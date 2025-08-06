Zdechovský (KDU-ČSL): Park za 2 000 000 eur? Stromy za více než 1 507 eur za kus?

08.08.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím na Slovensku.

Zdechovský (KDU-ČSL): Park za 2 000 000 eur? Stromy za více než 1 507 eur za kus?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Dnes tu pro vás mám další oblíbený projekt financovaný z evropských peněz. Tentokrát ze slovenského Popradu.

Park za 2 000 000 eur. Stromy za více než 1 507 eur za kus. Připadá vám to jako normální veřejné výdaje?

Když jsem se dočetl, že v obci Turzovka vznikl park s lavičkami za 2 550 eur a stromy za 1 500 eur, zůstává rozum stát. To přece nejsou investice, které zlepšují kvalitu života. To je výsměch a plýtvání penězi daňových poplatníků. A bohužel nejde o výjimečný případ.

Veřejné prostředky mají být využívány tak, aby skutečně sloužily lidem. Musíme trvat na efektivitě, transparentnosti a odpovědném přístupu. Jestliže jeden strom stojí víc než průměrná měsíční mzda, je něco zásadně špatně.

Takové zakázky podkopávají důvěru občanů ve stát, v obce i v samotné evropské fondy. Zároveň křiví trh. Poctiví dodavatelé a samosprávy, které se snaží pracovat zodpovědně, ztrácejí motivaci i šanci uspět.

Je načase udělat jasný řez a ukončit podobné praktiky. Potřebujeme nezávislý audit těchto projektů. Potřebujeme znát konkrétní odpovědné osoby. Potřebujeme zveřejnit všechny smlouvy i rozpočty. A pokud se prokáže porušení zákona, musí následovat trestní odpovědnost.

Co si o tom myslíte vy? Máme se smířit s tím, že veřejné zakázky budou dál sloužit jen vybraným, nebo je čas na skutečnou změnu?

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
