Primátor Svoboda: Praha a Hamburk posilují spolupráci

Delegace hlavního města Prahy vedená primátorem Bohuslavem Svobodou dojednala v Hamburku rozvoj spolupráce v oblasti bezpečnosti, vodního hospodářství i strategického rozvoje měst. Hamburk je již více než 35 let významným a aktivním partnerským městem Prahy. Návštěva pražské delegace na pozvání prvního starosty Hamburku Petera Tschentschera potvrdila výborné vztahy obou metropolí a přinesla konkrétní výsledky v podobě nových projektů i rozšíření stávající spolupráce.
„Jen stěží bychom hledali region, který je s Prahou tak pevně propojen jako Svobodné a hanzovní město Hamburk,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a dodává: „Města stojí v první linii při řešení celé řady výzev a je pro nás zásadní učit se jeden od druhého.“
„Hamburk a Praha jsou metropole s bohatou tradicí, které mohou přispět k dobrému soužití mezi našimi zeměmi a k posílení Evropské unie. Od roku 1990 jsou naše města spojena partnerstvím. Naším společným cílem je rozvoj našich měst jako inovativních, udržitelných a odolných metropolí. Děkuji primátorovi Svobodovi za dobrou spolupráci a za návštěvu v Hamburku,“ sděluje Peter Tschentscher, první starosta Svobodného a hanzovního města Hamburk.
„Dlouhodobé partnerství mezi Prahou a Hamburkem přináší konkrétní výsledky a cennou výměnu zkušeností. Diskutovali jsme o vodohospodářské infrastruktuře, bezpečnosti i pokračující spolupráci hasičů a policistů z obou měst,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
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Hasičské sbory Prahy a Hamburku, jejichž příslušníci se již účastní společných odborných a sportovních aktivit, se dohodly na rozvinutí odborné výměny. Dalším cílem bude vzájemné sdílení zkušeností potápěčských a chemických jednotek. Během návštěvy Hamburku se pražská delegace také seznámila se speciální hasičskou lodí Praha a jejím moderním víceúčelovým vybavením. Loď Hamburku každodenně slouží nejen pro hasičské zásahy, ale i jako univerzální pracovní plavidlo pro správu přístavu a okolí.
Nově se rozvíjí spolupráce mezi Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) a hamburskou vodárenskou a kanalizační společností Hamburg Wasser. Zaměří se zejména na moderní přístupy k neustálému zefektivňování vodního hospodářství, posilování odolnosti infrastruktury a vzdělávání zaměstnanců.
Součástí programu byla rovněž jednání s vedením Svobodného a hanzovního města Hamburk a sdílení zkušeností s financováním, výstavbou a provozem světoznámé Labské filharmonie (Elbphilharmonie). Tyto poznatky představují cennou inspiraci pro připravovaný projekt Vltavské filharmonie v Praze.
Delegace dále získala informace k provozu, správě a budoucímu rozvoji přístavu v Hamburku, který je důležitou branou propojující Prahu se světovým obchodem. Seznámila se také s principy úspěšné transformace oblasti HafenCity, bývalého přístavního brownfieldu přeměněného na moderní městskou čtvrť.
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