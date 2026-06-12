Výstražná stávka v ČT bude. Už se chystá

12.06.2026 21:05 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Iniciativa Veřejnoprávně pracovníků České televize a Českého rozhlasu za nezávislá veřejnoprávní média připravuje výstražnou stávku. Chystaná změna financování veřejnoprávních médií podle ní ohrožuje jejich stabilitu i nezávislost.

Výstražná stávka v ČT bude. Už se chystá
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České televize

Iniciativa Veřejnoprávně reaguje na chystanou změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Ta podle ní ohrožuje stabilitu i nezávislost veřejnoprávních médií.

Podrobnosti o podobě plánované stávky chce iniciativa zveřejnit později. Ve svém vyjádření uvedla, že nechce, aby se Česká republika vydala cestou Slovenska, Maďarska nebo Polska.

„Chystaná změna financování ČT a ČRo ohrožuje jejich stabilitu i nezávislost. Nechceme jít cestou Slovenska, Maďarska nebo Polska. Právě proto chystáme výstražnou stávku. O její podobě vás budeme informovat,“ uvedla iniciativa Veřejnoprávně a poděkovala za podporu iniciativě Média bez bariér a odborové centrále ČMKOS.

 

 

Premiér Andrej Babiš tenhle týden po úterní schůzce s vedením České televize a Českého rozhlasu potvrdil plán zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.

Babiš odmítl, že by vláda chtěla ovlivňovat obsah veřejnoprávních médií. Konkrétní částka pro ČT a ČRo zatím stanovena nebyla.

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Článek obsahuje štítky

Babiš , ČRo , ČT , financování , stávka , veřejnoprávní média

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Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Muslimští migranti

Já nevím, ale nejde naštěstí problém s muslimskými migranty mimo nás? Nebo oni se sem nějak hranou? Podle mě naštěstí ne. Kolik jich tu teď je? A to, že tu máme uprchlíky z Ukrajiny není to pro nás vlastně vykoupení z toho, abysme nemuseli přijímat právě muslimské migranty? Myslím, že to tak bylo p...

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