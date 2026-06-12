„Mešity zrušily modlitby.“ Nepokoje v Belfastu mají následky

12.06.2026 7:27 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Rasističtí, bezduší a odporní gangsteři“ se dopustili činů proti těm, kteří jsou „jen slušnými, zákony dodržujícími a pozitivními členy této komunity,“ nechal se slyšet náčelník Policejní služby Severního Irska (PSNI) Jon Boutcher po dalších nepokojích v severoirském Belfastu, k nimž došlo v reakci na strašlivý útok na jednoho z občanů na ulici, který má na svědomí žadatel o azyl ze Súdánu. Nabízí se otázka, co se bude dít dál.

„Mešity zrušily modlitby.“ Nepokoje v Belfastu mají následky
Foto: Repro X
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Třetí noc nepokojů. Třetí noc v Belfastu. Náčelník Policejní služby Severního Irska (PSNI) Jon Boutcher z pokračování akcí viní radikály a oznámil, že jim nebude ustupovat. „Rasističtí, bezduší a odporní gangsteři“ se dopustili činů proti těm, kteří jsou „jen slušnými, zákony dodržujícími a pozitivními členy této komunity“, uvedl Boutcher, kterého citoval server deníku The Irish Times.

PSNI uvedla, že „se ulice Severního Irska musí vrátit ke klidu a pořádku“ a vyzvala vlivné osoby, aby „udělaly vše, co je v jejich silách, aby gangstery z našich ulic dostaly“.

Policie podle The Irish Times slíbila, že potlačí násilí, které vypuklo po pondělním útoku Hadiho Alodidho (30), což je súdánský státní příslušník s adresou na Duncairn Avenue v Belfastu. Alodid zaútočil na muže Stephena Ogilvieho. Hrůzostrašným způsobem ho poranil v obličeji. Útočník skončil ve vazbě a byl obviněn z pokusu o vraždu.

BBC upozornila, že útočník přišel do Velké Británie v roce 2023 a získal status uprchlíka.

Při incidentech narušujících veřejný pořádek ve středu večer bylo zraněno 12 policistů PSNI a nejméně 16 lidí bylo zatčeno. Ve čtvrtek odpoledne byly podniky uzavřeny a brzy večer byly kvůli obavám z dalšího násilí ukončeny autobusové a vlakové spoje. Ale protesty už nebyly tak rozsáhlé jako v úterý a ve středu. Naposledy už nepokoje vyvolávaly jen menší skupinky lidí ve východní části města.

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Severoirský policejní ombudsman uvedl, že od vypuknutí nepokojů policie vystřelila 17 plastových projektilů a zahájila vyšetřování, zda bylo jejich použití správné. Amnesty International vyjádřila obavy z jejich použití „v době, kdy je v ulicích tolik dětí“.

Gavin Robinson, předseda Demokratické unionistické strany (DUP), ve svém projevu ve Stormontu uvedl, že rodina Stephena Ogilvieho „podle mého názoru velmi silně vyjádřila, že si přeje, aby to, co se stalo jejich synovi v pondělí večer, nebylo použito jako záminka k zastrašování nebo rozdělení v naší společnosti“.

Robinson uvedl, že se ve čtvrtek odpoledne setkal s Ogilvieho rodiči a že rodina je „zlomená“ po tom, co se stalo jejich synovi, který při útoku přišel o levé oko. Ogilvieho stav se „zlepšuje“ a v nadcházejících dnech by mohl být probuzen z kómatu.

Britský podnikatel Jim Ferguson, zakladatel hnutí Freedom Train International, které si klade za cíl prosazovat britské zájmy v mezinárodních organizacích, na sociální síti X napsal, že teď už nejde jen o to, co se stalo v pondělí, nejde jen o útok samotný, ale jde o to, co se v ostrovním království stane dál.

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„Zprávy z Belfastu naznačují, že některé mešity zrušily modlitby a aktivity po třech nocích nepokojů. Některé muslimské rodiny prý zůstávají doma, vyhýbají se zbytečným cestám a přijímají další opatření kvůli obavám, že napětí by se mohlo ještě více zintenzivnit. … Strach už není omezen pouze na ulice. Vstupuje do domovů, škol, komunit a mešit. V současnosti neexistují žádné důkazy o celostátní reakci v Británii. Ale komunity daleko za hranicemi Severního Irska pečlivě sledují vývoj událostí. Protože po třech po sobě jdoucích nocích nepokojů už otázkou není jen to, co se stalo v Belfastu. Otázkou je, co se stane dál,“ napsal Jim Ferguson.

 

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Aktivistka Weronika Rogowska taktéž na sociální síti X napsala, že po útoku na Henryho Nowaka v Southamptonu a teď po útoku v Belfastu si mnozí lidé začínají připadat jako cizinci ve vlastní zemi.

„Smrt Henryho Nowaka, útok na britského občana v Belfastu ze strany súdánského migranta a mnoho dalších incidentů vyvolaly obavy. Vláda selhává a systém nefunguje, jak by měl. Mnoho lidí má pocit, že se stávají cizinci ve své vlastní zemi. Kolik dalších tragédií se musí stát, než budou tyto obavy brány vážně? Spojené království a další západoevropské země by měly vymáhat zákon efektivněji a dávat přednost veřejné bezpečnosti,“ napsala aktivistka.

A nechala se vyfotit na ulici s transparentem, jenž nesl nápis: „White Lives Matter“, tedy „Na životech bílých záleží“. Jde o reakci na hnutí Black Lives Matter, což je hnutí, které vzniklo v roce 2013 a upozorňovalo na policejní brutalitu vůči Afroameričanům, k níž docházelo v USA. Poslední takový velký případ se odehrál v roce 2020, kdy po policejním zákroku zemřel George Floyd.

 

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.bbc.com

https://www.irishtimes.com

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BBC , bezpečnost , demonstrace , migrace , policie , protesty , Súdán , zahraničí , Velká Británie , nepokoje , x , uprchlíci , The Irish Times , Belfast

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