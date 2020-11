Zeman: ČT je součást opozice. Je ujetá. Trump ať uzná porážku, ať není jako Kalousek. Trapný

ROZHOVOR S PREZIDENTEM Šéf České televize Petr Dvořák by měl skončit, řekl ParlamentnímListům.cz prezident Miloš Zeman. Reagoval nejen na poslední vývoj kolem odvolání dozorčí komise. Zeman se vůbec poprvé veřejně vyjádřil k americkým volbám. Donald Trump podle něho využívá dostupné prostředky, ale měl by to už vzdát a nebýt trapný. Hlava státu komentovala i odchod Miroslava Kalouska ze Sněmovny a další aktuální témata.

Pane prezidente, rozebírali jsme už fungování vlády během krize (více ZDE). Nedávno došlo k výměně ministra zdravotnictví. Poté, co kvůli známé vyšehradské schůzce vyzval premiér Romana Prymulu k rezignaci, naznačil, že se vám to úplně nelíbilo. Jaké jste měl výhrady?

Především, a řekl jsem to i jeho nástupci, že v době epidemie by měl Ministerstvo zdravotnictví vést epidemiolog. To je 90 procent mých výhrad, ty ostatní byly okrajové.

Věřím, že jak premiér, tak nový ministr zdravotnictví dodrží svá slova a umožní profesoru Prymulovi dále působit v této oblasti. Nehledě na to, že třeba ministr Blatný sám prohlásil, že by byl blázen, kdyby se vzdal spolupráce s profesorem Prymulou.

Tedy, kdyby to bylo jen na vás, profesora Prymulu byste ve funkci ponechal?

Ministru zdravotnictví bych kvůli tomu za prvé strašlivě vynadal. Za druhé bych mu doporučil, aby se veřejně omluvil a posypal si takříkajíc hlavu popelem, ale neodvolával bych ho. Ostatně odmítl jsem ho odvolat, takže pan profesor Prymula rezignoval sám.

V rámci vaší komunikace s premiérem tedy proběhlo, že návrh na odvolání nevyslyšíte? Informace, že byste ho odmítl odvolat, se veřejně neobjevila. Pouze po několika dnech Prymula oznámil, že sám rezignuje.

No, byl zde návrh na odvolání, který jsem dostal na stůl. Tím, že jsem tento návrh nevzal v potaz, jsem de facto odmítl odvolání, protože pan profesor Prymula rezignoval sám.

Před sněmovními volbami se začínají v opozici formovat volební bloky. Zatím se výrazně rýsuje koalice ODS, TOP 09 a lidovců. Každá ze stran bude jistě muset ustoupit z některých programových bodů. Má takový projekt podle vás šanci?

Poněkud nezdvořile bych řekl, že spojí-li se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, nikoli však obr. Nicméně bude na voličích, aby sami rozhodli, zda tohoto velkého trpaslíka budou chtít volit.

Česká televize přišla s průzkumem, jehož závěry mnohé překvapily. Piráti výrazně dohánějí ANO, komunisté i ČSSD by vypadli ze Sněmovny. Váš názor na průzkumy je obecně znám, nicméně toto je už velká změna…

Nechci urážet agenturu Kantar, takže svůj názor řeknu obecně. Opírám se o třicetiletou zkušenost, kdy se dramaticky lišily reálné volební výsledky od průzkumů veřejného mínění. Na základě této zkušenosti konstatuji, že průzkumy mohou být buď cinknuté, nebo nekvalifikované, nebo také obojí. Tuto úvahu bych uzavřel slovy Jana Wericha: buď to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze.

Ať dopadnou volby příští rok jakkoliv, jedno je jisté, ve Sněmovně nebude Miroslav Kalousek. Podle jeho slov to bude znát. Jak to vnímáte vy? Bude vám chybět?

Nebude.

Stručná odpověď. Jak byste zhodnotil jeho politické působení v posledních letech?

Miroslav Kalousek se stal předsedou TOP 09, když tato strana měla 17 procent. Ne v průzkumech, ale reálně ve volbách. Jako předseda této strany ji dovedl k pěti procentům. Co mám říkat o každém nichtsmachru (neschopný člověk, lenoch, laik, pozn. red.), který potápí loď, do níž nasedl, třebaže ta loď předtím vypadala docela dobře.

V posledních dnech je opět živo kolem České televize. Rada ČT před týdnem na návrh Hany Lipovské odvolala dozorčí komisi, která prý selhala. Je to něco, co by veřejnost mělo znepokojovat?

Ne. Znepokojuje to určité mediální kruhy a možná vedení České televize. V každém případě je to v naprostém pořádku. Jde o pravomoc Rady ČT, a jestliže se tak rozhodla, dokonce velkou většinou hlasů, pak je to potřeba respektovat.

Celá řada osobností, třeba senátoři Smoljak s Hilšerem a další, vystoupila s tím, že jde o útok na nezávislost ČT a formuje se většina v radě proti generálnímu řediteli Dvořákovi. Jak to vnímáte?

Každý politik, a nejenom politik, může být odvolán. Ne že bych měl jakékoli sympatie vůči České televizi, pokládám ji za součást opozice, nikoli za vyváženou, objektivní a nestrannou veřejnoprávní televizi.

K čemu teď došlo, kdy moderátor ČT Jakub Železný pošpinil vyznamenané k 28. říjnu, pokládám za další důkaz toho, že Česká televize je mírně řečeno ujetá a každý drzý fracek, který sám v životě nic nedokázal, může hanit ty, za nimiž je vykonané celoživotní dílo. Ale jak říkám, jaká televize, takový moderátor.

Mimochodem, jak vy sám hodnotíte práci Petra Dvořáka v čele ČT? Váš kancléř si mu nedávno stěžoval na neprofesionální přístup ČT během jmenování ministra Blatného, stejně tak na případ kolem Jakuba Železného. Vy sám máte výhrady k ČT dlouhodobě.

Česká televize měla několik technických průšvihů. Vzpomínám si dokonce, že jednou to bylo i 28. října. Když se mě ale ptáte na můj vztah k řediteli Dvořákovi, tak bych si přál, aby jakýkoli ředitel měřil stejným metrem, a za další se musím přiznat, že u pana ředitele Dvořáka mě poněkud znepokojila jeho návštěva v Londýně, kde byl spolu s Mirkem Topolánkem blahopřát exšéfovi ČEZ Martinu Romanovi k jeho 50. narozeninám. Vzhledem k tomu, že někteří považují Martina Romana za ne zcela důvěryhodnou figuru, pak účast ředitele České televize na této akci, notabene ve společnosti pětiprocentního Mirka Topolánka, mně připadá jako ne zcela uvážená.

Co se týče setrvání Petra Dvořáka na postu generálního ředitele, měl by podle vás skončit?

Jsem přesvědčen, že ano, ale o tom nebudu rozhodovat já, ale právě Rada České televize.

Podívejme se ještě do zahraničí. Volby v USA zjevně vyhrál Joe Biden, kterému jste již gratuloval. Co znamená pro nás a pro Evropu, že skončí Trump? Máme očekávat změny ve vtahu k nám?

Na základě mých politických zkušeností vám mohu říci, že bych počkal minimálně půl roku, ne-li rok, abych mohl hodnotit, zda dochází ke změně kurzu. Ne vždy to, co říkáte před volbami, je totožné s tím, co říkáte a děláte po volbách.

Volby provázejí zmatky a přetahovaná. Trump odmítá uznat porážku, sice to o víkendu naznačil, ale pak opět psal o tom, že volby vyhraje, a mluví o manipulaci či podvodech. Jak to vnímáte?

Neznám přesně americkou volební legislativu, ale samotného mě překvapilo, že vítěze voleb vyhlašovala média, a nikoli, jak je to například v kultivovanější zemi, tj. v České republice, volební komise. Dobře. Nicméně ať je volební legislativa jakákoli, je tam možné udělat určitý počet kroků, ať už jde o přesčítání hlasů tam, kde byl rozdíl minimální, anebo obrácení se na soud. Sám se domnívám, že by bylo daleko rozumnější to vzdát, nebýt trapný a umožnit novému prezidentovi, aby se ujal své funkce.

Podle vás Donald Trump své reakce přehání a nedokáže unést porážku?

Upřímně řečeno, znám mnoho lidí, kteří nedokážou unést porážku. O jednom z nich jsme před chvílí mluvili v souvislosti s TOP 09.

Závěrem. Před týdnem skončily krvavé boje o Náhorní Karabach, Arménie byla nucena přistoupit na dohodu s Ázerbájdžánem. Jak tento konflikt vnímáte?

Shodou okolností jsem byl jak v Ázerbájdžánu, tak v Arménii a na toto téma jsem se obou prezidentů ptal. Arménský prezident mi tehdy řekl, že nabízí kompromis, který spočívá v tom, že odevzdají Ázerbájdžánu nikoli Náhorní Karabach, ale asi pět okresů, které arménská armáda v minulém konfliktu s Ázerbájdžánem obsadila. Jestliže nyní dochází k tomu, že tyto okresy nyní přecházejí, byť nikoli jednáním, ale vojenskou silou, pod pravomoc Ázerbájdžánu, je to v podstatě v souladu samotného tehdejšího arménského prezidenta.

Do konfliktu výrazně zasáhlo Turecko, člen NATO. Erdogan poslal i islamistické žoldáky ze Sýrie atd. Jak tohle berete? Měli bychom se k tomu nějak postavit?

S Tureckem jsou problémy nejenom v této oblasti, ale například i v oblasti tzv. Severokyperské turecké republiky, jsou problémy, pokud jde o vytváření tzv. nárazníkové zóny v Sýrii, a mohl bych mluvit ještě o problémech dalších. Jsem pro to, aby se věci řešily v klidu, protože je velmi snadné dělat troublemakera, tedy člověka vytvářejícího problémy. Velikost státníka se daleko více měří tím, jak dokáže problémy řešit.

Ohledně podstaty sporu o Náhorní Karabach bylo zmiňováno, že jde o paralelu s Kosovem. V Náhorním Karabachu jsou staleté arménské kláštery, kolébka nejstaršího křesťanského národa světa. Je tato paralela namístě?

Obávám se, že ano. Bourání kulturních památek bylo vlastní zejména Islámskému státu, ale i Tálibánu a dalším organizacím. Souhlasím plně s prezidentem Macronem, že bychom měli zvýšit boj proti islámskému fundamentalismu.

Jestliže nějaký krásný arménský kostelík bude obětí akce, která nebude mít ani vojenský charakter, pak je to produkt barbarství.

Zmínil jste islámský terorismus. Není to tak dávno, co se v Evropě opět po čase odehrály teroristické útoky. Nejdřív Francie, teď Vídeň. Nepřestali jsme i vlivem koronakrize vnímat toto riziko?

Způsobeno je to tím, že se po porážce Islámského státu vracejí zahraniční bojovníci zpátky do Evropy, a protože řada z nich je indoktrinována, i kdyby byli takzvanými osamělými vlky, a nikoli součástí silnější buňky, budou se pokoušet o teroristické akce, což se také děje. Jediný způsob, jak se tomu bránit, je velmi tvrdý boj proti těmto fanatikům. Neváhám použít výraz zločincům. Nejsou to jen fanatici, jsou to reálně zločinci.

Budeme-li například aplikovat odsun (aliančních vojáků, pozn. red.) z Afghánistánu, trvale říkám, že tam Tálibán vytvoří další teroristické centrum a potom celá Evropa může počítat s tím, že z tohoto centra budou do Evropy vysílány teroristické bojůvky. Tentokrát už nikoli jen po jednom člověku.

