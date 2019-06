Zatímco Václavák bouří proti Babišovi, mimo Prahu to vidí jinak. Takto promluvil jeho zastánce. Dokonce padlo porovnání s Karlem IV.

ROZHOVOR „Hoši si to tady od revoluce rozdělovali a Babiš to chtěl srovnat. Nedivím se, že to někomu nevyhovuje,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k protestům vůči premiéru Babišovi jeho podporovatel Oldřich Jeníček, předseda osadního výboru nejlidnatější liberecké části Rochlice. „Je to přímo rozvracení státu, protože pár lidí potřebuje, aby Babišova vláda, která tady opravdu chce udělat pořádek, padla. Ale podívejte se, jak dopadly teď volby. Zase měl Babiš navrch. A to ho ještě poškodila ta druhá strana s názvem ANO. Což si mnozí starší lidé určitě spletli. Což nemůžou ostatní strany skousnout,“ domnívá se.

V Česku probíhají velké demonstrace proti premiéru Babišovi. Vy s nimi souhlasíte?

Absolutně ne. Opozice se jen snaží dostat k moci. Ale podívejte se, co je to za lidi a co jejich strany mají za sebou. Hoši si to tady od revoluce rozdělovali a Babiš to chtěl srovnat. Nedivím se, že to někomu nevyhovuje.

Chápu to tedy tak, že vy premiéra Babiše podporujete. Proč?

Vážím si ho jako podnikatele i jako člověka. Po Karlovi IV. je to další nejpracovitější úředník, který něco dělá pro svoji zem. Slyšel jsem od paní ministryně Schillerové, jak o Babišovi říká, že dělá osmnáct hodin denně a nechápe, jak to může vydržet. A dělá to pro naši republiku. Navíc veškeré peníze, které za svoji funkci má, dává na opuštěné matky s dětmi. Ukažte mi nějaké jiné politiky, kteří udělají tolik práce, co on. Vážím si i paní Benešové, že do toho šla v tak rozbouřené době a chce udělat pořádek.

Je pravda, že na těch demonstracích se protestuje i proti jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti a jejím případným možným budoucím krokům. Vlastně se proti ní demonstrovalo ještě než nastoupila do funkce. Tohle vidíte jak?

Nedokážu to vůbec pochopit. Je to jako když na vás někdo hodí špínu a vy se vůbec nemůžete bránit. Pomluva je horší než kulka. Někdo vypustí nějakou jedovatou pěnu a vy s tím nemůžete nic dělat. Tohle už s demokracií nemá nic společného. Je to pomluva na pomluvu. A Babišovi podráží nohy i ministryně práce a sociálních věcí.

Myslíte paní Maláčovou...

Ano. Ona vlastně podráží nohy i sama sobě, vždyť v té vládě taky je. Furt něco tlačí, na támhleto a na tamto. Ministryně Schillerová to řekla dobře - přeci nemůžeme pořád dávat peníze, když nevíme, kde mizí.

A to všechno, co je Babišovi vyčítáno, dotační podvody a podobně, tomu vy nevěříte?

Podívejte, až to uvidím na papíře, že se něčeho skutečně dopustil... Ale tady někdo vypustil nějaký žvást a nikdo to neměl v ruce. A taky se mi nelíbí, co se stalo s panem Jaklem.

Myslíte opakované napadení Ladislava Jakla?

Když napadli pana Feriho, byla toho celý týden plná televize. Jakla napadli vlastně už podruhé a je ticho po pěšině. Kdyby to pan Soukup neřekl ve své televizi, tak to pomalu ani nikdo neví.

Čím si vysvětlujete tuhle nevraživost ve společnosti, která přechází dokonce až ve fyzické napadání politiků?

Je to přímo rozvracení státu, protože pár lidí potřebuje, aby Babišova vláda, která tady opravdu chce udělat pořádek, padla. Ale podívejte se, jak dopadly teď volby. Zase měl Babiš navrch. A to ho ještě poškodila ta druhá strana s názvem ANO. Což si mnozí starší lidé určitě spletli. Což nemůžou ostatní strany skousnout. Vezměte si Kalouska, přeběhlíka od lidovců. Kdyby TOP 09 neměla knížete Schwarzenberga, tak by tu už dávno nebyla. Takoví podobní lidi kritizujou Babiše. Vždyť to je strašný. Jsou pořád v televizi. Fiala za ODS, Pospíšil a Kalousek, do toho se namotal i Bartoš, nebo od starostů Rakušan. Mrzí mě, že drží takovouto opozici. Jsou domluvený, že budou proti Babišovi mluvit stejně. Ještě že ČSSD a komunisti toho Babiše drží.

Podporujete Babiše, co prezident Zeman?

Zemana si taky vážím, je to chytrý chlap. Narovinu řekne, co si myslí. Což se našim lidem nelíbí. Tady si musíte dávat velkého majzla, co komu řeknete.

Na druhou stranu, byl dvakrát zvolen v přímé volbě prezidentem, takže se to asi nelíbí jen části lidí...

No samozřejmě. Udělal taky spoustu práce. I nějaké kopance, ale kdo je neudělá? Je to taková nenávist...Zrovna včera jsem poslouchal ve zprávách, že i Evropská unie uvažuje, že by měla zvýšit obchodní jednání s východem. A tady Zemanovi vyčítají, že byl v Číně a kdesi cosi.

autor: Oldřich Szaban