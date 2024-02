Zatím hnůj, pak prý i fekál. „Traktory” se dohodly na Prahu. Nejen jeden výjezd

VIDLÁKŮV TÝDEN 500 traktorů, mluvčí Jandejsek, Březina a Daniel Sterzik. Tak už předestřel chystanou akci zemědělců plánovanou na 19. února poslední jmenovaný, jinak bloger s přezdívkou Vidlák. ParlamentnímListům.cz přiblížil další detaily akce a upozornil, že zemědělci rozhodně nejsou nepřáteli občanů. Nastínil však také, že protestující budou na vládních krocích, vyplývajících z jejich požadavků, trvat i po 19. únoru. „Nenastanou-li, předvedou, co dovede dvacetitunová vlečka s hnojem. Případně, co dovede fekál s nově repasovanou vývěvou. Předpokládám, že nějaká demonstrativní kupka hnoje přijde na řadu už toho devatenáctého, aby zemědělci ukázali, že to skutečně myslí vážně," uvedl.

Tak tedy, jsem zavalen e-maily od čtenářů, ať jim řekneme, jak je to s těmi plánovanými protesty zemědělců. Tak tedy: budou, nebudou? Pokud ano, kdo to zaštítí? Kolik jich vyjede?



Účastnil jsem se včera koordinační schůzky a bylo tam zemědělců na 500 traktorů. Což je kolona minimálně deset kilometrů dlouhá. Zemědělský protest je kolektivní, takže si tam definitivně odsouhlasili datum, plán akce i požadavky a zvolili si tři mluvčí. Zdeňka Jandejska, Otakara Březinu a moji maličkost. Pokud by nějaký mainstreamový intervjuk chtěl o protestech něco vědět, může se zeptat nás.

Dnes v 18.00 budou spuštěny webové stránky www.myzemedelci.cz a vydán oficiální plakát i s požadavky.





Co je smyslem? Ukázat, že „nás mnógo“? Znepříjemnit život Pražanům? Kdo bude pronášet projevy, pokud nějaké budou?

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 16% Nemá 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2755 lidí Hned se přidala Asociace samostatných odborů s Bohumírem Dufkem a jsme zavaleni dalšími organizacemi, které se přidávají. Takže si myslím, že to bude velké.

Projevy budou. Na Malostranském náměstí. V 15.00. Ale shromaždiště nebudou jen tam. Budou i jinde po Praze, protože všechny traktory se tam ke vládním budovám nevejdou. Ale vlastní plán tras i míst v Praze se zveřejní až před akcí. Řečníků bude celá řada, protože každý svaz, který se připojí, přidá své vlastní požadavky. Samotní zemědělci na místě přednesou dopis vládě, ve které ji vyzvou ke změně politiky, jinak budou protesty pokračovat.

A ano, smyslem je po vzoru sousedních zemí ukázat, že zemědělců je hodně a mají velké těžké stroje.



Stokrát za poslední roky jsem viděl, že někdo do něčeho jde „srdcem“, ale jak na něj někdo „zadupe“, stáhne se. „Zadupat“ mohou média, která hájí liberální mainstream a z opozice ráda dělají blbce. „Zadupat“ mohou kontroly ze strany úřadů. Zadupat mohou odběratelé čili supermarkety, velcí potravináři apod. Vědí to dotyční?

Úřady a hytlermarkety zadupou zcela určitě. Proto také trvaly přípravy tak dlouho a byly tak „tajné“. Bylo zapotřebí se připravit, aby takové zadupání bylo co nejméně účinné. Navíc... zemědělci už mají své zkušenosti. Jen vyjeli v Chomutově podpořit své německé kolegy, už se o ně začínají zajímat úřady a zevrubně kontrolují jejich papíry, protože by to chtělo se jim nějak pomstít. Všem je jasné, že po devatenáctém po nich Výborný půjde, ale také věří, že jich v Praze bude tolik, že spíš půjdou po Výborném.

Pokud se to povede, jistě to na záběrech bude vypadat dobře, ale vláda z toho nepadne. Jaké konkrétní požadavky budou? A jaké následné akce budou vynucovat dotyčné požadavky, pokud nebudou splněny?



Požadavky jsou jednoduché:

STOP grýndýlu STOP vyděračským obchodním praktikám STOP drahým energiím STOP této nekompetentní vládě STOP posilování evropských kompetencí na úkor těch národních

Na základě těchto požadavků zemědělci představí a předají vládě dopis, ve kterém budou požadovat konkrétní vládní kroky. Nenastanou-li, předvedou, co dovede dvacetitunová vlečka s hnojem. Případně co dovede fekál s nově repasovanou vývěvou. Předpokládám, že nějaká demonstrativní kupka hnoje přijde na řadu už toho devatenáctého, aby zemědělci ukázali, že to skutečně myslí vážně. Na základě těchto požadavků zemědělci představí a předají vládě dopis, ve kterém budou požadovat konkrétní vládní kroky. Nenastanou-li, předvedou, co dovede dvacetitunová vlečka s hnojem. Případně co dovede fekál s nově repasovanou vývěvou. Předpokládám, že nějaká demonstrativní kupka hnoje přijde na řadu už toho devatenáctého, aby zemědělci ukázali, že to skutečně myslí vážně.

Situace je totiž opravdu vážná. I sám ministr Výborný konstatoval, že střední zemědělci krachují nějak moc rychle, malých zemědělců nijak výrazně nepřibývá a jejich vliv na produkci potravin nijak zvlášť neroste, a naopak roste síla velkých koncernů. Přesně tohle jsem před rokem prorokoval. Pokud zemědělci neupozorní na tento problém opravdu velmi halasně, za rok či dva už nebude za co demonstrovat.



On ministr Výborný dává najevo, že ty změny dotací, které ublížily středním potravinářům, by se mohly hýbat. Panu Prouzovi se to nelíbí. Nehrozí, že ministr Výborný ještě do pořádání akcí splní všechno, co protestující chtějí?



Tak to má co dělat... Sliby už prostě nestačí. Zemědělci se nezastavili ani před apelem Agrární komory na odložení protestů, že se ještě bude jednat. Nevěří, že z toho něco bude. Na včerejší projednávání zemědělské petice pana Láda z Ostaše v Senátu pan teolog Výborný ani nedorazil... Tohle si myslí o sedlácích. A jak víme podle osudu ministra Nekuly, Tomáš Prouza je mocnější než ministr zemědělství.

Věřím, že se to nestane. Zemědělci nejsou nepřátelé veřejnosti a všechny své akce i trasy vyhlásí předem. Každý se jim bude moci vyhnout, pokud bude potřebovat. Ale samozřejmě pokud média veřejné služby opět nevykonají svoji veřejnou službu, tak se nedá nic dělat. Zemědělci každopádně své plány zveřejní a odešlou ČTK. Jestli veřejnoprávní média budou zase jako obvykle usilovně mlčet, tak je to jejich vina a všechny naštvané řidiče budeme směrovat se stížností přímo na Krkavčí hory.

Evropští Zelení se sešli v Lyonu a zemědělcům vzkázali, že oni, Zelení, jsou na jejich straně a že Green Deal je pro ně prospěšný, protože, stručně řečeno, když shoří planeta, shoří i jejich úroda. A že za problémy, které Green Deal řeší, mohou „konzervativci a krajní pravice“, takže mají jít nadávat jim. Co vy na to?



Myslím, že farmáři ve Francii jim celkem jasně řekli, co si o jejich grýndýlu myslí. Osračkovali hodně veřejných budov, spálili hodně pneumatik, zablokovali hodně dálničních přivaděčů do Paříže a vyklopili slušné várky hnoje. Nic totiž nenaštve víc chlapa od fochu, než když přijde nějaký utřinos z velkoměsta a začne se tvářit, že ví o jejich práci víc než zemědělec sám.

Včera na té koordinační schůzce seděla celá řada zemědělců, kteří na to mají vysoké školy i několik titulů, a když se řeklo slovo grýndýl, tak zatínali pěsti a používali velmi ošklivá slůvka. Prý pokud grýndýl dojde svého naplnění, máme si hledat nějakou útulnou jeskyni, sdružit se zase do tlup a nacvičit si štípání pazourků. Samozřejmě nás bude podstatně méně, protože tahle země bez moderních vymožeností uživí tak dva miliony lidí. Jestli vůbec.



Vůbec tedy, tento protest bude kritizovat vládu. Co opozice? Babiš, Okamura, mimoparlamentní opozice? Jistě přijdou potřást pravicí, ale pokud se dostanou k moci, co udělají s pravidly Green Dealu? Aby za pár let zemědělci nevyrazili proti nim.

Nejsou to jen zemědělci. Grýndýl ohrožuje i průmysl. Však jsme tu už probírali, že kdo může, zdrhá s firmou mimo Evropu. Liberty steel ještě nerozhýbali a pece nezapálili. Zato prodali šrot ze skladu, který je zapotřebí při nahřívání pece. Zaměstnanci sedí doma a čekají, jestli jim přijde příští výplata. Takových firem je u nás víc. Jestli příští vláda nezatočí s grýndýlem, zatočí grýndýl s námi všemi. Proto zemědělci vítají každého, kdo se k nim přidá.

A víte, jak to je... Když přijde takový kolosální průšvih, hledá se viník... Nevšiml jsem si, že by u nás režim měl obrovskou armádu... jen stíhačky na dluh. Nevšiml jsem si, že by měl loajální a velmi dobře zaplacenou policii. Nevšiml jsem si, že by naši občané nějak zvlášť milovali své politiky. Já být poslancem či senátorem, raději bych obyčejné lidi nedráždil. Vždycky nakonec přijde den, kdy už nemohou nic ztratit kromě svých grýndýlových okovů...

