Kolovratník (ANO): To chce opravdu silný žaludek

12.06.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na projevy pirátských poslanců v Poslanecké sněmovně

Kolovratník (ANO): To chce opravdu silný žaludek
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Znáte ten typ člověka, který zapálí dům, a pak běhá po ulici s megafonem a křičí, že hrozí požár? Přesně tak ve Sněmovně působil Pirát Zdeněk Hřib. Muž, jehož Piráti nechali zkolabovat digitalizaci stavebního řízení. Muž, kvůli kterému se zastavily projekty, zpozdily stavby a tisíce lidí čekaly na razítka.

Muž, který byl součástí problému, varoval před „apokalypsou“. To chce opravdu silný žaludek. Zatímco lidé čekají na byty, obce na školy a firmy na povolení, Piráti opět nabízejí jediné řešení: všechno zastavit, vrátit k přepracování a začít znovu diskutovat.

Česko nepotřebuje další pirátské přednášky o tom, proč něco nejde. Potřebuje, aby se konečně stavělo. A je až fascinující sledovat, jak ti samí lidé, kteří předvedli jeden z největších legislativních a digitalizačních průšvihů posledních let, dnes rozdávají lekce z kompetence a varují před chaosem.

Kdyby to nebylo tak drahé pro občany, bylo by to skoro k smíchu.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

piráti , ANO , Kolovratník

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Denis​ Doksanský byl položen dotaz

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