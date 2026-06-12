Zelení: Zákon pro Babiše

Poslanci ANO, SPD a Motoristů navrhují změnu zákona o střetu zájmů, která umožní politikům mít střet zájmů a dotovat své byznysy veřejnými penězi. Návrh navíc přichází jako poslanecká iniciativa, takže se vyhne standardnímu připomínkovému řízení.
Další „malá domů“ pro premiéra, který dlouhodobě propojuje politickou moc s vlastním byznysem. Motoristé znovu ukazují, proč vznikli. Pohlídat Babiše znamená pohlídat jeho zájmy a zájmy oligarchie. Mezi čtyřmi navrhovateli figuruje totiž i Filip Turek.
My, Zelení, chceme transparentní politiku, kde se veřejné peníze vracejí lidem skrze kvalitní služby a vzdělávání, dostupné bydlení, a tak zajišťují zvyšování kvality života. Česko nepotřebuje oligarchii. Potřebuje transparentní politiku.
Zastavte s námi rozkrádání státu.
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