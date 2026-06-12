NZM: Vyzkoušejte si život v hospodářství na vlastní kůži

Zkusili jste si někdy stlouct máslo nebo vyprat prádlo na valše? Národní zemědělské muzeum v Praze se i letos zapojuje do Pražské muzejní noci a návštěvníkům nabídne nevšední zážitkový večer plný tradičních hospodářských činností s hudbou a občerstvením. Akce se koná v sobotu 13. června od 18 do 23 hodin a vstupné je symbolických 50 korun.
Návštěvníci si během muzejní noci budou moci vyzkoušet na šesti stanovištích činnosti inspirované každodenním životem v hospodářství. Na jednotlivých zastaveních si vyzkouší dojení krávy, stloukání másla, praní prádla na valše, mletí obilí na vločky, uklízení chléva nebo šlapání hroznů.
„Připravili jsme autentické pomůcky, jako jsou necky, valcha či máselnice zapůjčené ze skanzenů v Přerově a Kouřimi, které si budou moci zájemci prohlédnout a vyzkoušet,“ zve na speciální večerní program Josef Praks, ředitel pražské pobočky Národního zemědělského muzea.
Zájemci o dojení si jej vyzkouší na speciálním dojicím trenažéru, kde místo mléka poteče voda. Klasické mletí obilí bude ukázáno na příkladu ovsa, který návštěvníci rozemelou na vločky a mohou si je pak odnést v papírovém sáčku domů a ráno si je dát třeba na snídani do jogurtu. Malí kuchaři a kuchařinky od pěti let si budou moci připravit ovesnou kaši inspirovanou dezertem Míša dort. Pod vedením lektorky si připraví porci kaše s tvarohem, čokoládou a malinami. Workshop proběhne v pěti časových blocích a kapacita každého z nich je dvanáct účastníků.
Večer hudebně doprovodí bluesová kapela Letouni soumraku, která zahraje na muzejním dvorku. Občerstvení zajistí Mlsná kavárna a Točená zmrzlina z Opočna.
Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury.
Program Muzejní noci 2026
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Hospodářem na vlastní kůži
18:00 - 22:00
- dojení krávy
- stloukání másla
- praní na valše
- mletí obilí na vločky
- uklízení chléva
- šlapání hroznů
Workshop - Ovesná kaše a la Míša dort
18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15
Kapacita 12 dětí na workshop, doporučený věk od 5 let, cena 80 Kč/dítě
Koncert - Letouni soumraku
19:00 - 22:00
Občerstvení - Mlsná kavárna a Točená zmrzlina z Opočna
18:00 - 22:00
Datum a místo konání akce:
sobota 13. června 2026 od 18 do 23 hodin, Národní zemědělské muzeum v Praze
Vstupné:
Vstupné v rámci akce Pražská muzejní noc je pro dospělé symbolických 50 korun, děti do 3 let mají vstup zdarma.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. Výstavou sezóny je interaktivní Fotosyntéza, která představuje a popularizuje fascinující proces fotosyntézy na několika úrovních -– jako fotochemickou reakci, jako jeden z hlavních procesů formujících podobu naší planety a jednu ze základních podmínek k životu. Virtuální prohlídka NZM Praha. Více informací najdete ZDE.
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