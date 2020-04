Že by nikdo neměl hodnotit rozhodnutí soudu? Tak to ne! Expremiér se tvrdě pustil do pražského soudu, který to teď „zavařil“ Babišovi

reklama

Pražský městský soud rozhodl, že některá opatření vlády kvůli koronaviru nebyla vydána v souladu se zákonem...

Špatné rozhodnutí soudu. Poslouchal jsem doktora Martina Balíka v ČT24, jak řekl, že by nikdo neměl hodnotit rozhodnutí soudu, ale soudci jsou také lidé. Je třeba tyto záležitosti hodnotit, protože jde o rozhodnutí, které komplikuje situaci lidem, vládě a následně také soudům, protože pokud tyto věci dojdou důsledků, budou znamenat tisíce žalob ze strany podnikatelů na stát. Vzpomínám na jednu starou římskou zásadu: Fiat iustitia, et pereat mundus – Budiž spravedlnost, i kdyby měl zhynout svět!

Soud by neměl dělat takové rozhodnutí v demokratické zemi, protože to zkomplikuje situaci nejen exekutivě a vládní moci, ale především lidem. Pokud by vláda neudělala, co udělala, a nedostala by pandemii u nás pod kontrolu - a dostala ji naprosto pod kontrolu se zhruba dvěma stovkami mrtvých, což nemá v přepočtu na sto tisíc obyvatel v Evropě obdoby, když to porovnáme s jinými zeměmi - tak to mělo nějaký účel a smysl.

Soud ve svém rozhodnutí formuluje, že dal vládě čas do 27. dubna, aby měla možnost opatření přijmout v zákonné formě. Vláda pak urychleně reagovala uvolněním opatření. V rozsudku navíc soud říká, že chápe opatření i jejich použití, ale je nutné je učinit v zákonné formě. Jde tedy o pochybení formální...

Jste tedy spokojen s postupem a strategií vlády během pandemie?

Pokud jde o stránku ochrany zdraví a životů, vláda postupovala věcně velmi správně. Jestli udělala nějaké dílčí chyby, nebo jestli dělá nějaké chyby ministerstvo, mám na mysli například ministerstvo průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelům, to je jiný příběh. Ale tohle myslím, že vláda udělala dobře a soud vlastně říká, že to měla dělat podle jiného zákona.

Co plán rozvolňování vládou. Objevovala se diskuze, proč některé provozovny otevírají hned, jiné později. Premiér se už nechal slyšet, že zvažují urychlení ještě během května. Jak k tomu uvolnění podle vás postupovat. Zrychlit, zpomalit, nechat to na epidemiologovi?

Je potřeba se jednak opírat o odborná hlediska epidemiologů, ale také především o zdravý rozum. Jestli v tuto chvíli konstatují odborníci, a vláda to jistě velice dobře vnímá, že pandemie koronaviru u nás je pod kontrolou, tak se z toho dá vyvodit, že je možné otevírat všechny stránky společenského život rychleji, než se zatím předpokládalo, a možná je ještě urychlit v průběhu května. Nevím, proč se to dělá etapově, ale asi to nějaký smysl má. Nemám všechny informace, ale když jsme se dali touto cestou, tak je správné v ní pokračovat. K tomu nastala situace, že je možné věci urychlit.

Schodek rozpočtu vyrostl na 300 milionů korun, jak oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Domníváte se, že částka bude stačit?

Aby mohl mít někdo spočítáno na kalkulačce nebo počítači, zda schodek bude 300 miliard, 240 miliard nebo 380 miliard, je věštění z křišťálové koule. Vláda chce mít určitou jistotu v určitých položkách, ale zcela nepochybně jsem přesvědčen, že nevyčerpá celou tuto částku schodku státního rozpočtu, který bude nakonec schválen. Nevylučuji, že vláda ho ještě navýší, ale domnívám se, že by se měla zabývat - když ne pro tento rok, tak pro rok příští - otázkou, jak upravit daňový systém. Přeci není možné, aby ze země odcházelo 300 miliard korun dividend. Domnívám se, že by bylo rozumné, aby část z dividend, které odcházejí do ekonomik jiných států, zůstala v zemi. Řešením by mohla být například mimořádná daň z dividend, které jsou vyváženy z republiky ve výši patnácti procent. Například na dividendách z minulého roku by to znamenalo 45 miliard. To by se státu velice hodilo a v nejbližších třech, čtyřech letech by s takovou věcí měl stát přijít. Stejně jako s progresivním zdaněním právnických, ale také fyzických osob. Domnívám se, že je za dané situace, když všechny tyto osoby s vyššími příjmy chtějí pomoci od státu, vhodné, že by také státu měly něco vrátit.

Jaké je tedy vaše hodnocení vlády ve způsobu pomoci směrem k živnostníkům a podnikatelům?

Samozřejmě zejména ministerstvo obchodu mohlo zařídit, aby se pomoc podnikatelům dostala rychleji, a tato vážná systémová chyba jde na vrub ministra průmyslu , který je nesporně schopný člověk, ale tohle nezvládl. A pak samozřejmě způsob, jakým byla nezvládnuta pomoc pražským podnikatelům. Ve chvíli, kdy stát vypisoval program pomoci pro mimopražské podnikatele z evropských peněz, tak měl mít identický program připravený také pro pražské podnikatele, ale tím zdrojem financí programu měl být státní rozpočet. To je další vážná chyba ministerstva průmyslu a obchodu. Je třeba ty věc oddělovat.

Zvládnutí po zdravotní stránce, ochraně zdraví, lidských životů bylo bezvadné. Od počátku bylo zřetelné, že vláda chce ochránit životy lidí, což neučinily všechny vlády. Jsou představitelé státu, kteří říkají, že pro ně lidské životy nemají takovou cenu, jako funkce hospodářství, takže česká vláda šla touto cestou zcela správně. Nikoliv však v oblasti výkonu pomoci zejména podnikatelům a rychlosti poskytnutí peníze lidem, protože si zřejmě někteří ministři nejsou vědomi, jaká vlastně je sociální situace v zemi. Vysoké procento lidí nemá žádné rezervy, čtvrtina lidí má rezervy na jeden až dva měsíce a další čtvrtina lidí má rezervy na maximálně čtvrt roku. To není žádná hitparáda, navíc je třeba, aby zaměstnanci byli placení.

Zmínil jste některá opatření v rámci ekonomické krize a mluvil jste podobně jako opoziční politici, když s nimi hovořím. Tedy kritizujete podobné věci. Jak sám vnímáte roli opozice v rámci krize? Navrhuje některá opatření a zlepšení, na druhou stranu sama čelí osočením, že se v době krize zabývá hodnocením vlády, což nyní není na místě.

Opozice úplně selhala. Pravicová opozice včetně pirátů naprosto selhala. Pokud s něčím přicházela, tak přicházela pouze s populistickými návrhy, kde se snažila přebíjet vládní návrhy svojí větší velkorysostí. A na druhé straně zase Senát, který je většinově složený z pravicových stran, tak nepodpořil možnost navýšení schodku státního rozpočtu, nad těmito věcmi zůstává rozum stát. Já si jen přeji, aby se takoví nezodpovědní politici záhy nestali politiky vládními. Přes všechny chyby, které udělalo například ministerstvo průmyslu, vláda svůj úkol zvládla velmi dobře. Opozice jen poštěkává a nic rozumného nepřináší.

Byl to ale například návrh opozice, aby se ošetřovné rodičům zvedlo z 60 na 80 procent platu. Vláda návrh nejdříve odmítla, aby ho týdny později sama navrhla a přijala. Platí to podle vás o opozici plošně?

Určitě ne, jsou návrhy, které jsou rozumné, ale nemohu říci, že by se mi líbil takový přístup opozice. Všichni víme, co česká pravice dělala třeba v roce 2010, kdy hrozila státním bankrotem a teď přebíjí všechny návrhy vlády s tím, že jsou nedostatečné, mělo by se přidat, neplatit DPH a nebo až po novém roce… stát také nevydrží všechno. Nemá tak široká záda, jak si tito nekvalifikovaní lidé ze strany opozice, v podstatě ekonomičtí analfabeti, myslí.

Počítáte mezi tyto populistické návrhy i návrh Tomia Okamura, který chtěl na jednání Sněmovny zařadit vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie?

To je folklór. Tomio Okamura se snaží působit na nějaké voliče, naštěstí snad na malou menšinu voličů a nedomnívám se, že tohle je dnes na pořadu dne. Dnes se také Evropská unie zabývala obrovskou pomocí 27 členským zemím včetně České republiky. Mělo by v první fázi jít asi o bilion eur a já doufám, že významná část těchto peněz půjde České republice. A doufám, že to nebudou poslední peníze, které České republice z Evropské unie půjdou.

Nosíte respirátor, nebo roušku?

Nosím roušku, dostal jsem ji od známých.

