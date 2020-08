Zaměřili se na mě, varuje Okamura. Skrytý záměr v celé Evropě, sdělil

ROZHOVOR Předseda hnutí SPD Tomio Okamura tvrdí, že hlavní tváře „vlasteneckých“ stran a hnutí čelí plošné cenzuře sociálních sítí v celé Evropě. Rovněž tvrdí, že na jeho profilu na facebooku mu mění algoritmus, aby jeho příspěvek měl co nejmenší dosah. „Jsou cenzurovány názory, které jsou nepohodlné globalistům, to znamená i globalistickým nadnárodním korporacím, jejichž cílem je naopak globální svět, aby mohli maximálně vydělávat. A naopak hlavním terčem jsou nejviditelnější, řekl bych, vlastenecké strany a jejich vedoucí představitelé,“ říká v rozhovoru Okamura ke smazání jeho kanálu na YouTube.

Server YouTube smazal váš kanál, kde jste zveřejňoval činy migrantů v Evropě. Označil jste to za narušování svobody slova. Jak to tedy vnímáte?

Vnímám to tak, a není to pouze můj dojem, ale máme zkušenosti i v rámci naší evropské vlastenecké frakce, že přitvrzuje cenzura omezování názorové svobody na sociálních sítích ve smyslu, že kdo je kritický k nelegální migraci, kdo je kritický k islamizaci Evropy a kdo je kritický k politice Evropské unie, tak jsou jeho názory tímto způsobem blokovány. Informoval jsem se i u našich kolegů ve frakci Identita a demokracie, které jsme členem v rámci Evropského parlamentu, a například tajemník mojí kamarádky a naší spojenkyně Marine LePenové mi potvrdil, že například ve Francii Twitter aktuálně smazal nejpopulárnější vlastenecký twitterový účet. Ptal jsem se mimo jiné i poslance AfD Petra Bystroně, který projevil velký zájem o tuto informaci, protože i v Německu se AfD stává terčem různé cenzury a blokování názorů právě proto, že poukazují na otřesné kriminální činy nelegálních migrantů.

Domníváte se tedy, že jde o nějaký celoplošný tlak?

Ano, je to tak a přitvrzuje to čím dál více. Jsou cenzurovány názory, které jsou nepohodlné globalistům, to znamená i globalistickým nadnárodním korporacím, jejichž cílem je naopak globální svět, aby mohli maximálně vydělávat. A naopak hlavním terčem jsou nejviditelnější, řekl bych, vlastenecké strany a jejich vedoucí představitelé. Já bych tady dodal ještě jednu osobní zkušenost. Například Facebook mění algoritmus mého profilu tak, aby moje příspěvky měly co nejmenší dosah.

Právě proto dochází k zajímavé situaci. Někteří významní členové SPD, přestože mají desetkrát méně sledujících, dávají na svůj facebook stejný status jako já – mnohokrát jsme to vyzkoušeli – a mají vyšší sledovanost statusů, než je tomu u mě, což vidíme ve statistikách. Když to přepočítáte na počet sledujících, čísla neodpovídají třeba desetinásobně. S kolegy z frakce jsme se shodli, že na hlavní tváře vlasteneckých stran Evropy se facebook zaměřil a v první fázi ne že nám zruší profil, ale upraví algoritmus tak, aby měl příspěvek co nejmenší dosah.

Jedním z facebookových pravidel je, že nepodporují nenávistné projevy. A pro server iDnes.cz Kamil Kopecký, šéf serveru E-bezpečí, řekl, že na nenávistné projevy se svoboda projevu nevztahuje, protože má své limity definovány Listinou základních lidských práv a svobod. Když zveřejňujete videa s činy migrantů, jsou v nich někdy nenávistné projevy. Co k tomu říci?

Zřejmě měří dvojím metrem a je vidět, že se v problematice vůbec neorientuje. Například když mého kamaráda Matea Salviniho, předsedu italské strany Liga, teď vydal italský parlament k trestnímu stíhání a hrozí mu až patnáct let za to, že bránil nelegálním migrantům, aby jejich lodě a lodě neziskových organizací přistály v Itálii, když byl ministrem vnitra. A toto je široce publikováno. To je podle bruselských neomarxistů v pořádku, protože Salvini prý šířil nenávist, přestože zcela správně bránil nelegálním migrantům v přistání v Itálii. Já si myslím, že naopak Salvini postupoval zcela správně.

Na jakémkoliv profilu Tomia Okamury jsem nikdy nešířil žádnou nenávist, ani nenávistná vyjádření. Když vlastně poukazuji a jenom přebírám videa, která jsou notabene zcela veřejná a jsou veřejně publikována v rámci stejných sociálních sítí na jiných profilech s miliony zhlédnutími, tak mi hrozí smazáním profilu. Když upozorňuji na nebezpečí, které nám hrozí, a které se reálně dějí v západní Evropě a ve Spojených státech, tak mi hrozí smazáním profilu. Ti, kdo se tomu snaží zabránit, jsou naopak označování za šiřitele nenávisti. Nepolevíme, budeme se nadále snažit o zachování svobody a bezpečnosti v Evropě.

Je to však hnutí SPD, které čelí kritice, že na svém profilu maže nesouhlasné komentáře. Je to pravda?

Tak to pravda samozřejmě není a realita je jiná. Uvedu to na pravou míru. Stejně jako na jakémkoliv zpravodajském serveru jakékoliv velké diskuse v té naší administrátoři mažou prokazatelně lživé příspěvky a dále ty, které jsou vůči mně rasistické, a které vybízí k násilí. Takové příspěvky jsou mazány a autoři jsou blokováni, protože jestli chtějí lhát o našich názorech a SPD, jestli mi tam vyhrožují smrtí, což mimo jiné podle mých informací už šetří policie a jednoho z těch pachatelů už našla a už s ním probíhá šetření… anebo jestliže někdo vybízí k vraždění, tak takové příspěvky samozřejmě budeme mazat i do budoucna a takové autory budeme samozřejmě blokovat, protože na mé diskusi se nebude lhát o SPD.

Ať si to píše na svoje profily a nezneužívá můj profil, kde mám 260 tisíc sledujících. Taková diskuse tam nemá co dělat, mají to na starosti administrátoři a je to plně v souladu s pravidly, které používají jiné servery. Vyvrátil jsem další lež, kterou neustále šíří sluníčkáři, tedy že u mě se mažou nesouhlasné příspěvky. Není to pravda. Slušný nesouhlasný příspěvek je tam vždy ponechán. Jak je tam sprostá nadávka, lež nebo výhružka, je smazán. Já zvu všechny ke slušné a otevřené diskusi.

