Ančincová (Piráti): Ministryně Mrázová zneužívá systém pro potřebné. Žije v obecním bytě

28.04.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení ministryně Mrázové.

Ančincová (Piráti): Ministryně Mrázová zneužívá systém pro potřebné. Žije v obecním bytě
Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) má v gesci sociální bydlení. Sama bydlela v obecním bytě za 4 500 Kč měsíčně v Bílině, městě s nejvyšším podílem exekucí v Česku. Jako starostka s platem kolem 90 000 Kč.

Nyní má s ministerským platem a bytem pobývá v jiném a větším městském bytě, za 42 korun za metr čtvereční.

Lidé v reálné bytové nouzi čekají v Bílině na obecní byt minimálně dva roky. Ona jako starostka i ministryně ne. Tohle není silné sociální cítění, ale jen zneužívání systému, který má pomáhat lidem v nouzi. Využívala obecní byt, na který měl nárok někdo, kdo ho skutečně potřeboval.

Piráti dlouhodobě tlačí zákon o sociálním bydlení a jasná pravidla pro přidělování obecních bytů. Přesně proto, aby tohle nešlo.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
piráti , Ančincová , Mrázová

Hluk

Tvrdíte, že v ČR nefunguje regulace hluku, a že ho nikdo nekontroluje. Ale pokud vím, platí přeci noční klid nebo už ne? Nebo podle vás je třeba zavést regulaci i přes den? Jak byste si to představovala? A ke kontrole, není snad v kompetenci hygieny nebo policie?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

