České dráhy: Letní změna jízdních řádů regionálních vlaků

12.06.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V neděli 14. června vstoupí v platnost pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů.

České dráhy: Letní změna jízdních řádů regionálních vlaků
Foto: red
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Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk – Uničov – Přerov – Nezamyslice – Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny. Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a v souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK.

Na základě požadavků krajských samospráv a částečně také správce železniční infrastruktury dochází od 14. června 2026 k následujícím změnám u regionálních vlaků Českých drah:

Praha a Středočeský kraj

Trať 094 Vraňany – Lužec nad Vltavou:
Od 27. června do 4. října budou o víkendech a svátcích zavedeny tři páry vlaků na trati Vraňany – Lužec nad Vltavou.

Trať 161 Rakovník – Bečov nad Teplou a 163 Protivec – Bochov:
Již od 6. června je zaveden nový přímý rekreační vlak s odjezdem v 8:31 z Rakovníka do Bochova (Sp 1592 „Hartenštejn“). Vlak pojede o sobotách, nedělích a svátcích až do 28. září. Ve stejném období pojedou na trati 163 mezi Protivcem a Bochovem celkem tři páry vlaků.

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Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice:
S platností od červnové změny bude na trati Zadní Třebaň – Lochovice zaveden samoobslužný způsob odbavení cestujících u všech vlaků. Zároveň budou na všech vlacích nasazeny nízkopodlažní jednotky Regionova místo motorových vozů řady 810.

Trať 210 Praha – Vrané n. Vlt. – Čerčany / Dobříš:
Od 1. května došlo k nasazení nových vozidel řady 847 RegioFox na trať 210 Praha – Vrané n. Vlt. – Čerčany / Dobříš na většinu vlaků.

Od 1. července 2026 dochází v rámci mezikrajské spolupráce Středočeského a Jihočeského kraje k významnému rozšíření integrace veřejné dopravy. Pražská integrovaná doprava (PID) se nově rozšíří na Táborsko v Jihočeském kraji, konkrétně na tratích 201 do Milevska a Branic, 202 do Libějic, 224 do Smyslova a 220 do Plané nad Lužnicí, rozšíření PID proběhne i na tratích v oblasti Blatné. V dálkových vlacích linky R17 bude tarif PID nově platit až do Plané nad Lužnicí v Jihočeském kraji (dosud platil v úseku Praha – Olbramovice). Nově vznikající jihočeský integrovaný dopravní systém IDESKA bude od 1. července recipročně platit také na území Středočeského kraje, a to např. na tratích 220 do Benešova, 222 do Vlašimi, 223 do Sedlčan nebo 200 do Příbrami.

Pardubický kraj

Trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod:
Na této trati dojde k mírné úpravě trasy vlaku Os 5300 Havlíčkův Brod – Pardubice centrum, který pojede z Chrudimi v 5:42, aby přijel do Pardubic hl.n. již v 5:58 a vznikl tak přípoj na R 883 Slovácký expres směrem do České Třebové a na střední Moravu s odjezdem v 6:02.

Trať 270, úsek Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun:
Vlak Os 12724 Lanškroun (12:27) – Česká Třebová (12:46) nově zastaví také v Třebovici v Čechách (12:40).

Z důvodu zkrácení školního roku (skončí 26. místo 30. června), nepojedou vlaky s prázdninovým omezením "18" také 29. a 30. června. Stejně tak nepojedou posilové páteční a nedělní vlaky ve dnech 26. a 28. června.

Královéhradecký kraj

V souvislosti se zkrácením školního roku nepojedou vlaky označené v jízdním řádu symbolem „18“ ve dnech 29. a 30. června.

Trať 027 Starkoč – Náchod – Broumov:
Dva páry odpoledních vlaků Choceň – Náchod budou v neděli prodlouženy do / z Hronova. Jedná se o vlaky 1886 a 1888 s odjezdy z Náchoda v 15:40 a 17:40, v opačném směru pak o vlaky Sp 1895 a 1897 s odjezdy z Hronova v 16:11 a 18:11. Poslední vlak Starkoč – Broumov (Os 5148) bude ukončen v Meziměstí, kde bude návaznost na nový vlak Os 25154 jezdící denně.

Trať 028 Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové:
Vlak Os 5716 odjede z Chlumce n. C. o 8 minut později, tj. v 15:41. Důvodem je zajištění spojení z odpoledního vyučování.

Trať 032 Hradec Králové – Jaroměř – Svoboda nad Úpou:
Na této trati dojde k drobným úpravám v jízdních řádech i v řazení některých vlaků. Rychlík R 939 nově nebude z důvodu stabilizace jízdního řádu zastavovat v Olešnici, spojení bude nově zajištěno autobusem v rámci IDS IREDO s návazností v Červeném Kostelci. Spěšný vlak Sp 1395 bude v neděli kromě července a srpna v úseku Trutnov hl.n. (17:43) – Hradec Králové (18:56) posílen o další jednotku řady 847. Spěšný vlak Sp 1397 odjede z Trutnova hl.n. o 3 minuty později v 19:46. Nově tak bude přípoj od vlaku Sp 1817 ze směru Stará Paka s uspíšeným příjezdem v 19:44. Související malá úprava časů bude i u vlaků 1392, 5478 a 5479.

Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov:
Vlak Os 5561 s odjezdem z Jičína ve 22:33 bude v pátek nově prodloužen z Hořic v Podkrkonoší až do Hradce Králové.

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují:
Poslední vlak z Teplic n. M. (odj. 20:32) bude v pracovní dny prodloužen až do Horního Adršpachu (příj. 20:50). V opačném směru bude vlak Os 15749 zrušen, v pracovní dny bude zaveden nový spoj Os 15747 Horní Adršpach (21:07) – Teplice n. M. (21:26).

Liberecký kraj

V Libereckém kraji nedochází k významným změnám. K úpravám dochází zejména v souvislosti se zkrácením školního roku do 26. června. Již ve dnech 29. a 30. června proto nepojedou následující vlaky:

  • na trati 034 Smržovka – Josefův Důl vlaky Os 26306 Smržovka (6:42) – Josefův Důl (6:54) a Os 26309 Josefův Důl (6:56) – Smržovka (7:09),
  • na trati 035 Železný Brod – Tanvald vlaky Os 26245 Tanvald (7:30) – Plavy (7:38) a 26246 Plavy (7:48) – Tanvald (7:56),
  • na trati 046 Lomnice nad Popelkou – Stará Paka vlak Os 5713 v úseku Stará Paka (13:30) – Lomnice nad Popelkou (13.47) a vlak Os 5716 v úseku Lomnice nad Popelkou (14:11) – Stará Paka (14:27).

Na trati 080 Mladá Boleslav – Jedlová – Rumburk pojedou osobní vlaky Os 6103 v úseku Česká Lípa (9:19) – Doksy (9:37), Os 6080 Doksy (9:58) – Česká Lípa střelnice (10:18) a Os 6103 v úseku Česká Lípa střelnice (10:22) – Česká Lípa (10:25) v pracovní dny před prázdninami naposledy 25. června (původně měly jet ještě 26. a 29. června).

Naopak již v sobotu a neděli 27. a 28. června, tedy o jeden týden dříve, budou zajištěné víkendové prázdninové vlaky ČD na trati 080, které jezdí v úsecích Česká Lípa hl.n. – Doksy, Doksy – Česká Lípa střelnice a Česká Lípa střelnice – Česká Lípa hl.n. mezi stanicemi Česká Lípa hl.n. O sobotách, nedělích a svátcích během prázdnin, včetně právě posledního červnového víkendu, tak pojede v těchto úsecích po pěti vlacích ČD, které rozšíří nabídku spojení k Máchovu jezeru. Tyto spoje navíc jezdí jako přímé spoje už z a až do Postoloprt.

Ústecký kraj

Na základě požadavku Ústeckého kraje dojde k následujícím změnám:

Trať 095 Vraňany – Zlonice:
Vlak s odjezdem ze stanice Horní Beřkovice v 18:11 (Os 12343) bude nově odjíždět o 3 minuty dříve, tj. v 18:08. Důvodem je zajištění přípoje k vlaku směr Praha-Bubny (Os 6923).

Trať 114 (Ústí nad Labem –) Litoměřice horní nádraží – Postoloprty (– Žatec / Most):
Vlaky ČD pojedou ve směru z Litoměřic hor. n. do Lovosic o jednu minutu dříve, tady vždy ve 43. minutu od 4:43 do 21:43. Důvodem je zachování základní přestupní doby na vlaky linky R20. Odjezdy ze stanice Lovosice směrem do Postoloprt zůstanou stejné.

Karlovarský kraj

Na základě požadavku Karlovarského kraje dojde k následujícím změnám:

Trať 144 Nová Role – Loket:
Vlak s odjezdem ze stanice Nové Sedlo ve 14:17 (Os 27150) pojede nově jen v pracovní dny. Dosud jezdil denně. O víkendech bude naopak zaveden nový vlak s odjezdem z Nového Sedla ve 14:09 do Lokte (Os 27152). Vlak s odjezdem z Lokte ve 14:27 (Os 27129) nově odjede o 5 minut dříve ve 14:22 tak, aby v Chodově vznikl přípoj na rychlík R 615 do Prahy.

V Karlovarském kraji také začnou v průběhu června jezdit dvě nové motorové jednotky řady 847 RegioFox, které budou primárně nasazovány na hlavních tratích mezi Chebem, Karlovými Vary a Chomutovem. Cestujícím přinesou další výrazné zlepšení komfortu a technických parametrů v regionální dopravě.

Plzeňský kraj

V tomto regionu nedojde u vlaků ČD k žádným podstatným změnám v časech odjezdů a příjezdů vlaků. Od 1. července 2026 dochází v rámci mezikrajské spolupráce Plzeňského a Jihočeského kraje k významnému rozšíření integrace veřejné dopravy. Integrovaná doprava Plzeňského kraje (IDPK) se nově rozšíří na Vimpersko v Jihočeském kraji. Nově vznikající jihočeský integrovaný dopravní systém IDESKA bude od 1. července recipročně platit také na území Plzeňského kraje, a to na tratích 191 i 192 do Nepomuku (včetně rychlíkové linky R31) a 185 do Sušice.

Jihočeský kraj

Trať 190 České Budějovice – Strakonice:
Vlak Os 8054 s odjezdem z Českých Budějovic v 6:33 nově pojede až do Číčenic a obslouží zastávku Záblatíčko. Vlak Os 8055 nově pojede z Číčenic s odjezdem v 7:10 a obslouží zastávku Záblatíčko. Prodloužení vlaků bylo iniciováno obcí Záblatíčko s cílem zajistit školní spojení do Českých Budějovic.

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou:
V období 21. – 23. 8. 2026 bude na této trati v souvislosti s tradičním závodem Devils Extreme Race platit speciální jízdní řád. Provoz vlaků bude tradičně posílen.

Zvláštní a nostalgické vlaky:
I pro letošní léto jsou připravovány jízdy parních vlaků s lokomotivou 354.195 Všudybylka, a to v různých lokalitách Jihočeského kraje v období 27.6. – 9. 8. 2026. Nostalgické jízdy jsou plánovány na Jindřichohradecku, Třeboňsku, na Šumavě a Blatensku. Dne 27. 6. 2026 bude navíc k vidění i parní lokomotiva Šlechtična 475.101 při jízdách z Jihlavy do Veselí nad Lužnicí a parní úzkokolejná lokomotiva dopravce Gepard Expres. Tento den se totiž uskuteční setkání parních lokomotiv v Jindřichově Hradci.

K 1. červenci 2026 vzniká v Jihočeském kraji integrovaný dopravní systém IDESKA. Cestující budou odbavování jízdními doklady tohoto IDS, jízdenky budou v prodeji ve všech odbavovacích kanálech Českých drah včetně e-shopu ZDE a aplikace Můj vlak. Jízdenky v rámci IDS IDESKA bude možné zakoupit s přesahy do sousedních krajů, např. do Benešova u Prahy, Příbrami, Nepomuku, Vlašimi či Sedlčan. Jízdenky v rámci zón a území IDESKA budou platit i v dálkových vlacích ČD linek R17, Ex7, R11 a R31. Více informací k IDS IDESKA je na webu ZDE a ZDE.

Kraj Vysočina

V tomto regionu nedojde u vlaků ČD k žádným podstatným změnám.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji dochází ke změnám jen v souvislosti se zkrácením školního roku do 26. června. Z tohoto důvodu budou platit ve dnech 29 a 30. června následující změny:

Trať 251 Hustopeče u Brna / Židlochovice – Brno – Tišnov:
Regionální vlaky linky S3, které jezdí v pracovní dny a podle původních datumových omezení nejsou v provozu od 1. července do 31. srpna, nepojedou již ve dnech 29. a 30. června. V knižním jízdním řádu jsou tyto vlaky vyznačené poznámkou „33“. Týká se to zejména úseku Brno hl.n. / Brno-Královo Pole – Tišnov a v malé míře úseku Hustopeče u Brna – Hrušovany u Brna, resp. naopak.

Trať 260 Česká Třebová – Brno – Holubice:
Ve dnech 29. a 30. června nepojedou vlaky Os 4020 (Brno hl.n. 14:40 – Rájec-Jestřebí 15:16), Os 4025 (Rájec-Jestřebí 15:36 – Brno hl.n. 16:10) a Os 4026 (Brno hl.n. 16:49 – Rájec-Jestřebí 17:27).

Tratě 340 Brno – Uherské Hradiště a 343 Veselí nad Moravou – Hodonín:
Ve dnech 29. a 30. června nepojedou vlaky Os 4168 (Veselí nad Moravou 7:15 – Kyjov 7:45) a Os 4169 (Kyjov 9:03 – Veselí nad Moravou 9:31). Vlaky Os 4173 (Kyjov 13:04 – Strážnice 13:44) a Os 4174 (Strážnice 14:19 – Kyjov 14:58) nepojedou v úseku Veselí nad Moravou – Strážnice a zpět.

Zlínský kraj

Trať 303 Kojetín – Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí:
Několik osobních vlaků na této trati pojede v části trasy o 6 – 8 minut dříve. Důvodem je zajištění přípojů v Kojetíně v souvislosti s pomalými jízdami na trati 300. Vlaky s dosavadními odjezdy z Kroměříže do Kojetína v 04:10 a 04:41 (Os 3980 a 3982) pojedou o 8 minut dříve, tj. už v 04:02 a 04:33. Vlak Os 3901 s odjezdem z Kroměříže do Rožnova pod Radhoštěm v 04:18 nově pojede v úseku Kroměříž – Hulín o 6 minut dříve. Vlak Os 3941 z Kroměříže v 04:28 do Bystřice pod Hostýnem pojede v úseku Kroměříž – Hulín v dřívější časové poloze (Kojetín 04:20 – Kroměříž 04:32 – 04:34 – Hulín 04:42). Vlak Os 3900 z Osíčka v 03:54 pojede v dřívější časové poloze (Osíčko 3:48 – Hulín 04:20–04:22 – Kroměříž 04:30).

V pátek 14. srpna dojde k úpravám na trati 331 Otrokovice – Zlín střed – Vizovice v souvislosti s konáním rychlostní zkoušky Barum Rally. Během akce nepojedou vlaky v úseku Zlín střed – Vizovice a zpět, a to v čase cca od 15. hodiny do půlnoci. K drobným úpravám na stejné trati dochází také ve dnech 16. – 20. července během festivalu Masters of Rock a 21. – 23. srpna během Vizovického Trnkobraní. Většina vlaků během dne pojede v úseku Vizovice – Lípa nad Dřevnicí o 5 minut dříve než obvykle.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji dojde od 14. června na základě objednávky krajského úřadu k drobným úpravám jízdního řádu.

Z důvodu zkrácení školního roku nepojedou vybrané školní vlaky 29. a 30. června 2026.

Tratě 321 a 320 Ostrava – Havířov – Český Těšín – Mosty u Jablunkova:
Víkendové spěšné vlaky "Gorol" s odjezdy z Ostravy-Svinova do Mostů u Jablunkova zast. v 6:53 a 8:54 (Sp 2901 a 2903) a vlaky v opačném směru z Mostů u Jablunkova zast, do Ostravy-Svinova v 15:37 a 17:37 (Sp 2902 a 2904) budou na základě objednávky Moravskoslezského kraje od 20. června nově prodloužené až do / z Čadce.

V souvislosti se změnou termínu konání „FM City Festu“ a upřesněním jeho programu bude upraven i termín vypravení odvozových vlaků z akce. Vlaky, které původně měly jet 27. a 28. června kolem 01:00, budou zajištěné již o týden dříve, tj. 20. a 21. června, a zároveň o hodinu později, tedy kolem 2. hodiny ranní. Jde o vlaky z Frýdku-Místku směrem do Frenštátu pod R. (Os 3172), do Ostravy hl.n. (Os 3173) a do Českého Těšína (Os 12855).

Ve dnech 24. – 26. července 2026 budou zavedeny vlaky z Děhylova (odjezdy v cca 1:00 a 2:00 hod.) do Opavy a Krnova, které zajistí odvoz návštěvníků z hudebního festivalu "Štěrkovna". V sobotu 12. září pojedou zvláštní posilové vlaky z Ostravy-Svinova přes Frýdek-Místek a Frýdlant n.O. do Ostravice (a zpět) na gastro festival PojezFest na Ostravici.

Olomoucký kraj

K 14. červnu dochází v regionu k několika změnám, které se týkají vlaků na tratích 291 a 292. Vlivem výlukové činnosti spojené s modernizací a zdvoukolejněním se největší změny v rámci regionální dopravy odehrají na trati 300 v úseku Přerov – Nezamyslice – Vyškov.

Trať 280 Přerov – Hranice na Moravě – Vsetín:
Výluková činnost na trati 300 se dotkne i regionálních spojů na trati 280. Vlaky Os 3205, 3207, 3215, 3217, 3221, 3225 a 3231 budou na odjezdu z Přerova posunuty o 2 minuty (nové odjezdy v 6:29, 10:29, 12:29, 14:29, 16:29 a 18:29).

Trať 291 a 292 Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou, Jeseník – Šumperk:
Na základě podnětu města Hanušovice bude u vlaku Os 3610 (Hanušovice – Šumperk) upravena časová poloha tak, aby zaměstnanci měli možnost využít tento vlak pro cestu směr Šumperk. Spoj pojede v nové časové poloze Hanušovice (odj. 22:04) – Hanušovice-Holba odj. 22:06) – Bludov (22:31 – 22:44) – Šumperk (příj. 22:50). Vlivem zachování návazností směr Kouty nad Desnou a možností přestupu v Bludově jsou upraveny i časové polohy vlaku Os 13038 v úseku Bludov – Šumperk (nově odj. 22:33 z Bludova, příj. 22:28 do Šumperku), Os 13036 v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou (nově odj. 22:40 ze Šumperku, příj. 23:19 do Koutů n. D.) a Os 3757 v úseku Petrov nad Desnou – Šumperk (nově odj. 22:53 z Petrova n. D., příj. 23:02 do Šumperku).

Trať 270 Zábřeh na Moravě – Přerov:
V souvislosti s dřívějším zrušením vlaku IC 549 pojede vlak Os 3846 v úseku Olomouc hl.n. – Přerov dříve, než jezdil dosud. Z Olomouce hl.n. bude odjíždět ve 22:37, do Přerova přijede ve 22:55.

Trať 310 Olomouc hl.n. – Moravský Beroun – Opava-východ:
Od červnové změny bude vlak Os 3539 s odjezdem z Olomouce hl.n. v 6:35 v pracovní dny prodloužen z Hluboček až do Hrubé Vody (příj. v 7:06). Důvodem je zajištění odvozu z nočních směn tak, aby cestující nemuseli čekat na pozdější spoj z Olomouce v 7:35. Naproti tomu bude vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. do Hrubé Vody v 6:06 (Os 3547) zkrácen do Hluboček (příj. v 6:31).

Trať 300 Přerov – Vyškov na Moravě – Brno hl.n.:
Zásadní změna koncepce vedení vlaků regionální dopravy nastane na trati 300, kde v souvislosti s modernizací tratě dojde k rozdělení většiny spojů linky M2 ve stanici Přerov. Z důvodu prodloužení jízdních dob vzniknou dvě samostatná ramena linky: Přerov – Uničov – Šumperk a Přerov – Nezamyslice – Vyškov na Moravě, která na sebe bohužel nebudou navazovat, a bude tak nutné v obou směrech přestoupit na následující vlaky.
V rámci změny koncepce bude vlak Os 3862 odřeknut v pracovní dny v úseku Přerov – Nezamyslice. O víkendu tento vlak i nadále pojede v celé trase Olomouc hl.n. – Vyškov na Moravě pod novým číslem Os 3864, avšak dojde k uspíšení odjezdu ze stanic Olomouc hl.n. (nově odj. 5:31) i Přerov (příj. 5:49, odj. 5:50) a do Vyškova na Moravě přijede 6:56. Od červnové změny nepojede také vlak Os 3875 a zároveň dojde k rozdělení Os 3811 na pracovní dny a víkendy. V pracovní dny tento spoj pojede jako Os 3881 v úseku Přerov – Šumperk v původních časech vlaku Os 3811 a v úseku Vyškov na Moravě – Přerov bude veden jako Os 93881 ve výlukové trase. O víkendech bude tento vlak zajištěn pod číslem 3811 v úseku Nezamyslice – Uničov, ale v úseku Nezamyslice – Olomouc hl.n. dojde k úpravě časové polohy.

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České dráhy , doprava , železnice , služby , TZ , jízdní řád

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