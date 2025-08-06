Zdechovský (KDU-ČSL): Park za 2 000 000 eur? Stromy za více než 1 507 eur za kus?

Dnes tu pro vás mám další oblíbený projekt financovaný z evropských peněz. Tentokrát ze slovenského Popradu.
Park za 2 000 000 eur. Stromy za více než 1 507 eur za kus. Připadá vám to jako normální veřejné výdaje?
Když jsem se dočetl, že v obci Turzovka vznikl park s lavičkami za 2 550 eur a stromy za 1 500 eur, zůstává rozum stát. To přece nejsou investice, které zlepšují kvalitu života. To je výsměch a plýtvání penězi daňových poplatníků. A bohužel nejde o výjimečný případ.
Veřejné prostředky mají být využívány tak, aby skutečně sloužily lidem. Musíme trvat na efektivitě, transparentnosti a odpovědném přístupu. Jestliže jeden strom stojí víc než průměrná měsíční mzda, je něco zásadně špatně.
Takové zakázky podkopávají důvěru občanů ve stát, v obce i v samotné evropské fondy. Zároveň křiví trh. Poctiví dodavatelé a samosprávy, které se snaží pracovat zodpovědně, ztrácejí motivaci i šanci uspět.
Je načase udělat jasný řez a ukončit podobné praktiky. Potřebujeme nezávislý audit těchto projektů. Potřebujeme znát konkrétní odpovědné osoby. Potřebujeme zveřejnit všechny smlouvy i rozpočty. A pokud se prokáže porušení zákona, musí následovat trestní odpovědnost.
Co si o tom myslíte vy? Máme se smířit s tím, že veřejné zakázky budou dál sloužit jen vybraným, nebo je čas na skutečnou změnu?
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV