se pražské politiky týká, velmi často se v posledních měsících skloňuje jméno advokáta Květoslava Hlíny, a to v souvislosti s Jaroslavem Faltýnkem a městskými firmami. Narazil jste na dotyčného během svého magistrátního působení?

Pana Hlínu neznám a ani znát nechci. Celé jeho neslavné angažmá je bohužel jenom produktem neschopnosti současné magistrátní koalice (ANO, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a Zelení) cokoli smysluplného v Praze dělat a posouvat naši metropoli někam kupředu. Před volbami jsme slýchali „prostě to zařídíme“, a pak to prostě nezařídili, což přiznává i sama paní primátorka Krnáčová, a po dalších volbách po nich zbyde jen lávka na dně Vltavy.

autor: Barbora Richterová