Němcová (SPD): Bič na státy, které hájí svou suverenitu

12.06.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu nahradit při hlasování v EU jednomyslnost kvalifikovanou většinou

Němcová (SPD): Bič na státy, které hájí svou suverenitu
Foto: archiv
Popisek: Irena Němcová, kandidátka SPD v Královéhradeckém kraji.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (CDU) naléhá na rychlé a rozsáhlé "reformy" Evropské unie, které by údajně zvýšily její efektivitu, zejména v zahraniční a bezpečnostní politice, ve skutečnosti ale jde o zásadní posílení vlivu velkých zemí, hlavně Německa, a postavení malých států do role pouhých statistů. V úvodním projevu v Nadaci Konrada Adenauera v Berlíně politik CDU oznámil šest bodů svého návrhu včetně již dlouho propagovaného zrušení práva veta.

Berlín prý už pro svou snahu získal podporu 12 zemí unie. Informovalo o tom Echo24. SPD naprosto odmítá diktát Bruselu a Berlína, omezování práva veta a suverenity členských států! Zvláště v těchto dnech, kdy si připomínáme německý pokus o ovládnutí Evropy, jsme na další pokusy o nadvládu velkých států nad malými velice citliví!

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Wadephul vyzval předně k nahrazení principu hlasování jednomyslnosti v záležitostech zahraniční politiky kvalifikovanou většinou. „Pokud jde o bezpečnost, princip jednomyslnosti nás může dostat do existenčního nebezpečí. Protože je to otázka života a smrti,“ prohlásil Wadephul. Jako příklad uvedl měsíční blokádu Maďarska ohledně "půjčky" Ukrajině ve výši 90 miliard eur, kterou ale Budapešť blokovala proto, že Kyjev zastavil důležité dodávky ropy do Maďarska. O tom se ale už německý ministr nezmínil. Berlín prý má v této věci už podporu 12 zemí unie. Nyní bude vyvíjet tlak na země, které s tím nesouhlasí, k nim patří i Česká republika. Nicméně zastáncem zrušení práva veta a ukončení suverenity našeho státu v rámci evropské federace je dlouhodobě i prezident Petr Pavel.

Podle Wadephula by měly by být také jasněji definovány odpovědnosti EU v oblasti zahraniční politiky. V současné době je za to odpovědná vysoká představitelka pro zahraniční věci, dále předseda Komise, předseda Rady i jednotliví komisaři.

Německo požaduje, aby tzv. porušení zásad tzv. „právního státu“ mělo být trestáno odebráním finančních prostředků EU. Pojem „právního státu“ je bič na státy, které hájí svou suverenitu a tradiční hodnoty. Je obdobou Brežněvovy doktríny omezené suverenity. Tuto páku už použila Evropská komise na neposlušné země, které odmítaly souhlasit s některými kontroverzními politikami Bruselu nebo se bránily zasahování Bruselu do vnitřních věcí členských zemí. Šlo o Polsko a Maďarsko.

Ing. Irena Němcová

  • SPD
  • poslankyně
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EU , hlasování , Němcová , SPD

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