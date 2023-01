Adámková (ANO): Pěstujme si zdraví

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní ministryně, vážení pánové ministři, dámy a pánové, žádám vás dnes o zařazení dvou bodů, které se domnívám, že jsou zcela bezproblémové, nadstranické, apolitické, protože se týkají opět zdraví. Tak jako vždycky, dovolte mi moji mantru, že zdraví je opravdu to nejdůležitější, co máme, a bez toho zdraví se tady ani hádat nebudeme. Čili pěstujme si zdraví. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6194 lidí

První věc, kterou žádám, možná se vám bude zdát, že nesouvisí se zdravím, ale velmi úzce souvisí, a to je bod, který bych nazvala Cena potravin a zdravotní péče v České republice. Jedná se o to, že mnohé choroby, jak dobře víte nakonec i ze svých rodin, se sice buď mohou léčit farmaky, ale také nemohou třeba léčit farmaky, takže teď mám třeba na mysli celiakii. Víte, že tím trpí poměrně dost obyvatel včetně dětí. A musím říci, že pojišťovny se snaží tam nějakým způsobem samozřejmě přispět těmto lidem, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem roste cena potravin, tak bohužel pro tyto lidi se stávají některé potraviny nedostupnými. Pro vaše srovnání, když budu zaokrouhlovat a hodně zaokrouhlovat, kilo polohrubé mouky podle toho, jak kde budete kupovat, se šplhá okolo 25, 26 korun, někde levněji samozřejmě. Ale cena mouky bezlepkové je okolo 100 korun. A jestliže si uvědomíte, že v té rodině, protože to je vázaná nemoc samozřejmě, jsou třeba dva nebo tři členové, tak ono opravdu to už je hodně. Ti lidé také chtějí mít bábovku, také chtějí mít koláč jako všichni ostatní a tam potom opravdu už ten příspěvek té pojišťovny prostě nestačí. Když se podíváte, kolik stojí bezlepkový rohlík nebo bezlepkový koláč, tak to jsou opravdu ceny poměrně vysoké.

Další věcí je, že zhruba 9 % našich obyvatel má diabetes mellitus. Jistě není rodina, kde byste se s tím nesetkali, ať už v bližší nebo řekněme vzdálenější přízni. Upozorňuji, že tito diabetici samozřejmě opět, i když berou léky, tak základem všeho je velmi racionální a pestrá strava. A denně slyším ve své ambulanci, že oni už začínají mít problém s tím, aby se zabezpečili zejména čerstvou zeleninou, eventuálně masem. Tito lidé prostě začínají mít problém s léčbou této nemoci, kam základně patří dietní opatření. Takže tam potom samozřejmě jakékoliv zdražení potravin vede ke zhoršení jejich zdravotního stavu, ke zvýšení glykemie, k vyššímu výskytu komplikací, které mohou být bohužel velmi, velmi zásadní.

Další nemocí, kterou máme velmi často, jsou poruchy metabolismu tuků. Ty mírné samozřejmě bychom našli i tady u mnohých z nás, ty závažnější potom opět vedou k tomu, že ti lidé musí přijímat určitou potravu a základem všeho v současné době je racionální strava, to znamená pestrá. Nechceme žádné hladovky. A tito lidé opět se začínají dostávat do nemožnosti řádně plnit doporučení lékařů. Nehovořím ani o žádných výjimečných nemocech.

Takže toto je první bod Cena potravin a zdravotní péče v České republice.

A druhým bodem je opět to, co už jsem tady naznačovala jednou, a to je problém, který máme s dostupností vyšetření a péčí klinickým psychologem, zejména v dětském věku. V současné době, a opět to slyšíme velmi často, není nic výjimečného, že prostě nemohou ti lidé sehnat klinického psychologa, trvá to klidně šest sedm měsíců, v současné době zrovna řešíme něco podobného, což je naprosto neúnosné, protože mezitím buď se ta situace tak zhorší, že bohužel tedy již tomu v tomto případě dítěti bude obtížné pomoci, jistě mu pomůžeme, ale bude to složitější, bude to nákladnější, bude to zbytečně zdlouhavé, takže druhým bodem by byla Informace Ministerstva zdravotnictví o dostupnosti péče klinické psychologie.

Prosím, oba dva body bych prosila načíst jako první a druhý bod po pevně zařazených bodech dnes nejlépe. Děkuji.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adámková (ANO): Musím říci, že mě udivuje i ta otočka Senátu Adámková (ANO): Pane ministře, říkal jste, že nejste jako ANO. To opravdu nejste Adámková (ANO): Nemocnice mají desítky milionů nedobytných pohledávek, ale pacient za to opravdu nemůže Adámková (ANO): Co ještě chcete? Aby sem přišly ty nemocné děti s holou hlavou?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama