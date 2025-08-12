Káva dražší o 84 procent. Němci zděšeni cenovým šokem kvůli EU

12.08.2025 10:12 | Zprávy

Dopadne na nás bruselské kladivo. Hrotí nám cenový šok! Takováto slova dnes nepoužívají nejhlasitější kritici EU, nýbrž nejčtenější německý deník Bild.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Hrnek s kávou

Server německého deníku Bild tvrdí, že u našich západních sousedů významně vzrostou ceny několika produktů, jako je kakao nebo káva. A na vině blížícího se zdražení je prý bruselské kladivo.

Konkrétně má jít o kladivo proti odlesňování. Plán je znám pod označením EUDR – Nařízení (EU) 2023/1115. Proces odlesňování chce EU zastavit. Jenže pro celou řadu producentů to bude znamenat spoustu práce navíc.

„Od 30. prosince 2025 již nebude do EU povoleno dovážet zboží, pro které byly lesy vykáceny k pěstování po 31. prosinci 2020 (nařízení EU o ‚produktech bez odlesňování‘: EUDR). To se týká nejen tropických deštných pralesů, ale i německých lesů,“ napsal deník Bild.

Ostře sledovány budou káva, kakao, palmový olej, sója, hovězí maso, dřevo a kaučuk. Budou se sledovat i čokoládové tyčinky či kožené tašky.

Bild upozornil, že půjde o opravdu přísné sledování. Firmy prý budou v budoucnu muset uvádět přesně, kde byly jejich suroviny vypěstovány: s GPS souřadnicemi obdělávaných ploch. Káva bude muset pocházet z půdy, která nebyla od 31. prosince 2020 odlesňována. „Každý, kdo poskytne nepravdivé informace nebo neposkytne geodata, riskuje pokuty, zákazy dovozu nebo dokonce zabavení produktů,“ napsal server.

„Byrokracie je pro firmy hlavním problémem – ještě před vysokými daněmi, drahou energií a špatnou infrastrukturou,“ řekl deníku Bild Jörg Krämer, hlavní ekonom Commerzbank. Konstatoval, že ochrana lesů je důležitá, ale jedním dechem dodal, že k tomu není třeba budovat byrokratické monstrum.

Martin Schüller, expert z Fairtrade Germany, deníku BILD řekl, že implementace je extrémně složitá a s sebou nese vysoké náklady. To v praxi znamená, že kupříkladu milovníkům kávy se prodraží jejich oblíbený nápoj. Podle deníku Bild může káva zdražit až o 84 procent.

Český Národní lesnický institut dal příklad, jak to bude vypadat konkrétně u kávy. Pražírna kávy se musí zaručit za to, že produkce kávy nezpůsobila odlesňování a proběhla v souladu s legislativou (čl. 4 odst. 1), a před importem podat příslušné prohlášení.

Pokud pražírna prodá kávu velkoobchodu, ten může převzít již jednou sepsané prohlášení, ale současně má povinnost přesvědčit se, že informace uvedené v prohlášení odpovídají realitě. To znamená, že velkoobchodník se musí přesvědčit, že při produkci kávy skutečně nedochází k odlesňování.

Kavárna, která koupí kávu od velkoobchodníka, už jen musí zaevidovat toto prohlášení o původu kávy, ale už si nemusí ověřovat, zda skutečnosti uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé.

„Výzkum společnosti Wageningen Economic Research ukázal, že káva významně přispívá ke globálnímu odlesňování. To byl důvod, aby ji EU zařadila mezi komodity, které jsou nejčastěji spojovány s úbytkem lesů. Drobní zemědělci pěstují přibližně 60 % světové produkce kávy, obvykle na pozemcích menších než 0,5 hektaru. Zatímco mnoho z nich pěstuje kávu ve stínu stromů, rozšiřování kávových farem do nedotčených nebo regenerujících se lesů stále vede k odlesňování,“ upozornil server Meridia Land.

Schüller má za to, že byrokratické kladivo tvrdě dopadne především na menší zemědělské podniky. Velké se s byrokratickou zátěží vyrovnají lépe. Evropská komise naopak tvrdí, že smyslem nařízení je drobným zemědělcům pomoct. Cílem nařízení je prý chránit biodiverzitu, snížit emise skleníkových plynů a podpořit živobytí drobných zemědělců v zemích produkujících kávu.

V Bruselu ale ještě probíhají debaty o zjednodušení tohoto bruselského nápadu, případně o jeho odložení.

Psali jsme:

Profesorka Grimmová: Trump využil slabosti EU. Tu brzdí byrokracie
Libor Vondráček: Bruselský diktát? Ne, děkuji! Chci lidové veto, konec daní maskovaných jako poplatky a návrat svobody
„Přemýšlení bolí.“ Lipavský dumal nad dezinformacemi
ČEZ: 6,7 a více hodin ročně s omezením dodávek elektřiny hrozí v příštích deseti letech ČR

 

autor: Miloš Polák

