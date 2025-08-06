Maříková (SPD): Dozimetrický STAN si teď hraje na strážce spravedlnosti

07.08.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji hnutí STAN k bitcoinové kauze.

Maříková (SPD): Dozimetrický STAN si teď hraje na strážce spravedlnosti
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Tak to jsme se zase jednou dočkali absurdního divadla na české politické scéně.

Hnutí STAN, které se topí až po uši v kauze Dozimetr, si teď hraje na strážce spravedlnosti a vytýká ministryni spravedlnosti Evě Decroix z ODS, že nedostatečně vysvětluje, proč nebude zveřejněna zpráva koordinátora ke kauze Blažkových bitcoinů.

Přitom STAN v Dozimetru zatajoval, mlžil a vymlouval se na „jednání jednotlivců“, když šlo o přímé napojení na lobbisty a veřejné zakázky. Teď najednou volají po transparentnosti?

A Eva Decroix? Místo, aby razantně zakročila a celou kauzu s Bitcoiny otevřela veřejnosti, hraje mrtvého brouka. ODS tím ukazuje, že ochrana mocných je přednější než důvěra lidí ve spravedlnost.

Tohle je přesně to fialové pokrytectví, kde se kryjí skandály jedněch, zatímco druzí předstírají, že s tím nemají nic společného. A výsledek? Důvěra veřejnosti v justici a politiku dál padá.

Ať si STAN vezme zpětně zrcátko a ODS konečně pochopí, že skrýváním pravdy se důvěra občanů nebuduje, ale ničí.

Karla Maříková

  • SPD
  • poslankyně
autor: PV

