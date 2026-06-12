„Mešity zrušily modlitby.“ Nepokoje v Belfastu mají následky

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PSNI uvedla, že „se ulice Severního Irska musí vrátit ke klidu a pořádku“ a vyzvala vlivné osoby, aby „udělaly vše, co je v jejich silách, aby gangstery z našich ulic dostaly“.
Policie podle The Irish Times slíbila, že potlačí násilí, které vypuklo po pondělním útoku Hadiho Alodidho (30), což je súdánský státní příslušník s adresou na Duncairn Avenue v Belfastu. Alodid zaútočil na muže Stephena Ogilvieho. Hrůzostrašným způsobem ho poranil v obličeji. Útočník skončil ve vazbě a byl obviněn z pokusu o vraždu.
BBC upozornila, že útočník přišel do Velké Británie v roce 2023 a získal status uprchlíka.
Při incidentech narušujících veřejný pořádek ve středu večer bylo zraněno 12 policistů PSNI a nejméně 16 lidí bylo zatčeno. Ve čtvrtek odpoledne byly podniky uzavřeny a brzy večer byly kvůli obavám z dalšího násilí ukončeny autobusové a vlakové spoje. Ale protesty už nebyly tak rozsáhlé jako v úterý a ve středu. Naposledy už nepokoje vyvolávaly jen menší skupinky lidí ve východní části města.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Gavin Robinson, předseda Demokratické unionistické strany (DUP), ve svém projevu ve Stormontu uvedl, že rodina Stephena Ogilvieho „podle mého názoru velmi silně vyjádřila, že si přeje, aby to, co se stalo jejich synovi v pondělí večer, nebylo použito jako záminka k zastrašování nebo rozdělení v naší společnosti“.
Robinson uvedl, že se ve čtvrtek odpoledne setkal s Ogilvieho rodiči a že rodina je „zlomená“ po tom, co se stalo jejich synovi, který při útoku přišel o levé oko. Ogilvieho stav se „zlepšuje“ a v nadcházejících dnech by mohl být probuzen z kómatu.
Britský podnikatel Jim Ferguson, zakladatel hnutí Freedom Train International, které si klade za cíl prosazovat britské zájmy v mezinárodních organizacích, na sociální síti X napsal, že teď už nejde jen o to, co se stalo v pondělí, nejde jen o útok samotný, ale jde o to, co se v ostrovním království stane dál.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
?? FEAR HAS ENTERED THE MOSQUES OF BELFAST— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) June 11, 2026
Reports from Belfast suggest that some mosques have cancelled prayers and activities following three nights of unrest.
Some Muslim families are reportedly staying indoors, avoiding unnecessary travel and taking extra precautions amid… pic.twitter.com/3bRveeJPny
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
„Smrt Henryho Nowaka, útok na britského občana v Belfastu ze strany súdánského migranta a mnoho dalších incidentů vyvolaly obavy. Vláda selhává a systém nefunguje, jak by měl. Mnoho lidí má pocit, že se stávají cizinci ve své vlastní zemi. Kolik dalších tragédií se musí stát, než budou tyto obavy brány vážně? Spojené království a další západoevropské země by měly vymáhat zákon efektivněji a dávat přednost veřejné bezpečnosti,“ napsala aktivistka.
A nechala se vyfotit na ulici s transparentem, jenž nesl nápis: „White Lives Matter“, tedy „Na životech bílých záleží“. Jde o reakci na hnutí Black Lives Matter, což je hnutí, které vzniklo v roce 2013 a upozorňovalo na policejní brutalitu vůči Afroameričanům, k níž docházelo v USA. Poslední takový velký případ se odehrál v roce 2020, kdy po policejním zákroku zemřel George Floyd.
We are outraged for a reason.— Weronika Rogowska (@Rogowskawero) June 11, 2026
Henry Nowak's death, an attack on a British citizen in Belfast by a Sudanese migrant, and many other incidents have raised concern.
The government is failing people, and the system is not working as it should.
Many feel like they are becoming… pic.twitter.com/7noAK16UOT
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