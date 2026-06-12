Vadí vám UPA? To máte smůlu, vzkázali Ukrajinci Polákům

12.06.2026 11:25 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Politický souboj o Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), souboj mezi Varšavou a Kyjevem pokračuje. Poláci stále dávají najevo, že se na příslušníky UPA nemohou dívat jako na hrdiny. Jenže z ukrajinské strany přišla jasná odpověď. Ukrajinci si nechtějí nechat diktovat, jak se mohou dívat na svou historii. Nechtějí si nechat něco zakazovat.

Vadí vám UPA? To máte smůlu, vzkázali Ukrajinci Polákům
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Lvov, pomník UPA

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Mezi Varšavou a Kyjevem přetrvává napětí. Napětí, které vyvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tím, že jedné ze současných armádních jednotek věnoval ocenění spojené s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA). Ukrajina vnímá příslušníky UPA jako muže a ženy, kteří bojovali za nezávislost Ukrajiny v době druhé světové války. Bojovali proti SSSR i proti nacistickému Německu.

Jenže Poláci, ale např. i potomci volyňských Čechů, vnímají příslušníky UPA jako hrdlořezy, kteří v průběhu druhé světové války sice bojovali proti Sovětům a nacistům, ale současně vraždili i polské muže, ženy i děti. Případně masakrovali rodiny volyňských Čechů.

Ukrajinci tady často oponují, že k nespravedlnostem a násilnostem docházelo již před druhou světovou válkou, a to na obou stranách. Především v těch oblastech Ukrajiny, které před druhou světovou válkou byly součástí polského státu.

Historik a poslanec Volodymyr Vjatrovyč upozornil, že UPA byla součástí zápasu za ukrajinskou nezávislost a jako takovou je celou organizaci třeba vnímat.

„Uctění hrdinů UPA není jen zdrojem inspirace pro Ozbrojené síly Ukrajiny. Toto je ukazatel síly Ukrajiny. Důkaz o tom, že Ukrajina se stala soběstačnou entitou mezinárodní politiky, schopnou obhájit vlastní vizi minulosti, i když se jí snaží vnucovat někdo jiný jinou vizi. Právě z této schopnosti být sám sebou roste soběstačnost v přítomnosti a důvěra v budoucnost. To vlastně dělá Ukrajinu silnou. Důležitým prvkem této moci je i uvědomění si prosté pravdy: nikdo kromě samotných Ukrajinců nemá zájem o silnou Ukrajinu více než my. A ještě jedna věc. Zdaleka ne všichni mimo Ukrajinu nás chtějí vidět silné. Proto právo určovat své hrdiny a svou minulost není jen otázkou paměti, ale i naší budoucnosti,“ napsal Volodymyr Vjatrovyč na sociální síti Facebook.

debata o UPA

Vjatrovyč se proti Polsku vymezil i jinak.

Vrátil se k cestě ukrajinského prezidenta do Londýna, kde se setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem v rámci formátu tzv. E3.

„Zelenskyj letí do Británie (ne Polska), kde se koná důležité bezpečnostní setkání s Británií, Francií, Německem (bez Polska) o budoucnosti evropské bezpečnosti. A v Polsku se mezitím radí, zda zrušit Zelenského řád pro ‚nesprávnou vizi‘ ukrajinských dějin,“ konstatoval.

debata o UPA

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Server Liga.net napsal, že v podobném duchu postupuje i šéf prezidentské kanceláře ukrajinské hlavy státu Kyrylo Budanov, který dal údajně najevo, že se prezident nechystá na vyznamenání oné ukrajinské jednotky nic měnit.

Historik Markus Krzoska poukázal na polskou kolonizaci části dnešního ukrajinského území.

„Na rozdíl od německo-polského poměru těch let nelze v souvislosti s polsko-ukrajinským poměrem otázku pachatele a oběti určit zcela jednoznačně. Bohužel to v Polsku takto vidí jen málo lidí. … Nemá to znamenat relativizaci vražd UPA, já jen varuji před vynecháním předchozí historie, jmenovitě koloniálního polského režimu v jeho východních oblastech v meziválečném období,“ napsal historik.

 

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Server polského deníku Rzeczpospolita napsal, že by se Poláci měli více věnovat současnosti a uvědomit si, že současní Ukrajinci jsou hrdinové, kteří vzdorují Rusku.

„Polsko by mělo podpořit Ukrajinu, aby zajistilo, že Zelenského administrativa, a nikoli členové UPA, kteří mají na rukou krev, budou vnímáni jako skuteční hrdinové v boji za nezávislost a svobodu. Musí být možné kritizovat Zelenského, stejně jako Ukrajinu a ukrajinský lid. ... Morálně se nesmíme nechat vydírat. Ale na všechno je svůj čas a místo.“

Psali jsme:

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https://news.liga.net

https://wiadomosci.wp.pl

https://www.rp.pl

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