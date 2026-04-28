Ančincová (Piráti): Ministryně Mrázová zneužívá systém pro potřebné. Žije v obecním bytě

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) má v gesci sociální bydlení. Sama bydlela v obecním bytě za 4 500 Kč měsíčně v Bílině, městě s nejvyšším podílem exekucí v Česku. Jako starostka s platem kolem 90 000 Kč.
Nyní má s ministerským platem a bytem pobývá v jiném a větším městském bytě, za 42 korun za metr čtvereční.
Lidé v reálné bytové nouzi čekají v Bílině na obecní byt minimálně dva roky. Ona jako starostka i ministryně ne. Tohle není silné sociální cítění, ale jen zneužívání systému, který má pomáhat lidem v nouzi. Využívala obecní byt, na který měl nárok někdo, kdo ho skutečně potřeboval.
Piráti dlouhodobě tlačí zákon o sociálním bydlení a jasná pravidla pro přidělování obecních bytů. Přesně proto, aby tohle nešlo.
