Zdeněk Rolinc: Spojení komunální a krajské politiky je přirozené a nezbytné

Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva Zlínského kraje? Byl nějaký zásadní impuls, který vás přiměl zapojit se do krajských voleb?

V komunální politice působím přibližně deset let, z toho dva roky jako starosta Bystřice pod Hostýnem. Komunikace s úředníky a politiky kraje patří k mým denním povinnostem. Bystřice pod Hostýnem je neoddělitelnou součástí kraje a mou kandidaturou bych chtěl mít možnost ovlivňovat nejen směrování kraje, ale také podporu kraje ve vztahu k městu, v němž jsem starostou.

Proč právě HLAS? Nebylo by pragmatičtější se zapojit na kandidátku nějaké zavedené velké politické strany?

HLAS vnímám jako alternativu pro voliče, kteří nechtějí volit žádnou ze stávajících parlamentních politických stran a hledají nové možnosti. A vím, že takových voličů je poměrně velká skupina. Dalším a nejzásadnějším důvodem je, že HLAS není typickým politickým uskupením, ale skupinou osobností napříč politickým spektrem. To mi dává naději, že jejich rozhodování nebude pod zásadním vlivem celostátní politiky, se kterou se v mnohém neztotožňuji.

Na čem zásadním je postaven váš volební program? Co konkrétního byste chtěl ve Zlínském kraji změnit?

Problémy kraje jsou srovnatelné a velmi podobné problémům mnohých obcí. Patří sem například odliv mladých lidí nebo nedostatečný počet pediatrů, zubních a praktických lékařů. Určité rezervy vidím v oblasti koordinace veřejné dopravy nebo podpory cestovního ruchu.

Máte konkrétní představu, čemu byste se chtěl vy osobně věnovat v rámci Zlínského kraje?

Jsem technicky zaměřený člověk se stavebním vzděláním, a proto jsou mi blízké investice. Téměř 40 let se aktivně věnuji volnočasovým aktivitám. V těchto oblastech bych se nejspíš našel.

Jak vám mohou pomoci vaše dosavadní zkušenosti coby nejdříve městského zastupitele a od roku 2022 také starosty města s rozšířenou působností?

Necítím se jako zkušený politik, protože jsem ve funkci starosty první volební období. Na druhou stranu právě zkušenosti ze dvou volebních období v opozici a teď ve funkci starosty mi trochu odkrývají možnosti komunikace a vyjednávání o zásadních rozvojových otázkách. Snad je bude možné uplatnit i na krajské úrovni. Možnost zapojení na krajské úrovni vnímám jako výzvu rozšířit své dosavadní zkušenosti.

Pokud budete v krajských volbách úspěšný, znamená to, že byste se věnoval více krajské, než komunální politice?

Budu-li upřímný, nemám ambice opustit komunální politiku. Moje hlavní poslání stále vidím ve svém městě. Propojení komunální politiky s krajskou úrovní vnímám jako přirozené a věřím, že i krajští zastupitelé mohou být pro fungování kraje velkým přínosem.

Do letošních krajských voleb vstupujete jako ryze regionální alternativa. Pokud byste chtěl současné vedení kraje za něco pochválit, co by to bylo? A naopak, za co byste současnou krajskou radu kritizoval?

Snaha o dostavbu rychlostní silnice na Zlín a dostupnost dálnice by mohly celý region posunout dopředu. Jako správný krok vnímám i koncepci ve zdravotnictví, kdy se stávající vedení kraje soustřeďuje na rekonstrukci Baťovy nemocnice. Naopak, jako nedostačující vnímám oblast finanční podpory kraje směrem k lokálním projektům.

Veřejnost vás zná především jako starostu. Ale prozraďte nám o sobě něco víc. Co děláte ve volném čase?

Myslím, že to není tak úplně pravda. Jako starostu mě lidé vnímají necelé dva roky. Předtím mě ale téměř 40 let znali jako vedoucího turistického oddílu, kterým jsem doposud, 35 let jako aktivního amatérského hokejistu, téměř 20 let jako úředníka městského úřadu, 15 let jako provozovatele sauny v Bystřici pod Hostýnem nebo 10 let jako projektanta. S volným časem je to při funkci starosty poněkud horší. Snažím se ho věnovat především rodině a dětem v oddílu. Občas si vyrazím na nějakou turistiku, s ženou na wellness nebo jen tak s kamarády na pivo.