Vadí vám UPA? To máte smůlu, vzkázali Ukrajinci Polákům

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Jenže Poláci, ale např. i potomci volyňských Čechů, vnímají příslušníky UPA jako hrdlořezy, kteří v průběhu druhé světové války sice bojovali proti Sovětům a nacistům, ale současně vraždili i polské muže, ženy i děti. Případně masakrovali rodiny volyňských Čechů.
Ukrajinci tady často oponují, že k nespravedlnostem a násilnostem docházelo již před druhou světovou válkou, a to na obou stranách. Především v těch oblastech Ukrajiny, které před druhou světovou válkou byly součástí polského státu.
Historik a poslanec Volodymyr Vjatrovyč upozornil, že UPA byla součástí zápasu za ukrajinskou nezávislost a jako takovou je celou organizaci třeba vnímat.
„Uctění hrdinů UPA není jen zdrojem inspirace pro Ozbrojené síly Ukrajiny. Toto je ukazatel síly Ukrajiny. Důkaz o tom, že Ukrajina se stala soběstačnou entitou mezinárodní politiky, schopnou obhájit vlastní vizi minulosti, i když se jí snaží vnucovat někdo jiný jinou vizi. Právě z této schopnosti být sám sebou roste soběstačnost v přítomnosti a důvěra v budoucnost. To vlastně dělá Ukrajinu silnou. Důležitým prvkem této moci je i uvědomění si prosté pravdy: nikdo kromě samotných Ukrajinců nemá zájem o silnou Ukrajinu více než my. A ještě jedna věc. Zdaleka ne všichni mimo Ukrajinu nás chtějí vidět silné. Proto právo určovat své hrdiny a svou minulost není jen otázkou paměti, ale i naší budoucnosti,“ napsal Volodymyr Vjatrovyč na sociální síti Facebook.
Vjatrovyč se proti Polsku vymezil i jinak.
Vrátil se k cestě ukrajinského prezidenta do Londýna, kde se setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem v rámci formátu tzv. E3.
„Zelenskyj letí do Británie (ne Polska), kde se koná důležité bezpečnostní setkání s Británií, Francií, Německem (bez Polska) o budoucnosti evropské bezpečnosti. A v Polsku se mezitím radí, zda zrušit Zelenského řád pro ‚nesprávnou vizi‘ ukrajinských dějin,“ konstatoval.
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Historik Markus Krzoska poukázal na polskou kolonizaci části dnešního ukrajinského území.
„Na rozdíl od německo-polského poměru těch let nelze v souvislosti s polsko-ukrajinským poměrem otázku pachatele a oběti určit zcela jednoznačně. Bohužel to v Polsku takto vidí jen málo lidí. … Nemá to znamenat relativizaci vražd UPA, já jen varuji před vynecháním předchozí historie, jmenovitě koloniálního polského režimu v jeho východních oblastech v meziválečném období,“ napsal historik.
Das ist richtig und soll auch keine Relativierung der UPA-Morde bedeuten, ich warne nur davor, die Vorgeschichte auszublenden, nämlich das koloniale polnische Regime in seinen Ostgebieten in der Zwischenkriegszeit— Markus Krzoska ???? (@KrzoskaM) June 11, 2026
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„Polsko by mělo podpořit Ukrajinu, aby zajistilo, že Zelenského administrativa, a nikoli členové UPA, kteří mají na rukou krev, budou vnímáni jako skuteční hrdinové v boji za nezávislost a svobodu. Musí být možné kritizovat Zelenského, stejně jako Ukrajinu a ukrajinský lid. ... Morálně se nesmíme nechat vydírat. Ale na všechno je svůj čas a místo.“
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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