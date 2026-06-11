Premiér Babiš: Další úspěšné zahájení stavby za námi

12.06.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Premiér Andrej Babiš zahájil ve čtvrtek 11. června 2026 svou návštěvu Plzeňského kraje v obci Němčice.

Premiér Babiš: Další úspěšné zahájení stavby za námi
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Následně ve Fakultní nemocnici Plzeň – Lochotín spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem slavnostně zahájil výstavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Poté zavítal do společností Škoda JS a Doosan Škoda Power a v centrále společnosti Workpress Aviation jednal se zástupci Krajské hospodářské komory.

Premiér Andrej Babiš na začátku své pracovní cesty zavítal do obce Němčice, kde se setkal se starostou Karlem Ferschmannem. Hovořili spolu o rozvoji obce, realizovaných projektech i dalších plánech do budoucna. „Byl jsem tady v roce 2017 a dodnes jsem s panem starostou ve spojení. Tehdy chtěl udělat nový hřbitov a nový bytový dům a obojí se mu povedlo. Má skvělé nápady, projekty a starostuje své obci už 24 let, neuvěřitelné,“ uvedl premiér.

Následně ve Fakultní nemocnici Plzeň – Lochotín spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a vedením nemocnice slavnostně zahájil výstavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Nový pavilon Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín představuje projekt, který zásadně promění podobu chirurgické a urgentní péče v západních Čechách. Soustředí klíčová pracoviště do jednoho funkčního celku a významně urychlí a zkvalitní poskytovanou péči pacientům.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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„Další úspěšné zahájení stavby za námi. Mám radost, že projekty, které jsme začali připravovat za naší předchozí vlády, se konečně posouvají do realizace. Ve Fakultní nemocnici Plzeň dnes odstartovala výstavba nového Pavilonu chirurgických oborů, který přinese moderní zázemí pro pacienty i pro zdravotníky. Takové investice mají dlouhodobý přínos pro lidi a celé zdravotnictví, a já mám z toho obrovskou radost,“ řekl premiér.

Pavilon nabídne přibližně 450 standardních a intenzivních lůžek a bude vybaven moderním operačním traktem, urgentním příjmem, špičkovou diagnostikou i heliportem pro leteckou záchrannou službu. Centralizace pracovišť umožní výrazně zkrátit dobu od přijetí pacienta přes diagnostiku až po samotný zákrok a následnou péči. „V akutních stavech často rozhodují minuty a nový pavilon umožní poskytovat péči rychleji, bezpečněji a efektivněji,“ zdůraznil předseda vlády.

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Během odpoledne premiér Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem navštívil společnost Škoda JS, která patří mezi přední evropské výrobce zařízení pro jadernou energetiku a letos si připomíná 70 let od svého založení. Firma se dlouhodobě podílí na klíčových projektech v oblasti jaderné energetiky a v současnosti mimo jiné dodává novou generaci kontejnerů pro skladování použitého jaderného paliva pro elektrárnu Temelín. Tyto modernizované obalové soubory zvyšují bezpečnost i efektivitu provozu a počítá se s jejich využitím také v elektrárně Dukovany.

„Naší ambicí je být součástí dodavatelského řetězce, to znamená, že pro nás nejde jen o český projekt, ale minimálně o projekt celoevropský. Pro nás je důležité například to, že produkty společnosti Škoda JS mají šanci tvořit přibližně deset procent součástí jakékoliv dodávky ve světě,“ doplnil po návštěvě vicepremiér Karel Havlíček.

Premiér Babiš poté zavítal do společnosti Doosan Škoda Power, kde se seznámil s aktuálními projekty firmy a její rolí v oblasti energetiky. V centrále Workpress Aviation následně jednal se zástupci Krajské hospodářské komory o ekonomické situaci v regionu, podpoře průmyslu a dalším rozvoji podnikatelského prostředí. Svůj program v Plzeňském kraji zakončil setkáním s občany.

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Babiš , energetika , investice , kraj Plzeňský , premiér , průmysl , zdravotnictví , ANO

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Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Je to pravda?

Je pravda, že jste loni koupil nemovitost za skoro 400 milionů? A proč nechcete říci, o co šlo? To mi přijde divné a taky to, jak to, že to není dohledatelné třeba v nějakém katastru. Obecně, jak pak hlídat, kdo co má a nemá a na co má nebo nemá nárok (teď myslím třeba i obyčejné lidi, co chtějí něj...

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