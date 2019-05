Zažila EU zevnitř. Pětinásobná mistryně světa žene mladé k volbám, svého favorita má

Jak jste se dostala k pro ženy tak netradičnímu sportu, jako je kickbox, hand to hand combat a dalším bojovým sportům?

K bojovým sportům mě přivedli rodiče. Byla jsem totiž takovým třídním otloukánkem. Děti se mi smály. Nebylo to zrovna dvakrát příjemné období. Celá situace se jim doma nelíbila, a tak mě dali na cvičení s prvky bojových sportů. Tam jsem si začala více věřit, nabrala fyzičku, naučila se prvky, jak se mám bránit, a děti si pak na mě netroufly. První začátky ale byly velmi těžké. Nejsem talent od přírody, ale dříč, takže mi tréninky zpočátku vůbec nešly. Byla to hrozná ostuda. Nikdo nevěřil, že bych jednou mohla dělat sport vrcholově. Také mě později okolí od bojových sportů odrazovala, že to nejsou sporty vhodné pro holky. Jsem ráda, že jsem se nedala. Později jsem se pak přihlásila do opravdového klubu bojových sportů. Ze začátku nikdo nepředpokládal, že budu v této disciplíně závodit, chtěla jsem se naučit hlavně bránit se proti možnému násilí.

Anketa Prezident Zeman šikanuje část Česka, tvrdí Dominik Hašek. Má gólman pravdu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 19370 lidí

Jste sedminásobnou mistryní světa v bojových sportech, studujete vysokou školu. Jak se dá taková zátěž skloubit?

Musím přiznat, že je všechno velmi časově náročné, a občas nevím, kam dřív skočit, a to doslova. Kromě sportu, školy se dále například věnuji různým projektům, ale i trenérské činnosti.

Vše beru jako takovou výzvu. Jsem totiž toho názoru, že všechny složky by měly být v životě v rovnováze, a pokud nejsou, nebude člověk šťastný. A tak se snažím udržet si nadhled a ke všemu přistupovat s rezervou. Člověk by si nic neměl brát osobně a sám sebe nebrat moc vážně. Také si dávat pauzy, když je potřebuje. To jediné, myslím, opravdu funguje.

Byla jste na stáži v Evropském parlamentu u europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), jak jste se k této příležitosti dostala? Proč jste chtěla jít na zkušenou do Evropského parlamentu a co jste si ze stáže odnesla?

Jsem studentkou mezinárodních vztahů a evropských studií. Tato zkušenost mi dala hodně a ukázala další směr, kterým bych se chtěla dále hlouběji zabývat. Jsem ráda, že jsem mohla využít a zlepšovat své teoretické znalosti v praxi a zabývat se různými případy.

Fotogalerie: - EU volby se blíží

Jaká byla spolupráce s europoslancem Tomášem Zdechovským?

Skvělá, Tomáš je člověk, kterého si moc vážím. Líbí se mi, že nemyslí jen na sebe, ale aktivně pomáhá lidem okolo sebe. Systematicky pracuje, všechny informace si pečlivě ověřuje a má rád poctivě odvedenou práci. V Evropském parlamentu patří mezi nejpracovitější. Svým přístupem ukazuje, že všechno jde, když se chce. Dlouhodobě bojuje proti různým šmejdským a nefér praktikám.

Také bojuje za bezpečnější svět. Prosadil automatické sdílení daktyloskopických databází mezi zeměmi, zabránil automatickému přijetí návrhu DUBLIN IV do trialogu, pomohl vyjednat navýšení, rozpočtu na bezpečnost a řešení migrace a stojí za několika desítkami protiteroristických opatření. Díky jeho iniciativě byla posílena spolupráce zemí při pátrání po pohřešovaných dětech.

Pomáhá českým občanům, kdykoliv je potřeba. A tak bych mohla pokračovat. Za to všechno a ještě mnohem více ho moc obdivuji.

Kickbox vás, předpokládám, neuživí, je to amatérský sport. Kde spatřujete svou budoucí profesní dráhu?

Bojové sporty u nás bohužel nejsou tak oblíbené a rozšířené. Jsem toho názoru, že se jich lidé možná i trochu bojí. Myslím ale, že je to i tím, jak jsou u nás v ČR bojové sporty prezentovány. Já osobně je vnímám jako sporty, které utužují charakter, disciplínu, fyzickou kondici a slouží jako obrana proti násilí. Nerozdělujeme se na amatéry a profesionály, tak jako v jiných sportech. Zápasíme všichni dohromady.

Nechci se věnovat pouze sportu a tím, že buším do lidí nebo do pytle. Studuji mezinárodní vztahy, a tak vidím svou profesní dráhu v oblasti diplomacie.

Jak na vás působil Evropský parlament a jeho fungování? V čem spatřujete přínos Evropské unie pro Českou republiku?

Evropský parlament na mě působil jako fungující organizace a idea, která má ale své nedostatky, které by měly řešit například efektivnější a spravedlivější rozdělování evropských finančních prostředků či být otevřenější k veřejnosti a ukázat, že je tady EU pro všechny. Věcí ke zlepšení je mnoho, avšak přínos ČR v EU je patrný. Například se začala konečně řešit dvojí kvalita potravin, boj proti nekalým praktikám a stáčení kilometrů.

Anketa Chcete, aby premiér Babiš odstoupil, jak žádali demonstranti na Václaváku? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 20903 lidí

Evropské volby jsou v Česku stiženy vysokým nezájmem voličů, který je nejpalčivější u mladé generace. Jak to změnit? Proč myslíte, že mladí (ale i starší) nechodí volit své zástupce v Evropě? Je na vině EU, nebo někdo jiný?

Myslím, že je nutné více zapojovat mladou generaci do dění okolo Evropské unie. Možná že někteří mladí lidé mají pocit, že se jich různé evropské problémy jako jedinců netýkají, což tak není. Tento zájem by mohl být pěstován již od mala na školách. Vinu neseme všichni (veřejnost, rodiče, škola a další). Společnost nás učí být nezodpovědnými a ohlížet se jen na sebe. Není tedy divu, že si tento jev odnesou jedinci do dospělosti.

Široká část populace také neustále hodnotí, a to převážně kriticky, fungování Evropské unie, přitom má často zkreslené, nevěrohodné informace nebo vůbec žádné. Lidé se též nechávají zmanipulovat tlaky politických stran a často bohužel ani nevědí, koho volí. Nezjistí si o konkrétním kandidátovi informace, činnosti, kterých docílil, jak hlasoval při různých jednání a jak zastupuje Českou republiku. Podle toho to také vše dopadá.

Prevencí by mohlo být zvýšit povědomí o fungování Evropské unie, nastudovat detailněji, jaké kandidáty nám strany předkládají, a také jejich zájem o Českou republiku. Europoslancem může být každým, ale dobrým europoslancem, to už se člověk zapotí. Jsem proto moc ráda, že jsem mohla být na stáži právě u Tomáše Zdechovského.

Co Evropská unie dělá pro mladé lidi? Jak v tomto ohledu pomáhají čeští europoslanci?

Evropská unie nabízí mladým lidem perspektivu v oblasti cestování či například nových pracovních příležitosti. Díky evropským programům může zajistit odbornou přípravu, která zlepší hodnotu na trhu práce. Stará se, aby nedocházelo k porušování lidských práv a snaží se o rovný přístup ke všem. Díky EU mohou být mladí lidé v kontaktu s kamarády z jiných zemí. Při volání z telefonu už se nemusí platit ve 31 zemích roamingové poplatky, dále pak… abychom mohli projezdit na naší dovolené země křížem krážem, nepotřebujeme mezinárodní řidičský průkaz, protože průkaz vydaný v konkrétním státě platí v celé Evropě… a tak bych mohla pokračovat dále.

Oceňuji například boj za fér stáže. Už se mladým lidem nestane, že přijedou na stáž do evropských institucí a jejich práce nebude ohodnocena, dále pak například tvorba programů, které cílí na mladé lidi, zejména studenty středních škol. Ty jim nabízejí možnost strávit několik dní v Evropském parlamentu za účelem získání základních informací o této instituci.

Psali jsme: Zeman zesměšnil ODSáka, co ho chtěl zabít. I šéfa ODS Fialu a demonstranty proti Benešové Babiš, Zeman, Klaus, Foldyna... Jan Hrušínský rozdával rány Rychetský: Bojím se, že posílí extremisté jako Okamura, Kotleba a Le Penová. Mizí slova humanita a solidarita Babiš pro PL: S přesunem ambasády v Izraeli do Jeruzaléma nepočítáme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs