Že Babiše chtěli vydat dva měsíce před volbami, to opravdu není náhoda. Jiřímu Čunkovi kauza Čapí hnízdo potvrdila vlastní šílené zkušenosti se státními zástupci

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Jaký je váš názor na výsledek vyšetřování?

Pokud vím, tak jsem byl asi jediný, kdo vůči tomu vyšetřování a především vůči tomu obvinění těsně před volbami měl výhrady. Zároveň jsem se několikrát vyjádřil, že podmínky evropských fondů jsou nastaveny tak, že téměř každý, kdo je čerpal, a to ministr, starostové, hejtmani a tak dále, tak jsme se vždy museli přizpůsobovat něčemu, co se nám nelíbilo, ale jinak bychom se k těm penězům nikdy nedostali. A i kdyby to byla jenom vývěsní cedule určitého rozměru, která byla v předpisu anebo něco jiného, malého, tak se všichni samozřejmě přizpůsobovali.

Nemluvím o tom, jak morální, či nemorální celá věc je. Ale je jisté, že jsem ze zevrubné znalosti jaksi příliš nevěřil tomu, že by se mohlo jednat o trestný čin. Zkrátka udělal něco, aby vyhověl předpisům a pak to zase po vypršení udržitelnosti změnil. Mnozí, kterým se dotační titul nehodí do dění záměru, ale peníze chtějí využít, se podřídí po dobu udržitelnosti a pak to mění. Ten závěr bude asi spravedlivý.

Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 11217 lidí

V každém případě k přezkoumání ještě dojde ze strany státního zastupitelství. Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že v případě obnovení stíhání Andreje Babiše udělí abolici. I přes svá vyjádření v minulosti…

Myslím si, že šlo spíše o vzkaz prezidentovu jmenovci, neboli o vzkaz nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, a to proto, že je vystaven především veřejnému tlaku, kdy ulice – bez znalosti věci – volá, ale nejen v případě Babiše, ale i v mém případě a v dalších. Mnozí na ulici se tváří, že přesně vědí, kdo je gauner a kdo ne, a tlačí na něj, co má udělat. A vytváří se v tom veřejném prostoru dojem, že když státní zástupce nebude rozhodnutí rozporovat, tak je podjatý a špatný a podobně. Ačkoliv zase naopak ten, kdo má být nestranný, je nejvyšší státní zástupce.

Do toho všeho je zde zákon o státním zastupitelství, kterého pochopitelně státní zástupci využívají. Chtějí pro sebe nastavit co nejlepší podmínky, to znamená, aby měli co nejvíce peněz, aby byli úplně nezávislí, aby ty peníze dostávali, i kdyby vůbec nepracovali, a aby je dostávali, když dělají chyby, které státu přinášejí miliardy ztrát.

Pochopitelně je jasné, že státní zástupce, ale i premiér, jsou ve velmi nepříhodné situaci, protože státní zástupce může zkomplikovat premiérovi život, to všichni víme. Zároveň bojuje za to, aby zákon byl pro ně co nejpřívětivější, byť je z mého pohledu nespravedlivý, neboť má být vyrovnaný – tedy práva státních zástupců mají být vyrovnána. Možná prezident při vědomí těchto věcí vzkázal Pavlu Zemanovi, že pokud by řádně neodůvodnil své rozhodnutí a učinil politický krok, prezident udělá jiný politický krok. Ano, může to být i takto.

Beru to tedy jako vzkaz prezidenta Zemana státnímu zástupci Zemanovi – faktem ale je, že by měl svou profesionalitu prokázat právě v nezávislosti. To znamená, že pokud by tam viděl chybu, nechť ji řádně odůvodní a pak to bude v pořádku.

Když se na celou kauzu Čapího hnízda podíváte, i na délku vyšetřování, na načasování a tak dále, změnila tato kauza nějakým způsobem váš náhled, jak v České republice fungují podobné procesy?

Potvrdila mé osobní zkušenosti se státními zástupci. Potvrdila to, že zákon o státním zastupitelství musí být napsán tak, aby státní zástupci byli osoby významně kontrolované. Což nyní zákon zabezpečuje až na to, že z mého pohledu kontrolní složky nepracují správně. Tedy existuje dohled – je dozorující státní zástupce, pak je dohledový státní zástupce a ještě je dohled nad dohledem, takže tito špatně pracují. Zkrátka mnozí nadřízení nechávají pracovat státní zástupce bez kontroly a také nevyžadují osobní odpovědnost za chyby. To znamená: musí se zpracovat řádný systém, aby státní zástupce byl nezávislý, ale zároveň aby nesl odpovědnost za závažné chyby a provinění.

Na tomto příkladu se jasně ukazuje, že to byl hlavně případ politický, protože se táhl čtyři roky, přitom čtyři roky na tom není co vyšetřovat. Jenže ono se všem hodí – včetně státních zástupců, aby zde měli vyklepaného premiéra i vyklepaného ministra spravedlnosti. Na to byl nejlepší Pospíšil, ten byl vyklepaný úplně ze všeho, aby o něm nenapsali jednu chybnou větu, takže takový ministr se státním zástupcům líbil, ale to si každý z nás přeje – mít šéfa bez kontroly a tak dále. Z tohoto pohledu tento případ ukazuje znovu, jak dobře musí fungovat státní zastupitelství a jeho kontrola.

Domníváte se, jak se stále opakuje a diskutuje, že je u nás možné objednat si trestní stíhání? Jaká je vaše zkušenost?

Vzhledem k tomu., že se ukázalo – a nakonec to vyřkl Nejvyšší soud, že se věci děly v neprospěch Jiřího Čunka, tak jsem pochopitelně ze své zkušenosti přesvědčen, že se někdo s někým domluvil, a stejně tak jsem přesvědčen, že někdo donutil policisty, aby žádali o vydání premiéra dva měsíce před volbami.

autor: Zuzana Koulová