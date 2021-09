Zásah Člověka v tísni do voleb. A co já viděl... Generál Blaško už nemůže mlčet

Europoslanec SPD Hynek Blaško si s bruselským Green Dealem a ekologickými omezeními servítky nebere. Podle něj jsou jeho zastánci pomatení fanatici, kteří jednají bez zásadních výzkumů a analýz. „Těch, kdo by s nimi chtěli diskutovat, mnoho není, protože to nelze. A já nemám sílu se s těma frackama bavit,“ řekl mimo jiné Blaško. Cílem je prý zchudnutí a ovládnutí Evropy.

Zelená dohoda, Green Deal, podle Blaška uvrhne nejen Českou republiku, ale celou Evropu do bídy. „A zase z toho budou profitovat Němci, Frantíci… ale my určitě ne. Povolenky zdražují, což má vliv u nás, jak se budeme doma ohřívat. Nastupuje zdražování elektrické energie o dvacet procent a všechno je na elektřinu. Všechno půjde nahoru, kde na to lidé mají brát? Ožebračování s Green Dealem bude narůstat, protože jde o naprostý nesmysl. Evropa má mít do roku 2050 stanovené určité procento CO2. Má snad Evropa modrou zeď, o kterou se vše zarazí a CO2 do Evropy nepřijde odjinud? Buď se dohodne celý svět, nebo jde o absurdní a do nebe volající nesmysl,“ varoval europoslanec.

Blaško: Pomatení fanatici

„Všichni, kdo to propagují, jsou – podle mě osobně – pomatení. To samé, jako když se jich zeptáte, nemají jediný argument. Máte vše vyzkoumané, máte k tomu dostatek argumentů, máte výstupy z analýz? Pak klobouk dolů. Ale nemají,“ řekl Hynek Blaško s tím, že stejně je to i s očkováním proti covidu. Vadí mu, že lidé nejsou po očkování imunní tak, jak by tomu mělo být. „Nejsem expert, ale jestli se lidem zdá, že je všechno v pořádku, že z nich nikdo blbce nedělá, tak já si to nemyslím. Dělají ze mě totálního idiota, protože jestliže jsem očkovaný, jak to prosazují, tak bych měl být imunní. Ale jak se ukazuje, po druhé dávce vakcíny a nějaké době nikdo protilátky nemá. Vládní skupina MESES bojuje proti tomu, aby se uznávaly protilátky. A člověk přemýšlí: Mám dvě dávky, tak než bych se nechal zase očkovat, nechám si změřit protilátky. A vida, žádné nemám! Tak na co jsem absolvoval očkování?“ ptal se Blaško. Zároveň upozornil, že ani po očkování není lehký průběh nemoci zajištěn.

A podobným stylem se prý přistupuje právě ke zmíněné Zelené dohodě z Evropské unie. Varování nejsou brána vážně, diskuse není přístupná, chybí podklady a sebereflexe: „Ti, kdo s tím začali, si nebezpečí nikdy neuvědomí. Fanatiky, co nevidí doleva ani doprava, to nezajímá. Vidí jen mezníky, tedy roky 2035 a 2050. Nejsou schopni připustit, že elektromobilita je nesmysl. Už i odborníci spočítali, že by bylo potřeba stavět další tři jaderné elektrárny, aby naše republika mohla mít dostatek dobíjecích míst a dodat běžnou spotřebu energie,“ upozornil generálmajor.

Ztráta času

S těmi, kdo Green Deal v Evropě prosazují, prý není řeč: „Nedá se s nimi vůbec mluvit ani diskutovat. Vzhledem k jejich postojům, k tomu, co prosazují, je pro mě ztrátou času to vůbec zkoušet. S fanatiky se nelze domluvit, a tak se o to ani nepokouším. Těch, kdo by s nimi chtěli diskutovat, mnoho není, protože to nelze. A já nemám sílu se s těma frackama bavit,“ sdělil Blaško.

Europoslanec hnutí SPD rovněž uvedl, že s českými Piráty hrozí prosazování Green Dealu i v České republice. V této souvislosti znovu připomněl zmíněný výzkum mezi studenty. „Vyplynulo, že nikdo kromě Pirátů a Starostů a nezávislých nemá šanci. Kdyby se volilo na zmíněných školách, Piráti by měli přes 30 procent, ostatní by kulhali s deseti a do Sněmovny by se dostaly další dvě, tři strany,“ řekl a podotkl, že častou motivací studentů byl právě přístup k ekologii a genderu. Sám doufá, že k volební výhře Pirátů nedojde.

„Evropskému Pirátstvu šéfuje muslim, takže mají nařízeno z centra. Potřebují, aby Evropu ovládli, potřebují, aby Evropa zchudla, aby lidé neměli možnost se proti tomu bránit a v tom je celý jejich podraz na nás. Ať toho rychle nechají, jdou si hulit trávu a nás nechají na pokoji,“ dodal Hynek Blaško. Zpochybnil také členství v Evropské unii i Severoatlantické alianci. „Co z toho máme? Jen samá negativa, zaplať, zaplať, zaplať. Nic dalšího nám to nepřináší, jen negativa. Jestli si někdo myslí, jak nám Evropská unie přispívá… však my si to platíme. Nikdo nedokáže pochopit, že Evropská unie není stát, Evropská unie nevybírá daně, jde o jakýsi útvar, který má jakési instituce, které to řídí, ale nikým nejsou voleny,“ upozornil Blaško.

Prodávají vrtulníky za miliardy a v Afghánistánu je nechali

A nelíbí se mu ani přístup Severoatlantické aliance. „Je třeba uvážit některé záležitosti. Když NATO začínalo, tvrdilo se, že je potřeba být jeho součástí, ale nic nebylo potřeba. Měli bychom zachovat to své a nikam se nehrnout. Tvrdili, že když skončí Varšavská smlouva, skončí i NATO, ale neskončilo. A co dělá? V roce 2015 obrovská migrační vlna, ohrožení států a co udělala Severoatlantická aliance? Jak skončil Afghánistán pro NATO? Kladně? Tady nám prodávají vrtulníky za miliardy, a přitom je nechali válet v Afghánistánu, aby si pro ně hoši v sandálech sami došli a získali techniku za miliardy. A my to tady platíme,“ shrnul svůj pohled europoslanec.

Podle něj jediný, kdo se těchto témat v předvolební kampani dotýká, je hnutí SPD, VOLNÝ blok a hnutí Trikolóra. „Ale jinak kdo? Nikdo. Ještě navíc tady Piráti, SPOLU a ČSSD mávají eurem. Věřím, že kdyby se dostali k lizu, zavedou euro a bude ještě větší zábava, než je doposud. S cenami, důchody, vše souvisí se vším,“ tvrdí Blaško. Současně odmítl častý argument kolice SPOLU či Pirátů a Starostů a nezávislých, že v Evropské unii jde o neschopnost českých politiků, kteří se nedokážou Bruselu bránit a hájit své zájmy. „Mám takový dojem, že se něco jiného říká v republice a něco jiného v Evropské unii. Skláníme se před Evropskou unii, ale měli bychom si také dupnout. Jestliže se nám něco nelíbí, tak to prosazovat, ale jestli začnou vyhrožovat, že seberou dotace… jiná cesta je přestat Evropské unii platit. Nebudu přispívat na něco, co mi nic nepřináší, a naopak,“ uvedl Hynek Blaško. A podobně to vidí i s přístupem k evropskému Green Dealu. Česko se prý nesmí hrbit, ale postavit se na zadní a říci, že jde o naprosto nepřijatelný směr vývoje.

