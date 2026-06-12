Zelení: Zákon pro Babiše

12.06.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k návrhu změny zákona o střetu zájmů

Zelení: Zákon pro Babiše
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Poslanci ANO, SPD a Motoristů navrhují změnu zákona o střetu zájmů, která umožní politikům mít střet zájmů a dotovat své byznysy veřejnými penězi. Návrh navíc přichází jako poslanecká iniciativa, takže se vyhne standardnímu připomínkovému řízení.

Další „malá domů“ pro premiéra, který dlouhodobě propojuje politickou moc s vlastním byznysem. Motoristé znovu ukazují, proč vznikli. Pohlídat Babiše znamená pohlídat jeho zájmy a zájmy oligarchie. Mezi čtyřmi navrhovateli figuruje totiž i Filip Turek.

My, Zelení, chceme transparentní politiku, kde se veřejné peníze vracejí lidem skrze kvalitní služby a vzdělávání, dostupné bydlení, a tak zajišťují zvyšování kvality života. Česko nepotřebuje oligarchii. Potřebuje transparentní politiku.

Zastavte s námi rozkrádání státu.

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Článek obsahuje štítky

legislativa , střet zájmů , zelení

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Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Je pravda, že Agrofert získal od státu dotace?

I když není vůbec jisté, jestli je EU proplatí? Co když ne? Vrátíte je? A proč vůbec čerpáte dotace, když se vám daří dobře? Neměli by být hlavně pro ty potřebné?

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Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k návrhu změny zákona o střetu zájmů