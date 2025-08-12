Server německého deníku Bild tvrdí, že u našich západních sousedů významně vzrostou ceny několika produktů, jako je kakao nebo káva. A na vině blížícího se zdražení je prý bruselské kladivo.
Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Prospěla někdy ODS České republice?
„Od 30. prosince 2025 již nebude do EU povoleno dovážet zboží, pro které byly lesy vykáceny k pěstování po 31. prosinci 2020 (nařízení EU o ‚produktech bez odlesňování‘: EUDR). To se týká nejen tropických deštných pralesů, ale i německých lesů,“ napsal deník Bild.
Ostře sledovány budou káva, kakao, palmový olej, sója, hovězí maso, dřevo a kaučuk. Budou se sledovat i čokoládové tyčinky či kožené tašky.
Bild upozornil, že půjde o opravdu přísné sledování. Firmy prý budou v budoucnu muset uvádět přesně, kde byly jejich suroviny vypěstovány: s GPS souřadnicemi obdělávaných ploch. Káva bude muset pocházet z půdy, která nebyla od 31. prosince 2020 odlesňována. „Každý, kdo poskytne nepravdivé informace nebo neposkytne geodata, riskuje pokuty, zákazy dovozu nebo dokonce zabavení produktů,“ napsal server.
„Byrokracie je pro firmy hlavním problémem – ještě před vysokými daněmi, drahou energií a špatnou infrastrukturou,“ řekl deníku Bild Jörg Krämer, hlavní ekonom Commerzbank. Konstatoval, že ochrana lesů je důležitá, ale jedním dechem dodal, že k tomu není třeba budovat byrokratické monstrum.
Martin Schüller, expert z Fairtrade Germany, deníku BILD řekl, že implementace je extrémně složitá a s sebou nese vysoké náklady. To v praxi znamená, že kupříkladu milovníkům kávy se prodraží jejich oblíbený nápoj. Podle deníku Bild může káva zdražit až o 84 procent.
Český Národní lesnický institut dal příklad, jak to bude vypadat konkrétně u kávy. Pražírna kávy se musí zaručit za to, že produkce kávy nezpůsobila odlesňování a proběhla v souladu s legislativou (čl. 4 odst. 1), a před importem podat příslušné prohlášení.
Pokud pražírna prodá kávu velkoobchodu, ten může převzít již jednou sepsané prohlášení, ale současně má povinnost přesvědčit se, že informace uvedené v prohlášení odpovídají realitě. To znamená, že velkoobchodník se musí přesvědčit, že při produkci kávy skutečně nedochází k odlesňování.
Kavárna, která koupí kávu od velkoobchodníka, už jen musí zaevidovat toto prohlášení o původu kávy, ale už si nemusí ověřovat, zda skutečnosti uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé.
Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk?
Anketa
Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk?
Schüller má za to, že byrokratické kladivo tvrdě dopadne především na menší zemědělské podniky. Velké se s byrokratickou zátěží vyrovnají lépe. Evropská komise naopak tvrdí, že smyslem nařízení je drobným zemědělcům pomoct. Cílem nařízení je prý chránit biodiverzitu, snížit emise skleníkových plynů a podpořit živobytí drobných zemědělců v zemích produkujících kávu.
V Bruselu ale ještě probíhají debaty o zjednodušení tohoto bruselského nápadu, případně o jeho odložení.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.