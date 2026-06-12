Výstražná stávka v ČT bude. Už se chystá

Iniciativa Veřejnoprávně reaguje na chystanou změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Ta podle ní ohrožuje stabilitu i nezávislost veřejnoprávních médií.
Podrobnosti o podobě plánované stávky chce iniciativa zveřejnit později. Ve svém vyjádření uvedla, že nechce, aby se Česká republika vydala cestou Slovenska, Maďarska nebo Polska.
„Chystaná změna financování ČT a ČRo ohrožuje jejich stabilitu i nezávislost. Nechceme jít cestou Slovenska, Maďarska nebo Polska. Právě proto chystáme výstražnou stávku. O její podobě vás budeme informovat,“ uvedla iniciativa Veřejnoprávně a poděkovala za podporu iniciativě Média bez bariér a odborové centrále ČMKOS.
Chystaná změna financování ČT a ČRo ohrožuje jejich stabilitu i nezávislost. Nechceme jít cestou Slovenska, Maďarska nebo Polska. Právě proto chystáme výstražnou stávku. O její podobě vás budeme informovat.— Veřejnoprávně! (@verejnopravne_) June 12, 2026
?? Vážíme si podpory iniciativy Média bez bariér, odborové centrály… pic.twitter.com/aTB7NZJK6K
Premiér Andrej Babiš tenhle týden po úterní schůzce s vedením České televize a Českého rozhlasu potvrdil plán zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
Babiš odmítl, že by vláda chtěla ovlivňovat obsah veřejnoprávních médií. Konkrétní částka pro ČT a ČRo zatím stanovena nebyla.
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