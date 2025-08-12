Babiš (ANO): Opravdu jsem zadlužil stát?

12.08.2025 16:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na obvinění, že vláda Andreje Babiše zadlužila stát

Babiš (ANO): Opravdu jsem zadlužil stát?
Foto: Repro YouTube
Popisek: Andrej Babiš

S dluhem, který po sobě zanechá Fialova vláda, se to nedá srovnávat. Když se v lednu 2014 ANO stalo součástí vlády, bylo zadlužení 44,1 % vůči HDP po vládách ODS a TOP 09. Za dobu, co bylo hnutí ANO ve vládě, snížilo zadlužení vůči HDP na 29,6 %, než přišel covid.

Lidem, živnostníkům a firmám náš kabinet, za vytrvalého křiku současných vládních stran, že dává málo, poslal lidem 618 miliard korun, stoupl dluh v roce 2021 na 40,7 %. To je stále míň, než když ANO vstoupilo do vlády v roce 2014.

Jako ministr financí jsem měl v roce 2016 nejvyšší přebytek rozpočtu v historii ČR, plus 62 miliard korun. Poslední přebytkový rozpočet byl v roce 2018 za Aleny Schillerové. Fialova vláda v roce 2024 vyhnala zadlužení na 43,9 % HDP a dál roste. Za dobu svého působení zadluží ČR o rekordních 1190 miliard bez jakéhokoli ospravedlnitelného důvodu.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

Podáte nějaké trestní oznámení?

Jestli podle vás došlo v bitcoinové kauze ke korupci a já bych tomu i věřila, tak neměla by to řešit i policie? Podáte nějaké trestní oznámení? Děkuji za odpověď. Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

