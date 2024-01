Adámková (ANO): V současné době nejsme schopni tyto lidi odhalit

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi jednu glosu. Samozřejmě ty události z prosince z Filozofické fakulty obrátily pozornost všech, a to bohužel byla situace, která nás všechny velmi zasáhla.

Jenom chci upozornit a velmi poprosit, protože se jistě budeme muset zákonným způsobem trošku upravit přístup ke zdravotní dokumentaci, a chci všem říci, což si mnozí asi neuvědomujete, že my jako lékaři nemáme přístup do psychologických a psychiatrických karet svých pacientů. Prosím pěkně, je to proto, že tam je ochrana toho pacienta. Takže představa, že přijde k praktickému lékaři nebo jinému, a za prvé, pacient nám některou diagnózu ani nesdělí, nemá tuto povinnost a mnohdy samozřejmě lidsky to chápu, ale odborně nikoliv, a za druhé, jejich dokumentace probíhá ve zvláštním režimu, takže ani psycholog, který pracuje třeba na oddělení, které vedu, mně nehlásí diagnózy lidí, které já mu sama posílám. Čili moc prosím, až sem přijdeme s tím návrhem, aby tam došlo opravdu k propojení informací, tak abyste vzali na zřetel, že byť to třeba bude nějaký pozměňovací návrh opozice, že to je proto, že v současné době my nejsme schopni tyto lidi odhalit. A tam opravdu ti kolegové, kteří provádějí v ordinacích praktických lékařů, ve svých ordinacích ta vyšetření zrychlená, tak vlastně jsou schopni udělat, byť nějaký ověřený tedy dotazníček, ale nemohou udělat vyšetření, a my bychom potom opravdu, a už nyní o to prosím, aby tam jasně došlo k provázanosti a ke sdělování těchto informací, protože jinak nemůžeme vyloučit, že podobná situace bude. Takže jenom chci upozornit, že tyto zprávy jsou ve zvláštním režimu a nejsou přístupné. Děkuji.

