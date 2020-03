Zabití Zemana v pořádku, slovo „invaze“ ne? Poslankyně trestaná kvůli migrantům: Trpím, protože jsem z SPD. A toto si myslím o situaci v Řecku

ROZHOVOR „Kam jsme to došli, pokud by mělo být slovo invaze trestným činem? Dovolím si vysvětlit, co to je invaze. Invaze je vpád nebo vniknutí na cizí státní území. Na hranicích Řecka s Tureckem můžeme vidět migranty, kteří se i přes ochranu hranic snaží násilně vniknout na území jiného státu. Je toto invaze?“ ptá se poslankyně Karla Maříková z hnutí SPD, která čelí žádosti policie o vydání k trestnímu stíhání kvůli výroku o migrantech. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se podivila, že vyzývání k zabití hlavy státu policisté stíhat nebudou. Kritiku multikulturní politiky ano. Podle ní se navíc Evropská unie nepoučila a nepoučí, dokud neziskové organizace budou mít zdroj peněz, vozit běžence a Evropa neuzavře hranice.

„Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU,“ napsala jste v loňském roce na sociální síť. Policie nyní žádá vaše vydání Sněmovnou k trestnímu stíhání. Kdybyste mohla vzít výrok zpět, nebo v něm zpětně něco upravit, udělala byste to?

Ve svém příspěvku, za který mě chce policie stíhat, jsem se pozastavila nad paradoxem nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 1143/2014 ze dne 22. října 2014. Koncipovala jsem jej na základě autorit, které se v širším rozsahu takto vyjádřily přede mnou, a nebyly za své výroky policií stíhány. Nikoho k ničemu jsem nevyzývala ani k ničemu nenabádala, k žádným útokům.

Předseda SPD Tomio Okamura vás brání s tím, že jde „o pokus o kriminalizaci veřejných protiimigračních postojů“. Vnímáte to stejně?

Celou kauzu od počátku vnímám jako zpolitizovanou. To, že satira ani kritika na politiku Evropské unie není přípustná, je známo. Ovšem nenapadlo by mě, že se najdou lidé, kteří mají až takové myšlenkové pochody, kdy jsou schopni historii srovnávat s dnešními výroky a vidět v nich i to, co není. Jen připomenu, že nejsem zdaleka první politik, kdo se kriticky vyjádřil na adresu migrantů. Připomeňme si třeba, kdy sociální demokrat a místostarosta městské části Brno-Bohunice Milan Hrdlička napsal do obecních novin sloupek, ve kterém přirovnal muslimské migranty ke slimákům. Myslíte si, že na něj ministerstvo Jana Hamáčka pořádalo hon? Nebo ho policie stíhala? Nikoliv. Je viditelné, že v tomto případě leží někomu na srdci, že jsem poslankyní za SPD.

Policie vás chce kvůli výroku trestně stíhat za podněcování k nenávisti. Podněcujete z vašeho pohledu k nenávisti? Nebo podněcuje k nenávisti váš výrok?

Výrok jsme koncipovala na základě autorit, které se v širším rozsahu takto vyjádřily přede mnou a nebyly za své výroky policií stíhány za šíření nenávisti. Pozastavila jsem se nad paradoxy a nesmysly, které k nám z Evropské unie přicházejí a my je jak ovce přijímáme.

Když se na to podíváme z hlediska morálky i přes jasně protimigrační postoj hnutí SPD, je vhodné, aby se tak vyjadřovala poslankyně České republiky?

Každý člověk v této zemi má právo na svobodu projevu, kterou nám zaručuje Ústava. Kandidovala jsem do Poslanecké sněmovny za hnutí, které má protimigrační program a získala jsem od voličů důvěru je v Poslanecké sněmovně zastupovat.

Jakým způsobem se posunul či změnil váš pohled na migranty od vašeho výroku? A jak s děním posledních týdnů u řecko-tureckých hranic?

Do Evropy míří ekonomičtí migranti, podívejme se nyní na hranici Řecka s Tureckem, kdy více jak 60 procent tvoří migranti z Afghánistánu, 19 procent z Pákistánu a ze Sýrie tvoří pouhá čtyři procenta, ve většině případů jde o mladé agresivní muže. Člověk, který utíká před válkou, prosí o pomoc, ne že hází kamení po těch, od kterých pomoc očekává. Tito mladí muži by měli budovat svou vlastní zem, a nikoliv utíkat za sociálními dávkami do Evropy.

Několik bezpečnostních či vojenských analytiků, ale i dalších politiků, označilo v rozhovorech se mnou útoky migrantů na hranicích za invazi. Domníváte se, že trestních oznámení v tomto smyslu bude přibývat?

Kam jsme to došli, pokud by mělo být slovo invaze trestným činem? Dovolím si vysvětlit, co to je invaze. Invaze je vpád nebo vniknutí na cizí státní území.

Můžete teď – s hrozícím stíháním – odpovědět na otázku, zda útoky a pokusy migrantů dostat se do Evropy považujete za invazi?

V předešlé odpovědi jsem vysvětlila, co znamená invaze. Na hranicích Řecka s Tureckem můžeme vidět migranty, kteří se i přes ochranu hranic snaží násilně vniknout na území jiného státu. Je toto invaze?

Jaký postoj by měla Evropská unie k celému problému zaujmout? Jak vyjednávat, či nevyjednávat s tureckým prezidentem Erdoganem?

Erdogan Evropskou unii pouze vydírá a Evropa páchá sebevraždu pod falešnou humanitou. My jsme – díky svému členství v Evropské unii – toho součástí. Česká republika je součástí Evropské unie a migranti v tak velkém množství nebudou moci zůstat v Německu nebo Švédsku. Těm dříve či později zkolabuje sociální systém a v tak velkém množství nebudou moci zůstat v těchto zemích, jejich sociální systém to prostě nevydrží a na všechny členské státy bude vyvíjen ze strany Evropské unie tlak, budou přijímána nařízení v podobě směrnic, aby se členské státy podílely na přerozdělení těchto migrantů. Ani Českou republiku to tedy nemine.

Změnil se přístup Evropy od posledních zkušeností? Cítíte rozdíl?

Myslím si, že Evropská unie se nepoučila. Dokud budou mít neziskové organizace neustále tok zdrojů, budou fungovat jako kyvadlová doprava pro migranty a Evropa neuzavře hranice, tak se nic změnit ani nemůže. Evropská unie musí zaujmout jasný postoj, že hranice jsou uzavřeny.

Vyšetřování vaší osoby také uvádí jedna z loňských zpráv Ministerstva vnitra o extremismu. Od tiskové mluvčí SPD zaznělo, že takové konání by „znamenalo zneužití policie proti hnutí SPD, které programově odmítá politiku EU podporující migraci a islamizaci“. Jde podle vás o zneužití policie proti hnutí SPD? Nebo jen dělají „svoji práci“ a – například – reagují na zadané trestní oznámení?

Policie reaguje na podnět, který musí prošetřit, ale otázkou je, co ji vedlo k rozhodnutí podat žádost o mé vydání, aby mohlo být zahájeno trestní stíhání, ale na to se musíte zeptat státního zástupce a policie. Policie tyto informace do zpráv o extremismu Ministerstva vnitra nepíše, ale poskytuje je ministerstvu pod vedením Jana Hamáčka, a to pak tyto údaje buď ve zprávách uvede, nebo ne. To už je na zvážení Ministerstva vnitra, jak tyto informace využije.

„Nenávist šíří ministr vnitra Hamáček, jelikož lidem omezuje svobodu slova, jsou na sociálních sítích blokováni a stíháni policií za svůj názor, čímž je popíraná Ústava,“ uvedla jste také. Můžete, prosím, čtenářům vysvětlit, jak ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) omezuje svobodu slova? A jak souvisí jeho pozice se stíháním policie uživatelů sociálních sítí? Co by s tím měl dělat? Jde o nějakou změnu zákona?

Stát by neměl vytvářet zákony omezující svobodu slova a projevu – jako například zavedení nového pojmu do českého právního systému – předsudečná nenávist. Tímto náhubkovým pojmem chce vláda regulovat chování a názory lidí a trestat je. Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce stejně jako třeba mít rád. Je emoce snad trestným činem? Pokud nikdo nevyzývá k vraždě a zabití, neměla by mu být svoboda slova a projevu, kterou nám zaručuje Ústava, omezena. Ale smutné je to, že kdo nyní vyzývá k zabití prezidenta, je zbaven trestního stíhání jako například Martin Lang za ODS, ale kdo kritizuje migrační a multikulturní politiku, má být stíhán policií a je pro dnešní justici horší než zloděj a vrah.

