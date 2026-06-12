Pavel může natropit i v OSN. Vyoral naznačil, kdo mu píše „notičky“

Ještě se neví, jestli prezident pojede reprezentovat ČR na summit NATO, ale vláda ho zřejmě posílá reprezentovat do OSN. Vzhledem k tomu, jaké postoje prezident zastává, ale také vzhledem k tomu, co je OSN za organizaci, myslíte, že tam může něco natropit? Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Jakkoliv řídící procesy nastavují trochu někde výš a za zrcadlem, tak minimálně z hlediska mediálního obrazu a signálu vůči zahraničí může kariérní převlékač uniforem s QI 107 leccos natropit i tam. Záleží, jaké notičky dostane od svého přítele po boku, nebo spíš loutkáře Koláře. Nicméně Pavel dostal alespoň o něco menší kost, než po které lačnil, a zdá se, že obě strany dospívají k určité dohodě.
Polákům se nelíbí, že Ukrajinci vyznamenávají své vojáky tituly jako „hrdinové UPA“. A reportér ČT Andreas Papadopulos prohlašuje, že Poláci „prohospodařili svůj vztah s Ukrajinou“. „Zvláště po nástupu Nawrockého se toxicky soustředí na minulost a ne na budoucnost,“ prohlašuje reportér. Je podle vás chování Poláků „toxické“?
Reportér ČT, jak je ostatně zvykem nejen v nevyvážené, neobjektivní a závislé protičeské ČT, ale i u dalších vykřičených mediálních domů hlavního proudu, vládne demagogii prorežimních svazáků naší doby. Ano, samozřejmě je důležité soustředit se na budoucnost, ale s ohledem a respektem k minulosti. Protože minulost, současnost a budoucnost nejsou tři hermeticky oddělené časové roviny, ale kontinuálně na sebe navazují a jedna z druhé určitým způsobem vyplývá.
Vypadá to, že se svět spiknul proti soudkyni Tiché, která nepravomocně odsoudila SPD k pokutě za kampaň s „chirurgem z dovozu“. Po případu Henryho Nowaka se v severoirském Belfastu odehrál incident, který jako by z toho plakátu vypadnul, súdánský imigrant tam „operoval“ s nožem. A Belfast kvůli tomu hořel. Levicoví politici už si stěžují na sociální média, že kvůli nim se video rozšířilo. Neměli by spíš řešit, co dělá Súdánec v Severním Irsku?
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Slovenská diplomatka a herečka Magda Vášáryová byla hostem v Brně. A opět se pouštěla do české národní povahy, tentokrát za to, že Češi jezdí na chalupu a tam u ohně „předstírají, že jsou v Texasu“, místo toho, aby vedli střední Evropu a dávali Slovákům příklad. A samozřejmě také kritizovala výsledek voleb. Měli by Češi plnit nějakou „vedoucí roli“ ve střední Evropě?
Češi by měli hlavně zcela ignorovat slovenskou hlupku Vášáryovou, která je nejhorším příkladem oné pověstné lži a nenávisti odívající se do sametu pravdy a lásky. Aneb v demokracii máte nezpochybnitelné právo na vlastní názor a volbu, ale běda, jak jsou jiné než ty naše. Jinak já bych byl spokojený, kdyby měli Češi vedoucí roli alespoň v rámci vlastního státu. Ale když nám není umožněno vládnout ani vlastní zemi a jsme v ní sami otroky, poskoky, lokaji, vazaly, nebo jak chcete, pak nemůžeme plnit vedoucí roli ani nikde jinde. Je třeba začít u nižších pater. A nejdostupnější řešení hledejme vždy v první osobě jednotného čísla.
Ministr zahraničí Petr Macinka kromě jiného seškrtal dotace i pro nechvalně známé Evropské hodnoty. Ty ale namítají, že jim nic seškrtat nemohl, když o nic nepožádaly. Což vyvolává otázku: z čeho budou žít? Myslíte, že se nějaká cizí vláda plácne víc přes kapsu, aby Evropské hodnoty nezanikly?
Nevím, zda zrovna Evropské hodnoty, ale zcela nepochybně řada politických ziskovek a nikým nevolených nátlakovek nikdy nezanikne a zahraniční dárce je v rámci svých zájmů v ČR zaplatí. A Evropské hodnoty v čele s pornohercem Jandou, je-li tam stále, jsou natolik zaběhlé, zprofanované a režimem kádrově prověřené, že si jistě svého donora najdou. Nebo jim něco dohodí jejich bývalý spolupracovník z Hradu Petr Kolář.
Bývalá mluvčí Volodymyra Zelenského Julija Mendelová předpovídá, že v létě dojde k poslednímu pokusu dosáhnout nějaké formy příměří ohledně války na Ukrajině. A pokud tento pokus bude neúspěšný, tak se bude kvůli volbám v USA válčit až do března. Bude se podle vás válčit až do března, nebo to bude trvat ještě déle?
Z toho, jak vnímám onu proxy válku mezi USA a Ruskem vedenou na Ukrajině i další konflikty – v Izraeli nebo Íránu –, mám obavu, že se válka potáhne déle než do března, obyčejní nevinní lidé na obou stranách budou kvůli zájmům těch za oponou trpět a Evropa na to bude nadále doplácet taky.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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