Evropa nadává, Babišova koalice souhlasí. Útok na EU od Trumpa

Vylodění spojeneckých sil v Normandii je každoročně připomínáno ve velkém stylu s odkazem na zásadní vliv této rozsáhlé operace na porážku německého nacismu a osvobození západní Evropy. Za americkou stranu letos na vzpomínkovém aktu vystoupil ministr války Pete Hegseth. Vedle úcty všem vojákům, kteří pomohli porazit hitlerovské Německo a vybojovali Evropě svobodu, se vyjádřil k současnosti a invazi nelegálních migrantů přes evropské břehy.
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“Před 82 lety dnes visel osud západní civilizace na vlásku. Temná síla se hnala Evropou. Hitler se chlubil, že jeho Atlantický val je neproniknutelný. Ale náš nepřítel udělal osudovou chybu. Podcenil nezlomnou vůli amerického bojovníka. Spolu s statečnými silami Velké Británie, Kanady, Francie, Norska, Polska a našich dalších schopných a věrných spojenců americká armáda vedla velkou křížovou výpravu, aby rozdrtila nacistickou válečnou mašinérii a osvobodila kontinent. Naši vojáci s sebou nesli inspirující slova generála Eisenhowera. Ale ještě důležitější bylo, že nesli naděje a modlitby svobodného světa. Vydali se do temných, rozbouřených vod s vědomím, že mnozí se nevrátí domů,” uvedl kromě jiného americký ministr války.
Podle jeho slov jsme zapomněli, že svoboda není zadarmo a že mír se neuskuteční pouhým přáním, ale má svou cenu. Muži, kteří přistáli na těchto plážích, to podle něho věděli a je nejvyšší čas, abychom si to uvědomili i my a byli bdělí.
„Bohužel dnes jiné evropské pláže dobývají jiné nebezpečné ideologie. Na pláže ve Španělsku, v Itálii, v Řecku a Bulharsku připlouvají čluny s muži. Kdy evropská hlavní města s touto invazí něco udělají? Nebo je už pozdě? Modlím se, aby nebylo. A věřím, že není. Muži, kteří zde bojovali a zemřeli, vrátili Evropě svobodu. Tuto svobodu musí udržet současná generace vůdců a bojovníků. Jinak to, za co naši předkové bojovali, bylo jen dočasné,“ konstatoval Pete Hegseth směrem k dnešní situaci Evropy.
Většina tuzemských i evropských médií z Hegsethova projevu informovala pouze o části s migrační invazí, za což si americký ministr války vysloužil kritiku komentátorů i některých evropských politiků.
ParlamentníListy.cz se obrátily na české politiky napříč stranami s otázkou, co o jeho slovech směrem k invazi migrantů soudí a zda má pravdu.
“Stávající vedení EU migraci podporuje, takže proti migraci nezakročí. Naše vláda proto právě předložila do Sněmovny zákon na zpřísnění migrace a odmítli jsme implementaci migračního paktu, abychom chránili alespoň Českou republiku. Ohrožením Evropy ale nejsou jen migranti, ale také energetické krize podporované Green Dealem nebo pokračování války nebo smršť dementních směrnic EU. A ohrožením jsou i ti, kdo tyhle katastrofy úmyslně vyvolávají, tedy šílení bruselští vládci a jejich nohsledi u nás,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO vítá americkou otevřenost v popisu evropských problémů. „Naši američtí přátelé o situaci v Evropě mluví otevřeně a tím rozčilují politiky, kteří před problémy zavírají oči. Jsem za tuto americkou upřímnost rád a oči nezavírám,“ uvedl ve vyjádření pro naši redakci.
„Naprosto souhlasím. Hegseth pouze pojmenoval realitu. Pokud se Evropa v nejbližší době nevzpamatuje, tak této invazi podlehne. Masová migrace je momentálně největší hrozbou pro budoucnost celé Evropy,“ reagoval poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
Pete Hegseth má podle senátora Zdeňka Hraby s invazí migrantů jednoznačně pravdu. “Ostatně křik evropského mainstreamu, který slouží jako lakmusový papírek, to jen potvrzuje. A jsem přesvědčený, že pro český stát pozdě ještě není - na rozdíl od už obsazených států. Musíme ale mít odvahu se migračnímu paktu a vpuštění invazních skupin vzepřít,” varoval.
“Žel, americký ministr má pravdu. Příliv migrantů mnohé evropské země citelně zasáhl a změnil, zhoršila se jejich bezpečnostní situace apod. Přesto to mnozí evropští politici nevidí nebo nechtějí vidět, což mj. dokazují i jejich reakce na slova ministra Hegsetha,” konstatoval poslanec hnutí ANO Denis Doksanský.
Pokud jde o budoucnost Evropy, europoslanec Ivan David za SPD to nevidí dobře. “Obávám se, že je příliš pozdě. Navíc imigrace, která není bohužel nelegální, má silnou podporu Komise a odpor je slabý a proto neúčinný. Musíme v ČR zabránit "relokaci" v rámci migračního paktu. Západ je ztracen,” uvedl.
“Hegsetha, jako jednoho z prominentních válečníků, moc nemusím. Jsem proti válečným konfliktům. Ale v kritice EU v této záležitosti s ním souhlasím. Je pozdě, migrace se vymkla z rukou. Není problém, že sem ti lidé přicházejí. Problém je, že přicházejí, my o nich nemáme všechny informace a oni se odmítají integrovat. Ba naopak, místo přizpůsobení se nutí původní obyvatele přizpůsobit se jejich zvyklostem. Multikulturalismus jednoznačně selhal, k čemuž byl odsouzen od samého počátku. Migrační pakt je jen další blábol z neomarxistické líhně EU respektive EK, který se snaží řešit primárně následky spíše než příčiny. Své zkušenosti s tím mají hlavně Velká Británie, Francie, Německo, ale i Španělsko, Itálie, Švédsko, Dánsko či Rakousko. No-go go zóny se rozrůstají a kriminalita roste, ekonomicky EU stagnuje a ve srovnání s jinými ekonomikami dokonce klesá,” míní poslanec za SPD Miroslav Ševčík.
Jiný pohled nabízí europoslanec za hnutí ANO Tomáš Kubín. „Do Evropy bohužel stále masově připlouvají bez kontroly imigranti, ale Hegsethovi je do toho… nic mu do toho není. Do USA ještě nedávno proudily statisíce ilegálních migrantů, Trump to sice zarazil, ale chlubit se nemohou a kázat nám také ne. Takže ano, od evropského politika bych tento výrok bral, od amerického politika ne,“ sdělil.
„Myslím, že k tomuto výročí se tento příměr nehodil. Byť rozumím tomu, co chtěl autor sdělit, tak při takové příležitosti bych jej nepoužila. Každopádně že má EU obrovský problém s migrací, to je fakt. Bohužel zakročit zřejmě nehodlá, když nedávno vyznamenala madam Merkel, kterážto se na tomto problému výrazně podílela. Bohužel mě v tomto ohledu velmi překvapila i vláda ANO-SPD a Motoristů, která podporuje prodlužování „dočasné“ ochrany Ukrajinců,“ řekla europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
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