Pavel může natropit i v OSN. Vyoral naznačil, kdo mu píše „notičky“

12.06.2026 17:58 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Summit NATO nejistý, OSN na obzoru. Prezident Petr Pavel podle komentátora Tomáše Vyorala dostal „menší kost“, než po které toužil, ale i tam může leccos natropit. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mluví o „kariérním převlékači uniforem“, notičkách od Petra Koláře i o Magdě Vášáryové, která podle něj nemá Čechům co kázat o jejich národní povaze.

Pavel může natropit i v OSN. Vyoral naznačil, kdo mu píše „notičky“
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Ještě se neví, jestli prezident pojede reprezentovat ČR na summit NATO, ale vláda ho zřejmě posílá reprezentovat do OSN. Vzhledem k tomu, jaké postoje prezident zastává, ale také vzhledem k tomu, co je OSN za organizaci, myslíte, že tam může něco natropit?

Jakkoliv řídící procesy nastavují trochu někde výš a za zrcadlem, tak minimálně z hlediska mediálního obrazu a signálu vůči zahraničí může kariérní převlékač uniforem s QI 107 leccos natropit i tam. Záleží, jaké notičky dostane od svého přítele po boku, nebo spíš loutkáře Koláře. Nicméně Pavel dostal alespoň o něco menší kost, než po které lačnil, a zdá se, že obě strany dospívají k určité dohodě.

Polákům se nelíbí, že Ukrajinci vyznamenávají své vojáky tituly jako „hrdinové UPA“. A reportér ČT Andreas Papadopulos prohlašuje, že Poláci „prohospodařili svůj vztah s Ukrajinou“. „Zvláště po nástupu Nawrockého se toxicky soustředí na minulost a ne na budoucnost,“ prohlašuje reportér. Je podle vás chování Poláků „toxické“?

Reportér ČT, jak je ostatně zvykem nejen v nevyvážené, neobjektivní a závislé protičeské ČT, ale i u dalších vykřičených mediálních domů hlavního proudu, vládne demagogii prorežimních svazáků naší doby. Ano, samozřejmě je důležité soustředit se na budoucnost, ale s ohledem a respektem k minulosti. Protože minulost, současnost a budoucnost nejsou tři hermeticky oddělené časové roviny, ale kontinuálně na sebe navazují a jedna z druhé určitým způsobem vyplývá.

Vypadá to, že se svět spiknul proti soudkyni Tiché, která nepravomocně odsoudila SPD k pokutě za kampaň s „chirurgem z dovozu“. Po případu Henryho Nowaka se v severoirském Belfastu odehrál incident, který jako by z toho plakátu vypadnul, súdánský imigrant tam „operoval“ s nožem. A Belfast kvůli tomu hořel. Levicoví politici už si stěžují na sociální média, že kvůli nim se video rozšířilo. Neměli by spíš řešit, co dělá Súdánec v Severním Irsku?

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S jistou nadsázkou jako by se svět spikl. Ovšem svět a realita se zkrátka někdy se zpožděním jen ukáže takový, jaký ve skutečnosti je. A že nemalá řádka „chirurgů z dovozu“ nejsou „jaderní fyzici“, „inženýři“ či „maminky s dětmi“ a jsou značným bezpečnostním rizikem, vědělo mnoho občanů evropských zemí už v době, kdy polodementní, naivní či zkorumpovaní pisálci a politici hlavního proudu jakoukoliv kritiku řízené migrační invaze ostrakizovali. Drtivá většina mainstreamových politiků demagogicky zaměňuje následek za příčinu. A místo aby řešili příčinu problému, která je v rámci záměrů řízení žádoucí, řeší především a hlavně následky, kdy původní akce vyvolává reakci… Nejraději by vše řešili zakazováním, nařizováním a cenzurou. Ostatně u nás v nedávné době režim rukama soudu prozatím zakázal vysílání dokumentu Vina: Případ fakulta režisérky Škopkové. V demokracii by se mělo proti dezinformacím bojovat informovaností, a ne cenzurou jak v totalitě. Od toho si můžeme odvodit, k čemu blíže má ono zřízení, v němž žijeme.

Slovenská diplomatka a herečka Magda Vášáryová byla hostem v Brně. A opět se pouštěla do české národní povahy, tentokrát za to, že Češi jezdí na chalupu a tam u ohně „předstírají, že jsou v Texasu“, místo toho, aby vedli střední Evropu a dávali Slovákům příklad. A samozřejmě také kritizovala výsledek voleb. Měli by Češi plnit nějakou „vedoucí roli“ ve střední Evropě?

Češi by měli hlavně zcela ignorovat slovenskou hlupku Vášáryovou, která je nejhorším příkladem oné pověstné lži a nenávisti odívající se do sametu pravdy a lásky. Aneb v demokracii máte nezpochybnitelné právo na vlastní názor a volbu, ale běda, jak jsou jiné než ty naše. Jinak já bych byl spokojený, kdyby měli Češi vedoucí roli alespoň v rámci vlastního státu. Ale když nám není umožněno vládnout ani vlastní zemi a jsme v ní sami otroky, poskoky, lokaji, vazaly, nebo jak chcete, pak nemůžeme plnit vedoucí roli ani nikde jinde. Je třeba začít u nižších pater. A nejdostupnější řešení hledejme vždy v první osobě jednotného čísla.

Psali jsme:



Ministr zahraničí Petr Macinka kromě jiného seškrtal dotace i pro nechvalně známé Evropské hodnoty. Ty ale namítají, že jim nic seškrtat nemohl, když o nic nepožádaly. Což vyvolává otázku: z čeho budou žít? Myslíte, že se nějaká cizí vláda plácne víc přes kapsu, aby Evropské hodnoty nezanikly?

Nevím, zda zrovna Evropské hodnoty, ale zcela nepochybně řada politických ziskovek a nikým nevolených nátlakovek nikdy nezanikne a zahraniční dárce je v rámci svých zájmů v ČR zaplatí. A Evropské hodnoty v čele s pornohercem Jandou, je-li tam stále, jsou natolik zaběhlé, zprofanované a režimem kádrově prověřené, že si jistě svého donora najdou. Nebo jim něco dohodí jejich bývalý spolupracovník z Hradu Petr Kolář.

Bývalá mluvčí Volodymyra Zelenského Julija Mendelová předpovídá, že v létě dojde k poslednímu pokusu dosáhnout nějaké formy příměří ohledně války na Ukrajině. A pokud tento pokus bude neúspěšný, tak se bude kvůli volbám v USA válčit až do března. Bude se podle vás válčit až do března, nebo to bude trvat ještě déle?

Z toho, jak vnímám onu proxy válku mezi USA a Ruskem vedenou na Ukrajině i další konflikty – v Izraeli nebo Íránu –, mám obavu, že se válka potáhne déle než do března, obyčejní nevinní lidé na obou stranách budou kvůli zájmům těch za oponou trpět a Evropa na to bude nadále doplácet taky.


  • Tomáš Vyoral je český publicista a komentátor. Působil jako politický redaktor a autor v médiích skupiny Prima, včetně CNN Prima News a Prima TV, kde se věnoval domácí politice a společenským tématům.
  • Zkušenosti má také z oblasti public relations a komunikace, pracoval jako PR konzultant i editor ekonomického zpravodajství. Dlouhodobě se věnuje komentářům aktuálního dění, ve kterých kombinuje mediální zkušenosti s pohledem na politiku, společnost i veřejnou debatu.
  • V současnosti působí jako komentátor a publicista, spolupracuje mimo jiné s ParlamentnímiListy.cz.
     


Psali jsme:

Vystrčil? „Může si přivézt maximálně ostudu,“ říká Vyoral
„Kouřil ostrou trávu?“ Vyoral ztrhal Macháčka za video pro ČT
„To by nám mohli Kolářové vysvětlit.“ Vyoral k samozvanému „zrádci“
Osoba bez koulí a názoru. Tu hledá Deník N? Vyoral vypálil


 

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Článek obsahuje štítky

migrace , NATO , OSN , Pavel , Polsko , summit , Ukrajina , SPD , Macinka , Vášáryová , Vyoral , Zelenskyj , Mendelová

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