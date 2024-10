Babiš (ANO): Paskvil, který Fialova vláda honosně nazývá důchodovou reformou

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové, myslím, že všichni víme, o co jde. Budeme zase hrát tu hru, kde tahle vláda, která nemá ráda lidi, protože to nejde jenom o důchodce, ale to jde i o zaměstnance a samozřejmě i mladí lidé jsou zaměstnanci a jednou půjdou do důchodu. Takže tady bude ta hra, že něco projednáváme, ale dobře víme, že tahle vláda v podstatě nechce nic projednávat. A my samozřejmě jako hnutí ANO nechceme dovolit, aby tenhle podvod na lidi, na zaměstnance, na důchodce, ta propaganda, ta vládní propaganda - a dnes zase máme článek v Novinkách, to je provládní dezinformační kanál, stejně jako Seznam Zprávy vždycky píše, když máme rozpočet, něco v prospěch téhle vlády, tak dneska zase máme článek o tom vlastně, že chybí peníze. No, tak to je zajímavé, že nechybí peníze pro vládní koalici, která si navrhla, a má to v rozpočtu, navýšení platů o 13,7 procenta, desítky tisíc navíc pro naše ministry a vedení Sněmovny a pro všechny.

Takže žádná reforma to není. Žádná reforma to není. Je to o tom, že stávající důchodci přijdou o peníze a budoucí důchodci, zaměstnanci budou pracovat déle a za míň peněz. To je všechno, vážení spoluobčané, to je všechno, co tahle nejhorší vláda, nejprolhanější vláda v historii této země vlastně tady znovu předkládá. Údajně nám dali nějaký čas a už dnes ví, kdy nás převálcují v hlasování.

Takže je důležité, aby naši spoluobčané slyšeli nás, protože nás je slyšet stále méně, protože propaganda funguje, dezinformace, strašení. Mimochodem o tomto straší už nevím, snad už od roku 2006, vždyť to je klasika. Ještě za Kalouska strašili a potom ODSka strašila. Stále straší, že nebudou peníze pro důchody. No, to je zajímavé, že za nás vždy byly a my jsme měli přebytkový důchodový účet 2018, 2019 a ještě 2021 byl vyrovnaný. Takže nikdo se nebude divit, že tady mám připraven hezký projev, abych znovu lidem řekl tu pravdu, kterou se samozřejmě nedozví, protože většina médií podporuje pětikoalici, a máme tady jednou partu, která nám tady vládne a ovládla vlastně všechno.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes jsme se tady sešli, abychom probrali paskvil, který Fialova vláda honosně nazývá důchodovou reformou. Není to žádná reforma, to už jsem řekl. Můžu vás všechny ujistit, že se ale nebudeme zabývat skutečnou reformou, to už jsem také řekl, protože ta by musela zahrnovat strategické uvažování a návrhy na zvýšení příjmů do státní kasy, ochranu našich seniorů a úctu a péči o ty, kteří naši zemi vybudovali. Tak o to tady jde, že kdo vybudoval tuto zemi a kdo si zaslouží důstojný důchod.

Pan Stanjura tady opakovaně vystoupil a řekl, že důchodci, já jsem také důchodce, že jsme hospodářská škoda, že děláme tady škody. Neuvěřitelná drzost.

Kdybych já někdy řekl, tak ta provládní média to opakují od rána do večera. To, čeho jsme ze strany vládní koalice svědky, je snaha znovu okrást seniory poté, co Fialova vláda hned zkraje důchodce obrala o 1 000 korun měsíčně pod zástěrkou toho, že jim vlastně vláda pomáhá. A pan prezident jim přitom svítil. Pan prezident přece řekl a mohl tomu zabránit, že vlastně je to neústavní a že je to špatně a že když to hnutí ANO nepodá na Ústavní soud, že on to podá. No tak proč to neudělal? On se na tom podepsal a potvrdil to, co všichni víme. A po jeho projevu v pondělí nikdo o tom nemá pochybnosti, že je součástí této pětikoalice. Takže, vážení důchodci, nás všechny obrali o 1 000 korun měsíčně od července 2023. Takže pokud dobře počítám, my všichni důchodci jsme už přišli o 6 000 korun. A samozřejmě se to napočítává. A je neuvěřitelné, jak se to prezentovalo, je neuvěřitelné, jak rozhodl Ústavní soud. Ale dobře víme, že je to všechno jedna společná parta, která teď bude společně strašit před hnutím ANO, a všichni se budou tvářit, že zapomněli, že jsme byli ve vládě a že za nás důchodci jsme jich měli v programovém prohlášení vlády, které jsme taky plnili.

Pánové Fiala s Jurečkou dokola opakují, že jde o reformu, jako by snad šlo o nějaký zásadní krok směrem k budoucnosti, který zajistí důstojné stáří našim občanům. Jenže tato vláda nikdy neměla v úmyslu docílit, což dokazuje skutečnost, že se ohledně důchodů bavíme o jedné jediné věci, o škrtech, protože tato arogantní, asociální a naprosto neschopná vláda s naprosto směšným, prolhaným a nekompetentním premiérem nic jiného neumí. Fialova vláda nemá zájem na tom, aby zlepšila život našich seniorů. Místo toho se vládní politici zcela nevybíravě zaměřili na to, aby naše důchodce odrbali, kde se jen dá. Hned začli, jak nastoupili - slevy pryč a tak dále. Raději než chránit ty, kteří tuto zemi vybudovali, je vláda trestá.

A já jsem naprosto přesvědčený, že je trestá proto, že řada našich důchodců volí hnutí ANO. Ano, o tom jsem přesvědčen, o tom jsou nějaké průzkumy, a proto důchodci jsou nepřítelem této vlády, ale byli nepřítelem pravice, vždy i v minulosti. Hospodářská škoda, jak říká pan Stanjura. Nikomu to nevadí, nikomu nevadí, že tady někdo uráží 3 miliony důchodců, že způsobili hospodářskou škodu. Tak se trošku podívejte v naší zemi, co tady bylo postaveno a kdo to všechno postavil? Kdo se o to zasloužil?

Chci připomenout, že premiér Fiala a jeho koaliční partneři se před volbami holedbali tím, že současný důchodový systém stabilizují a že ke zvýšení věku odchodu do důchodu ani k omezování valorizací nedojde. Slibovali, že českým seniorům zajistí důstojné stáří a jejich předvolební rétorika byla plná ujištění, jak jsou důchody pro tuto vládu prioritou. I po volbách Fialova vláda slibovala udržet stávající valorizační mechanismus důchodů a premiér výslovně v listopadu 2022 prohlásil, že ohledně důchodového věku 65 let se za dobu působení mé vlády, cituju, se v tomto ohledu nebude nic změnit a nejsou pro to ani důvody. Jako obvykle, vážení spoluobčané, lhali. Oni lhali před volbami, lžou po volbách, lžou vždycky ráno, na oběd, večer, stále lžou. Vždyť to, co vidíme na sítích, ty různé vlastně posty, je to fakt směšné, ale oni se nestydí, že stále lžou. Stejně jako když slibovali, že nebudou zvyšovat daně, že nebudou zvyšovat zadlužení, ano, udělali největší zadlužení - více než tři a půl vlád před nimi, že budou bojovat proti ilegální migraci, že nedopustí zákaz spalovacích motorů, že budou v Evropě hájit české zájmy. Tak to byli všechno lži.

A pan premiér a pan ministr by nám rádi namluvili, že jejich v uvozovkách reforma je nutný krok. Zodpovědné řízení státu v těžkých časech. Ano, v těžkých časech, které oni způsobili. A to hlavní selhání této vlády bylo, že dopustila, že naši zemi ovládají výrobci elektřiny. A není jich moc. Tam to všechno začíná. Divíte se kolik stojí máslo? Tak se zeptejte těch krav, proč mají drahé mléko? Ať se zeptají v Bruselu, proč Brusel je chce zničit? A myslíte si, že na výrobu másla není potřeba elektřina? Tak pan premiér zatím objevil jen tu nutelu. A jde to dál, protože samozřejmě koalice se rozpadá, lobbisti běhají, různé pozměňováky. A stále máme nejdražší elektřinu v Evropě. Stále.

Takže oni si vymysleli, že je tady nějaká krize. Ano, oni ji způsobili. Průmysl padá, vidíme dnes zveřejněné vlastně poslední číslo HDP. A říkají, že musíme přece něco dělat. Jinak prý rozpočet důchodů nebude udržitelný. No tak Jurečka, ten nám tady vykládal, co bude v roce 2050 a tenhle zákon vlastně ty změny, které stále oni mění, jednou vlastně bude prodlužování věku, až nevím do kdy, do 70, potom je zase 67 potom jsou nějaké kategorie, že můžou jít předčasně, potom ne, potom to tam dají pár minut před hlasováním. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Takže oni lžou.

A pokud nás příští rok zvolíte a budeme ve vládě, my tohle všechno změníme a budou zase zaměstnanci, lidi a důchodci pro nás prioritou. Tvrdí tady pan Fiala, že rozpočet je neudržitelný, ale my dobře víme, jak oni manipulují. Vždyť (nesrozumitelné) všechno. Oni lžou o deficitu, ano? Pán(?). Oni lžou o inflaci, on se vybere na staťák, ano, ten tam stojí v pozoru, ten ředitel, protože je podřízený pana premiéra, no, tak to nějak upraví. Ale Eurostat jste neupravili a lhali jste o inflaci, lhali jste o rozpočtu, lžete stále. Takže je to úplně neuvěřitelné, že ta vaše média provládí vám všechno tolerují.

Fialova vláda dobře ví, že na důchody se prostředky najít dají, pokud by chtěli. No, vždyť ty média nás z toho zkoušejí stále. A jak byste to dělali vy? A kde byste vzali ty peníze? A my jim odpovídáme: ta šaškárna s jednáním o důchodové reformě na Hradě. To bylo co? My vám máme radit? Vždyť jste říkali před volbami, že všechno umíte, že všechno zvládnete. A co my uděláme s důchody? No tak to se dozvíte v našem volebním programu. Za nás důchodci i zaměstnanci se měli dobře, bylo líp. A pokud nás volíte do vlády, tak bude zase líp, protože tahle vláda, co tady předvedla, to je úplně neuvěřitelné. Takže samozřejmě je to o penězích. O čem byla ta komise?

A mimochodem, my jsme měli v programu, že zřídíme tu komisi. Ale to jsme netušili, když přišla Maláčová a navrhla za předsedkyni komise tu kšeftařku s tituly, že tam šla jenom kvůli tomu, aby se zviditelnila a kandidovala na prezidenta. A když jsme se po několika jednáních důchodové komise ptali - fajn, takže výdajová stránka je jasná, kde na to vezmete peníze? No tak potom už nebyli schopni odpovídat a na jednání ani nepřišli. Jo? Takže jenom zase PR úplně stejné a není divu, že ta paní je teď součástí této pětikoalice. Jenom kecy v kleci, sliby a nic.

Takže peníze, ano. Ale tahle vláda má jiné priority. Stíhačky za stovky miliard, ne? 500 miliard do obrany fajn, ano, Ukrajina, církevní restituce plně valorizované dle inflace. Těm jste nevzali peníze, ale důchodcům jo. A samozřejmě vláda důchody - tu formuli snižuje. Takže na válku a na vyzbrojování není problém spláchnout stovky miliard, ale naše důchodce chce Fialova vláda sedřít z kůže.

Vláda vůbec nemyslí na to, aby do důchodového systému získala peníze. Zcela stupidně zrušila EET, které přinášelo do státní kasy až 20 miliard ročně. Mohla by bojovat proti šedé ekonomice, kde naši státní kasu ročně obírá šedá ekonomika o desítky, možná stovky miliard korun. Kdo tady od revoluce zavedl opatření, která přinesla stovky miliard do kasy? Já jsem to udělal jako ministr financí - kontrolní hlášení, Daňová Kobra, EET, zdanění nadnárodních společností. Proto jsme měli přebytkový rozpočet, proto jsme snižovali dluhy, proto jsem měl jako jediný nižší absolutně státní dluh na konci, když mě vyhodil Sobotka, než jsem začínal, absolutně o 60 miliard. Ale v této vládě není jeden ekonom, tam není nikdo, který by vůbec rozuměl tomu, na co oni mají zásadní vliv. Ano, zásadní vliv na naše životy, bohužel.

Takže my jsme už opakovaně řekli, kde ty peníze jsou. No, ale ta šedá ekonomika samozřejmě... Nechali to rozbujet do rozměru jak v devadesátkách. Vláda by si mohla vzpomenout na to, že veřejné finance nejsou pokladnička určená k rozdávání politických trafik pro kámoše, k zalepování rozpočtových děr nebo zvyšování platů. Úplně neuvěřitelně. Já vůbec nechápu, jak pan premiér tohle mohl dovolit. Za mě bych toho ministra okamžitě vyrazil z vlády. V čase, když obrali všechny lidi, všechny občany této země o peníze, tak oni přijdou a chtějí desítky tisíc korun navíc. Ale všichni, protože tam je samozřejmě plno místopředsedů a všichni.

Takže místo toho, aby vládu napadlo, že by měla podporovat rodiny, aby měly děti, nejhorší porodnost tady, ne jim naopak všemožně házet klacky pod nohy zvyšováním daní a osekáváním výhod... Za této vlády mimochodem, už jsem to řekl, se dramaticky propadá porodnost a letos reálně hrozí, že se narodí nejméně dětí od vzniku Československa v roce 1918. A prosím vás, všechny věci, které tady říkám, čísla a odkazy jsou z médií, z veřejných médií, to je odkaz na lidovky. Tady demograf Tomáš Fiala z Vysoké školy ekonomické říká, že minimálních hodnot by mělo být dosaženo kolem roku 2030. Je pravděpodobné, že roční počty narozených by mohly klesnou až na 74 tisíc nebo i mírně pod tuto hodnotu. Ano, to je jako neuvěřitelné, neuvěřitelné, protože tahle vláda zkrátka pro rodiny neudělala vůbec nic.

Mluvili stále o bydlení. A kolik postavil ten Bartoš těch bytů? 400 nebo 500? My jsme jich postavili asi 4 700 a měli jsme jasný program, měli jsme jasný stavební zákon, který oni zničili, který oni zničili. To je úplně neuvěřitelné, jaké škody oni tady napáchali. Teď jsem viděl na serveru, že například ten projekt eDoklady - Bartoš se s tím chlubil a potom jsme zjistili, že naše údaje někde v Holandsku někdo může zneužívat - no, tak teď bylo oznámeno, že to vůbec není kompatibilní s tím, co chce Evropská unie. Vyhozené stovky milionů korun. Způsobené škody za miliardy. Nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí, co dělá tahle vláda, jak vyhazujou miliardy. NET4GAS za 9 miliard s dluhem 33 miliard. Kdo si myslíte, že to zaplatí? Daňoví poplatníci. Všichni to budeme platit. A myslíte, že je někdo požene před zodpovědnost? Ne, určitě ne, určitě ne.

Rodiny, důchodci, to všechno pro tuto vládu nic neznamená. Pan demograf tady mluví o tom - ano, a to je i náš program - že jde o to, aby mladí lidé měli možnost získat stabilní bydlení za přijatelnou cenu. Proč máme jedny z nejvyšších hypoték v Evropě? Proč? No tak to je taky jako debata, proč? Proč máme základní sazbu ČNB tak vysokou? Pan guvernér obviňuje banky, ano? A kdo má na to vliv? Kdy pan premiér někdy mluvil s bankami? On s nimi nemluví, protože tomu nerozumí, ale mohl by mu někdo poradit, že by jim mohl domluvit, aby poplatky za karty nebyly tak vysoké, aby ty úroky za hypotéky nebyly tak vysoké a tak dále. To je velký problém.

Takže místo toho, aby tahle vláda podporovala rodiny, aby měla nějaký program - a věřte mi, že my máme ten program pro rodiny, pro mladé, aby měly nějakou budoucnost, protože kdo by chtěl, aby tahle vláda pokračovala? No tak já fakt nevím, kdo. Já fakt nevím. Po třech letech vidíme, co tady způsobili. A samozřejmě teď jsme se dozvěděli, že ten projekt SPOLU to ohlásili, státní svátek, pan prezident měl hezký projev, já myslím, že všichni jsme pochopili, co nám chtěl říct, a ta budoucnost tady není žádná. Žádná. Pod touto vládou naše země nemá žádnou budoucnost. Už konečně by si to měli lidi uvědomit. Ne každý je bohatý na to, aby si koupil sekundární rezidenci. Kolik lidí už dnes kupuje nemovitosti? Ano, ti bohatí, protože zkrátka tohle nedopadne dobře. A samozřejmě rozumím tomu, že ta setrvačnost je velká.

My jsme dali lidem peníze. Tady stále ti teoretici, kteří tomu vůbec nerozumí, opakují, že jsme snížili lidem daně, a ta superhrubá mzda, ten podvod ODS. Ano. Já jsem na to hrdý, že jsem to předložil. A lidi dostali peníze, protože si to zasloužili, protože my jsme byli schopni získat peníze, vybírat daně a snižovat daně. Ano, to jsme my dělali.

A pokud dneska někdo stále hrozí, už ta propaganda jede, to je úplně neuvěřitelné, jak tady už začala vlastně kampaň. Oni stále straší Ficem a Orbánem... A my jsme nebyli ve vládě? Já jsem nebyl ve vládě jako ministr financí? Nebyl jsem tam jako premiér? Všichni zapomněli, co jsme dělali? Všichni to zapomněli? Ano? A co dělá ta propaganda? Co dělá ta propaganda? No, propaganda dělá to, že bývalá kolegyně ministra vnitra pracuje v Politicu - to je v takové té bruselské chobotnici. Taková, jak bych to řekl... Tak ta paní, ta novinářka, teď jsem odbočil od důchodů, ale na tom je vidět ta propaganda, ta demagogie, ta mafie, jak to funguje.

Takže bývalá mluvčí pana ministra vnitra Rakušana pracuje v POLITICO. To je mluvčí bruselské chobotnice.

No a ta paní redaktorka napíše, že Babiš je proruský, straší politiku, no a kdo to kopíruje? No, okamžitě kyperské Seznam Zprávy. Pan majitel se diví, co se mu děje ve firmě. Strašně zajímavý příběh, co se tam děje. A POLITICO říká: Putinův středoevropský předvoj hrozí přelitím do Česka. Prosím vás, tohle budete poslouchat až do voleb! A co já mám s tím společného? My jsme tam byli, vždyť jste to viděli, takže tahle propaganda, česká novinářka pracuje v Bruselu, lže, lže, no a ta parta, ta celá síť té propagandy seznam Zprávy, Český rozhlas, Česká televize a Novinky samozřejmě to opakují.

Takže takhle to funguje. Připraví se to doma, vyveze se to ven a tyhle lži se potom tady prezentují, že nějaké POLITICO to napsalo. Takže tohle budete slyšet teďka až do voleb, až do voleb.? Tohle budete slyšet stále, to strašení a jak to bude hrozné a tak dále. Já doufám a pevně věřím, že naši lidi jsou inteligentní a pochopí to. Dnešní Právo: Na důchody stát vybírá víc, ale stále je to málo. Ano, my všichni platíme stále víc a oni nám tvrdí, že nemají peníze. No, kam je dávají? Kam je dávají? Hlavně samozřejmě pro sebe.

Takže se vrátím k tomu projevu. Jsem si trošku odbočil tady.

Takže, vážené poslankyně, poslanci, ale hlavně vážení spoluobčané, protože samozřejmě k vám hlavně mluvím, k vám mluvím, protože víme, v jakém světě znovu žijeme.

Kdyby měla Fialova vláda opravdový zájem o reformu a skutečné zabezpečení důstojného stáří pro naše seniory, tak by nepředkládala tuto parodii. Kdybych měl popsat skutečné úmysly této vlády, asi by zněly následovně: Čím méně peněz vyplatíme důchodcům, tím lépe. Dobře slyšíte. Ano, tak jednoduché to je! Podstata Fialovy a Jurečkovy důchodové, v uvozovkách reformy, žádná reforma to není, je to okradení důchodců a zaměstnanců, je jednoduchá: Co nejdéle lidi udržet v práci a co nejvíce z nich donutit k tomu, aby do důchodu šli co nejpozději a s co nejnižšími valorizacemi, a možná nejlépe zařídit, aby se důchodu ani nedožili. No, nevím, možná si to i myslí. To jsou asociálové, oni mají jinou DNA, oni nemají žádné city, tihle lidi, oni myslí jen na sebe. Věřte mi, je to tak.

Tak za prvé, zvyšování věku odchodu do důchodu. Rád bych se zastavil u prvního z hlavních bodů této pseudoreformy, a to je zvyšování důchodového věku. To je úplně mimo realitu. To je návrh vytvořený lidmi, kteří jsou naprosto odtržení od reálného života, kteří asi nikdy nepotkali člověka pracujícího ve výrobě, v terénu nebo u stroje. Začněme základním faktem a to zvýšení věku odchodu do důchodu, nijak neřeší skutečný problém, kterým je stále rostoucí rozdíl mezi tím, kolik let lidé pracují a kolik let se dožívají ve zdraví. U mužů v České republice, je průměrný věk dožití ve zdraví pouhých 60,9 let a u žen pak 62,5 roku. V této situaci Fialova vláda nejdřív přišla s návrhem, že věk odchodu do důchodu by měl stoupat nad 65 let v podstatě donekonečna, což by znamenalo, že dnešní generace dvacátníků by šla do penze až v 70 letech.

Vláda nakonec couvla a teď mluví o zastropování věku odchodu do důchodu na 67 letech. Tady je zdroj iDNES. Důchodová reforma, zvyšování věku, důchodu a tak dále. Jenže pro spoustu lidí už dnes je hranice 65 let limitní. Ve skutečnosti prodlužování důchodového věku bude mít drastické důsledky, zejména na ty, kteří se dožívají vysokého věku jen s obtížemi často již zdravotních komplikacích, prodlužování pracovního života těmto lidem nezajistí lepší život nebo lepší zdraví, ale naopak je může zatlačit na hranici, kdy budou schopni pracovat už jen s velkým úsilím nebo vůbec. Co vlastně vláda očekává? Průměrný český důchodce, pokud by odcházel do důchodu v 67 letech, bude mít za sebou desítky let práce, a to často v profesích, které vyžadují fyzické nasazení, jako je stavebnictví, zdravotnictví samozřejmě a těžký průmysl.

Představa důchodu v 67 letech pro zaměstnance těžkých povoláních je spíše vyhlídkou na zdravotní problémy než zasloužený odpočinek.

Za další tady mám snížení valorizace, ale ještě k tomu odchodu do důchodu. V podstatě. Stačilo by, kdyby nám vláda tady vlastně přečetla, jak to je v Evropě, například v Itálii. Muži 62 let, ženy 62, Francie 62 muži, ženy 62, Slovensko 63 a tak dále. Takže proč vlastně to navrhuji? Proč? Protože nemají peníze, které utrácejí hlavně pro sebe? Tak o tom to je samozřejmě, o tom to je.

Takže snížení valorizace. Další krok, se kterým vláda přichází, je snížení valorizace důchodů, což je zcela evidentní pokus o šetření na těch nejzranitelnějších. Vláda se snaží přesvědčit občany, že jde o nezbytný krok. Tvrdí, že bez omezení valorizace důchodů se celý systém zhroutí. Vždyť oni nevědí ani, co budou předkládat pozítří, vždyť se to stále mění, a oni nám budou vykládat, co bude v roce 2050? Neuvěřitelné. A tohle tady s tímhle straší tady už nevím, 15 let nebo 20 let, stále dokola, stále dokola.

A to je samozřejmě hloupost, co oni tvrdí. Vy jenom strašíte lidi, vyvoláváte nejistotu a rozeštváváte společnost, stejně jako jste to dělali v roce 2010, kdy jste se dostali do vlády. Stačí se podívat do ostatních zemí.

Zatímco Rakousko věnuje na důchody okolo 13 % HDP, Francie až 14,5 % a Itálie dokonce 15,9 %. V České republice je podíl starobních důchodů na HDP jen kolem 7,7 %. V nejvytíženějším období po roce 2058 po odchodu takzvaných Husákových dětí do důchodu bude podíl 11,5 % a poté podíl klesne na cirka 10,5 % HDP. To jasně ukazuje, že důchody nebudou tím, co by mohlo rozvrátit veřejné finance. Vůbec ne, to jsou jenom vaše lži, demagogie a strašení. Ano. Starší lidé jsou zodpovědní, jsou zodpovědní, vy je strašíte, vy jim říkáte, že pro mladé generace nebude na důchody. Není to pravda, je to lež. Mimochodem, teďka jsem četl, že jenom mezikvartálně jste vybrali na odvodech na sociální pojištění asi o 24 miliard navíc. Vždyť stále platíme víc a víc, teďka i živnostníci budou platit a stále vám to nestačí.

A stále vám to nestačí! No, proč? Protože jste totálně neschopní. Proto. Jak je tedy možné, že se vláda s touto skutečností nevypořádala a místo toho jen tvrdí, že důchodový systém je na hranici kolapsu.

Pokud máme jako společnost zajišťovat seniorům důstojné stáří, pak musíme být ochotni investovat do nich stejně, jako jiné vyspělé země. Strašení kolapsem důchodového systému je pouhou taktikou, která má ospravedlnit vládní škrty. Ano, to není žádný konsolidační balíček, to není žádná reforma, vy to jenom tak honosně nazýváte. Ne, to je brutální daňový balíček a reforma žádná, další okradení příštích důchodců,

Takže vláda tím posílá signál, že důchody považuje za neudržitelnou zátěž, přestože situace není zdaleka tak dramatická, jak tvrdíte. A znovu opakuji, v roce 2021 my jsme vám předali Českou republiku v nejlepší kondici. V nejlepší kondici!

A nemusím tady vyjmenovávat všechny ty parametry, které všechny jste zhoršili. Všechny - od zadlužení, od prosperity, od bezpečnosti, všechno za vás je podstatně horší. Jsou na to žebříčky. No, ale ta vaše média to přece nenapíšou, protože ona vám zase budou pomáhat, abyste novu porazili hnutí ANO.

Takže není to tak, jak to tvrdíte, a tahle rétorika pouze rozděluje společnost a staví jednotlivé generace proti sobě. Mladí lidé mají pocit, že důchodový systém zkolabuje a senioři mají strach, že budou muset o každou korunu bojovat. Není to pravda, nevěřte jim. Nevěřte jim!

Tady vám Ještě přečtu další slova pana demografa Fialy. Na otázku "Dokáže současná důchodová reforma z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí pomoci k tomu, aby se důchodový systém nezhroutil?" odpovídá: Průběžný důchodový systém výhodu, že se nezhroutí. To říká tady pan demograf Fiala.

Ano, otázkou samozřejmě je, jaké budou příjmy a výdaje. Ano, znovu opakuji, vážení, oni tvrdí, že není na důchody. Víte, kolik jim vznikly náklady za jejich vlády? V porovnání s naší jim stouply o 50 miliard. O 50 miliard mají vyšší provozní náklady, tahle vláda, stačí se podívat na Úřad vlády, který má o 500 milionů vyšší rozpočet, než jsem měl já. Tolik zbytečných lidi! Tolik zbytečných lidí! Ano, pan premiér příkladem nejde. Nejde! No, takže ten systém se nemůže zhroutit, nevěřte jim.

A další cestou ke zvýšení příjmů by bylo usilovat o to, aby lidé pracovali v rámci řádných pracovních úvazků, nikoliv v šedé ekonomice, kde se sociální pojištění často neplatí. No, o čem bylo EET? No, o tom, že ta hospoda nevykazovala tržby a ten číšník a kuchař dostávali cash, a když přišel covid, a my jsme podpořili celou ekonomiku, dali peníze, no, tak co se s nimi stalo? Tak dostali padáka! Dostali padáka, protože zkrátka ten provozovatel, který podváděl, a všichni zaměstnanci platí daně, nikdo se jich neptá, tak neměl možnost to požadovat, protože zkrátka neříkal pravdu. To je ta šedá ekonomika, to je ta účtenka cash only. Vzpomeňte si na Karlovarský festival a další provozovny, oni samozřejmě teď za této vlády si říkají "no, tak když je nahoře takovej bordel, samá korupce, tak proč bysme vlastně my ty daně měli platit".

Když se budou samozřejmě zvyšovat mzdy, tak se budou zvyšovat i odvody do důchodového systému a není dobré strašit lidi tím, že se důchodový systém zhroutí, protože to je lež. Ano, je to lež a samozřejmě tahle vláda se nestará, ano, nestará. Ani péče o zdraví, jakým způsobem se to vyvíjí za tři roky této vlády, například dostupnost vyšetření, operací, dostupnost stejné zdravotní péče v celé České republice, aby byla přibližně aspoň podobná, když už ne stejná, všechno jde pryč.

Takže já jsem o tom přesvědčen, že náš stát je natolik vyspělý, že by měl najít vždy dostatek prostředků na zajištění důstojného závěru života seniorů. Ano, o tom to je, ale na to asociální vláda premiéra Fialy neslyší. Ale oni to tak vždycky měli. Vždycky.

Chtěl bych vám připomenout, vážení spoluobčané, jak to bylo s důchody, když tady vládli těsně před tím, než jsme přišli. V roce 2009 po Topolánkově vládě brali senioři průměrně důchod 10 028 korun měsíčně a Nečasova vláda vám zvedla důchod o nula korun. Nula. Velká nula. To je tradice, u ODS je to tradice. U pravice je tradice, že důchodce je hospodářská škoda. A všichni budete důchodci, zaměstnanci, mladí, tak na to pamatujte. Pamatujte na to, co vám tady říkáme. A potom přišel Kalousek a dal 45 korun. Úžasné! Úžasné ! Tak to bylo úplně neuvěřitelné. A tehdy se vymlouvali, že je krize. Tehdy stát nepomohl nikomu. Nikomu nepomohl, ale zaškrtili to.

A stejnou věc dělají teď. Česká republika je vlastně jediná, která když se porovná s výkonem ekonomiky před covidem, tak je na nule, Poláci mají 14 % plus. Průměr v Evropě 4 % plus.

Když hnutí ANO nastoupilo do vlády, tak jsem se samozřejmě jako ministr financí snažil našim seniorům pomáhat, jak to šlo, ale hnutí ANO nikdy nemělo bohužel Ministerstvo práce a sociálních věcí v gesci, s výjimkou pár měsíců naší jednobarevné vlády bez důvěry, a to samozřejmě nám vždycky někdo vyčítá, co jsme my udělali. No, co jsme my udělali? My jsme za období, kdy jsem byl ministr financí, dali do pořádku veřejné finance. Veřejné finance jsme dali do pořádku, ano. Stovky miliard daní jsme vybrali a o stovky miliard daní jsme snížili lidem. Vybrali jsme je od podvodníků, kteří nechtěli, hlavně v pohonných hmotách, kteří nechtěli platit ani spotřebku, ani DPH.

No, to je jenom na margo těch obviňování, co jsme my udělali. No, my jsme měli programové prohlášení vlády, tam bylo jasně napsáno, že zřídíme tu důchodovou komisi, tak si to přečtěte. My jsme nikdy neslibovali, že všechno vyřešíme, ale začali jsme to řešit. Začali jsme to řešit a potom jsme byli ve vládě, za mého premiérování, dva roky, a každý, kdo chce, si může dohledat, co jsme dělali. Pan Kupka se fotí každý den někde na projektech, které jsme připravili my, protože i malé dítě ví, že dálnice, ani příprava, ani celý proces se nemůže zvládnout za tři roky, ale že to trvá osm až 10 let. Ale na to jste si zvykli, vážení spoluobčané, že tahle vláda, která kromě toho, že ničí životy všech v naší zemi, tak žije jenom z práce naší vlády, a všechno se to dá dohledat. Takže to strašení, že kdybychom se náhodou, pokud by nás zvolili, vrátili do vlády, co to všechno bude znamenat, je směšné.

Tahle vláda vlastně tvrdí, že splní 90 % svého program prohlášení vlády, a prosím vás, mohli bychom ho vidět konečně, to vaše programové prohlášení vlády? Vždyť si přečtěte, co jste tam psali.

Minule jsem tady četl všechno, co jste změnili v neprospěch lidí z toho programového prohlášení vlády. Vždyť pan premiér ani neví, co má dělat. Jako premiér jsem tvrdě požadoval, aby každý ministr každých šest měsíců vykázal plnění programu daného rezortu, už jsem o tom mluvil tady, kdo plnil, byla zelená, co bylo v plnění, byla oranžová, kdo neplnil, byla červená. A my jsme skutečně ten program plnili - i když přišel covid. My jsme se nevymlouvali na covid. A splnili jsme 80 % našeho programu. A co jsme nemohli splnit, tak jsme zdůvodnili.

Tahle prolhaná vláda na čele s premiérem dokonce má tu drzost říct, že splnila. Ale čeho? Vždyť to neexistuje. Vždyť oni sami nevědí, co bude. Kde to splnili? Ty lži, co tady produkujou? Že už nejsme závislí na ruské ropě a plynu? A nevím, co ještě, teď narychlo mě nenapadá. Lhali o daních! Když byl premiér konfrontován, že sliboval na Nově, to je ten legendární rozhovor s Korantengem, že: "Nenavýšíme daně. Tečka.", tak samozřejmě navýšil! Stejně jak s odchodem věku do důchodu - lhal! A potom se vymluvil, že údajně daňová kvóta je nízká. Zase lhal. 33 miliard je rozdíl.

Takže to je jedna lež za druhou. A myslíte si, že média je konfrontují, i když pan premiér má tolik pořadů, kde chodí sám, že by se ho někdo zeptal, že by mu pustili nějaké video? Tak, pane premiére, co na to říkáte? Co jste říkal předtím a teď? Ne, vůbec! Tak takhle to nefunguje, protože je to jeden systém. Je to jeden systém. Pokryli absolutně všechno.

My jsme měli v programovém prohlášení vlády čísla. Tam bylo přesné číslo na důchody. 2017, kdy jsme přišli do vlády, tak jsme začali hned plnit náš program. Tehdy byl průměrný důchod 11 745 a my jsme slíbili, že průměrný důchod v roce 2021 přesáhne 15 000. Ano, svůj slib jsme splnili. V lednu 2022 byl průměrný důchod dokonce 16 280 korun. Průměrně naše vláda zvedala důchody téměř o 1 000 korun co rok. Lidem nad 85 let jsme přidali 1 000 korun měsíčně navíc. V prosinci 2020 každý senior dostal jednorázový příspěvek 5 000 korun kvůli pandemii a navýšili jsme seniorům i příspěvek na léky. Tahle vláda DPH na léky navýšila z 10 na 12 %. Ano. Při koncentraci trhu ty ceny vystřelily, protože každý se vymlouval, vláda mi navýšila DPH, tak já teď musím všechno navýšit. Takže to nebyla dvě procenta, to byly desítky procent. Desítky procent!

Pomohli jsme a prosadili jsme, aby od 1. ledna 2023 se důchod seniorům zvýšil o 500 korun za každé vychované dítě. Ano, to bylo to, co jsme prosazovali. Teď se k tomu hlásí kdekdo. A bez nás by to nebylo! Takže to je přesně to výchovné, které teď pánové Fiala s Jurečkou pro první a druhé dítě ruší.

Nesmím zapomenout ani na 75% slevu na jízdné ve vlacích a autobusech, kterou Fialova vláda okamžitě zesekala. Ano, v podstatě to hned vzali důchodcům, aby nemohli ani jezdit pořádně za rodinou. Jedna důchodkyně z Liberce přišla za mnou tehdy a říkala mi, jak je šťastná, že mají tu slevu.

Takže já se nestydím a nikdy se nebudu stydět za to, že jsme našim seniorům přidávali a že jsme dokázali napravit důchodové zločiny, kterých se na našich důchodcích dopustila ODS, TOP 09 a STAN.

A pokud nám budete říkat populisti, no tak si říkejte, co chcete. Populista od slova P-P, ne? Jako lid! Já s tím problém nemám. Já s tím nemám problém. A přečtěte si vždycky, když tady používáte cizí výrazy, co to vlastně je! Otevřete si tu Wikipedii. Co to je populista? Co to je oligarcha? Vždyť ani nevíte, o čem mluvíte! Nevíte, o čem mluvíte. Opakujete nějaké názvy, kterým sám nerozumíte.

Vy jste vždy našimi důchodci pohrdali a stále pohrdáte! Když jste byli v opozici, tak paní Pekarová a pan Rakušan o zvyšování důchodů mluvili jako o uplácení, pro pana Fialu byli valorizace penzí nezodpovědným populismem. To je stále populismus. Populismus. Ne? My jsme vám žádnou nálepku nedali. Co jste tady nadělali? Od revoluce jste zničili tuhle zemi trvale. Všechno jste rozprodali. 300 miliard dividend každý rok jde pryč. Co vlastně tady patří tomu státu? Ani ten ČEZ jste nezvládli!

Ani nejste schopni pochopit, co vám říkám. Nejste schopni pochopit. Tady teď jsem mluvil s jednou redaktorkou, a když jsem řekl, že ČEZ, a pan premiér tomu nerozumí, a pan Kupka tomu nerozumí taky, protože když jsem řekl, že ČEZ si má koupit vlastní akcie za svoje peníze, tudíž že to nebude stát daňové poplatníky ani korunu, tak Kupka opakuje, že to bude mít dopad na daňové poplatníky. No, já chápu, že on nerozumí ekonomice. On vůbec nechápe, o čem mluvím. Tak možná někteří studenti mě chápou. Já myslím, že je to srozumitelné.

Tahle vláda si vzdala 200 miliard korun z ČEZu v dividendách a ve windfall tax z ČEZu. ČEZ by měl být pro tuto vládu zásadní firma, která jim i poradí, co mají dělat. Ne! Oni naslouchají jiným oligarchům, lobbistům. Oni nenaslouchají státní firmy, která samozřejmě je tady proto, aby zkrátka byla k dispozici strategii vlády. Ale tahle vláda žádnou strategii nemá.

Takže my se nestydíme za to, že podporujeme lidi, podporujeme všechny generace. Vy tady stavíte ty generace proti sobě. Vy tady rozeštváváte tuto zemi, ano? A pokud nám budete říkat populisti, fajn. Tak já jsem na to pyšný. Jsem na to pyšný, že jsme mohli něco pro lidi udělat. My jsme dělali pro lidi. To byl náš hlavní cíl - prosperita občanů České republiky. Vy jste říkali, že je uplácíme. A když jste se dostali do vlády, tak jste prohlásili, důchodci a zaměstnanci příští, budou taky důchodci, hospodářská škoda. Absolutně skandální výrok. A média jsou v pohodě. V pohodě!

Já jsem se jednou blbě vyjádřil o Vrběticích, že jsem tam vlastně tu munici nazval zbožím. No, jaký skandál to byl! Tahle provládní mašinérie... Vždyť je to stejné. Ani to nebudu říkat radši. Hospodářská škoda, vážení důchodci a příští důchodci, to říká tahle vláda.

Snižování valorizace důchodů ze strany vlády je tedy zoufalým řešením, jak šetřit na nesprávném místě. Zatímco vládní prioritou jsou výdaje, které nemají nic společného se sociální spravedlností či důstojným životem občanů, valorizace důchodů plní v našem systému klíčovou funkci: chrání seniory před dopady inflace. Ano. Ale vy jste úplně odtrženi. Vy vůbec nevíte, jaký oni mají život, důchodci. To víte? Nevíte to. Nevíte to! Vůbec vás to nezajímá. Nezajímá vás to!

Takže sníží-li se valorizace pod úroveň inflace, znehodnocují se důchody a senioři chudnou. Vždyť je absolutně skandální, když vy jste způsobili tady nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, aby vaši kámoši vydělali stovky miliard a ovládli tuhle zemi.

Pan premiér se chlubí tím, že na doplatek na bydlení - což je způsobeno samozřejmě elektřinou, a všechno tohle samozřejmě nejenom ničí životy důchodců a zaměstnanců, ale také průmysl - má navíc 100 000 lidí, kteří chodí na úřady práce, kde jsou ponižováni. Celý život pracovali a oni si musí jít na úřad práce pro doplatek na bydlení. Ano, pane premiére. Takže vám gratuluji - 100 000 lidí navíc musí chodit na úřad práce pro doplatek na bydlení, neskutečné.

Takže tím, že jste snížili valorizaci samozřejmě pod inflaci, tak je to stejné, jako když je to snížení platů zaměstnanců, s tím rozdílem, že zaměstnanci mají možnost si sehnat jinou práci, senioři často ne. Ale plno seniorů pracuje. Myslím, že jich je asi 400 000. Kolik jim za to dáváte navíc? Almužnu, nějaké drobné. My v našem programu budeme navrhovat samozřejmě větší motivaci pro důchodce, kteří jsou schopni pracovat, protože je potřeba je adekvátně ocenit.

Všichni víme, jak kvůli neschopnosti Fialovy vlády dramaticky narostly ceny v posledních dvou letech. Potraviny, energie, bydlení, všechny dražší, a to v řádu desítek procent. Znovu opakuji, vážení spoluobčané, podívejte se, kolik co stálo v roce 2021 a kolik to stojí dnes. Pamatujete na ty různé plakáty pětikoalice - Babišova drahota a tak dále? Všechno to byly lži. Dneska už to víte, takže jen doufám, že se znovu nenecháte ohlupovat. I když mediální propaganda, která samozřejmě od vlády dostává stovky milionů na různé marketingové propagace... Teď jsem viděl, že pan Foltýn se probudil a propaguje naši vlajku. To je neuvěřitelné. Já o tom tady mluvím strašně dlouho, opakovaně. No, tak se podívejte, kdo kdy ji nosí a kdo ji nenosí, hlavně v zahraničí. Nebudu to říkat, ale vy jste inteligentní, tak určitě na to přijdete.

Takže všechno je dražší. Někteří občané doslova přežívají z měsíce na měsíc, od výplaty k výplatě od důchodu k důchodu, a valorizace důchodů tak není žádný nadstandard, jak by to vláda možná ráda prezentovala. Naopak je to nutný krok, který seniorům umožňuje udržet si základní životní úroveň. Řeči o tom, že valorizace důchodů by měla být omezená kvůli tomu, že se důchody údajně zvyšují příliš rychle ve srovnání s průměrnou mzdou, naprosto odmítám. Když porovnáme čistý příjem průměrné rodiny s příjmem osamělého seniora, zjistíme, že důchodci se s touto částkou dostávají sotva na hranici přežití, a to zejména v kontextu současných cen energií a základních potravin, které dopadají na seniory tvrději než na průměrnou populaci. No, a samozřejmě léky, které sice nejhorší ministr zdravotnictví od revoluce není schopen sehnat a stále je jich nedostatek, ale porovnejte si ty ceny, kolik to stálo v roce 2021 a kolik to stojí teď. Samozřejmě, když přišla vláda a navýšila daň na léky, tak toho ten trh využil.

Zvyšujete sice minimální procentní výměru všech důchodů, ale ve skutečnosti to bude znamenat u invalidních důchodů prvního a druhého stupně a vdovských a sirotčích důchodů jejich snížení. Navíc výpočty nových důchodů od roku 2026 dramatický sníží stávajícím i budoucím důchodcům - ano, vážení zaměstnanci, budoucím důchodcům - jejich životní úroveň. Plánujete totiž, že senioři budou dostávat důchod založený na příjmech v předchozích letech a řádná valorizace bude pouze z jedné třetiny růstu reálných mezd, nikdy z poloviny, jako to bylo za naší vlády. Podle plánu Fialovy vlády mezi roky 2026 a 2035 dojde ke zpomalení růstu nově přiznaných důchodů o 150 až 200 korun ročně. Pan Jurečka mluví o 180 korunách, což možná na první pohled moc nevypadá, ale ve skutečnosti to naše seniory bude bolet. Největší dopad to bude mít na nízkopříjmové důchodce, tedy na ty nejzranitelnější.

Pan Rusý, předseda odborové organizace na ochranu sociálních práv dětí a rodičů Liberi, říká. Vláda tuto změnu nazývá eufemisticky zpomalením růstu důchodů. Ve skutečnosti má ale tato změna za následek pokles reálné hodnoty vyměřeného důchodu. Jedinou skupinou obyvatel, které reforma vylepší reálnou hodnotou důchodu, budou podle pana Rusyho lidé s průměrným příjmem po dobu celé kariéry pod polovinou minimální mzdy s 30 a méně lety pojištění. Může jít například o lidi na částečných úvazcích či živnostníky. Největší dopady má změna výpočtového vzorce na osoby s průměrným příjmem kolem minimální mzdy a více lety pojištění. Například při nepřetržitém pojištění od 18 do 65 let na minimální mzdě mají dnes o 11 % vyšší výměru důchodu, než má být podle nového vzorce, upozornil. U vyšších příjmů negativní dopad do reálné výše důchodu postupně klesá, a to poměrně významně. Při délce pobírání důchodu 21,5 roku by tak dnešní důchodci, respektive osoby s minimální mzdou a 40 lety pojištění, dostali v penězích až o 28 měsíčních důchodů více, než mají dostat po reformě, kdežto lidé s příjmy na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy, by podle nynějšího výpočtu měli o šestnáct měsíčních důchodů více než důchodci budoucí. To vše bez zohlednění zvýšení důchodového věku, uvedl pan Rusý.

Jsou tady jako zdroj provládní Novinky. Výpočet důchodů se změní. Nejvíc postihne lidi s nejnižšími příjmy, píšou provládní Novinky. Nevím, co se jim stalo. Toto oslabení prvního důchodového pilíře je naprosto bezdůvodné a asociální. Kvůli této změně se postupně stovky tisíc našich důchodců dostanou do příjmové chudoby. Bavíme se tu o tisících korunách, na které by jinak měli nárok i lidé ze střední a mladší generace. Čím budou lidé starší, tím více bude jejich životní úroveň zaostávat za celou společností.

Ano, už je to ostatně vidět. Průměrné navýšení důchodů pro rok 2025 je vládou stanoveno - dobře se soustřeďte, vážení spoluobčané - na 358 korun. Ano, slyšíte správně, 358 korun. Vláda přidá seniorům tak zanedbatelnou částku, která zdaleka nepokrývá nárůst životních nákladů. To je dokonce o 2 koruny méně než letos, když jste seniorům důchody průměrně valorizovali o směšných 360 korun. Je zajímavé, že Jurečka už mi nepíše, už mi neposílá nic, žádný dopis, jak mi přidal. Dostávám důchod. Tam byl vždycky dopis, jak je skvělý, takže už alespoň šetří na tom papíře. Takže 358 korun.

Navíc tato navýšení se samozřejmě netýkají všech. Pro většinu důchodců bude růst penzí ještě nižší než tato směšná průměrná částka, stejně jako je pro většinu důchodců naprostá utopie dosáhnout na průměrnou penzi 21 080 korun.

Mimochodem, nové důchody loni klesly o 473 korun ve srovnání s rokem 2022. V průměru noví penzisté dostávali 19 990 korun. A poklesly nejenom nově přiznávané starobní penze, ale i ty předčasné, u nich došlo k propadu o 1 939 korun na průměrných 16 273 korun. Přitom průměrná penze na konci prosince byla 20 264 korun a u předčasných důchodů to bylo 18 567 korun. Ano a tady je zdroj, zase Novinky. Nové důchody loni klesly o stovky korun, souvisí to s inflací - no, prosím - kterou způsobil Fiala - to tam nenapsali - protože nezastropoval elektřinu. To je stále dokola, stále dokola.

Další škrty - výchovné, předčasné důchody a studenti. Ono nejde jen o zvyšování věku odchodu do důchodu nebo snižování valorizaci penzí, ale tato vláda přichází s dalšími asociálními opatřeními. Chcete potrestat maminky osekáním výchovného. A to je samozřejmě skandální, když připomenu, že to byli hlavně Jurečkovi lidovci, kteří se tvářili, že je to chtějí. Bez nás by to nebylo. Teď? Nevím. Pan Jurečka, ten mění stále názor. Včera mě zastavili na recepci... odcházejícího velvyslance Turecké republiky, Turecka, a ptali se mě, že co vlastně - protože zase navrhuje nějaké lepší peníze (pro) bývalé prezidenty a potom stále navrhuje něco pro (nesrozumitelné), stále se to mění, takže člověk absolutně ztrácí přehled - a nechápu, podle čeho vlastně on co navrhuje.

No, takže nyní ženy, které vychovaly dvě nebo tři děti, přijdou za 21,5 roku v penzi, což podle Ministerstva práce a sociálních věcí má být průměrná doba strávená v důchodu, o 700 000 korun. Ano, dobře slyšíte. Jedinou výjimkou jsou maminky tří a více dětí s příjmem na úrovni minimální mzdy. A to je zdroj, zase Novinky. Reformu na reformu penzí nejvíc doplatí matky, sebere jim statisíce korun. Lidem tu penzi za každých okolností chcete znepříjemnit a znevýhodnit, co to jen jde. Proto také děláte vše pro to, aby předčasné důchody de facto přestaly existovat. Vůbec vám nedochází, pane premiére, že spousta lidí míří do předčasného důchodu prostě proto, že celý život pracovala rukama a už fyzicky dál nemůže, a ne proto, že by pracovat nechtěli.

Místo, abyste se zaměřili na rekvalifikační programy, místo, aby Úřad práce podchytil jednotlivé pracovníky a nabídl jim změnu zaměstnání, snažíte se lidi udřít. Proto jste odchod do předčasného důchodu zkrátili na maximálně tři roky před dosažením důchodového věku - místo pět let, jak to bylo za nás, a potřebnou dobu důchodového pojištění pro předčasný důchod jste zvýšili (z) 35 let na 40. Přitom samotná podmínka 35 let důchodového pojištění pro získání nároku na řádný starobní důchod je jednou z nejpřísnějších v Evropě a dlouhodobě (ji) i kritizuje například ombudsman Stanislav Křeček.

Jen v loňském roce bylo z důvodu nedostatečně dlouhé doby důchodového pojištění zamítnuta žádost o důchod 10 807 lidem, což je přibližně každá dvanáctá žádost. Jde o nejčastější důvod zamítnutí žádosti o starobní důchod, jak ukazují statistiky České správy sociálního zabezpečení. Ombudsman Křeček očekává, že v budoucnu bude počet zamítnutých důchodů narůstat, a to v souvislosti s pravidlem, že od roku 2009 do důchodu vůbec se nepočítá studium. Tak to je taky vaše dílo. A to jste v opozici i jako vláda lidem slibovali, že dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod snížíte (z) 35 na 25 let.

Snížení minimální doby důchodového pojištění nad 25 let bylo součástí i programového prohlášení vlády až do března 2023, než jste to vyškrtli. Už teď jsem to pochopil vlastně, vážení spoluobčané, programové prohlášení vlády pan premiér plní tak - on tvrdí, že to plní na 90 % - že tam všechno vyškrtal. Tak už to chápu: 90 % splnil, vyškrtal to (Smích a potlesk z lavic hnutí ANO.) - teď mě to napadlo, že (se smíchem) jak tedy oni to plní, že to vyškrtají, no, a potom, jasně, může plnit 90 %. Takže neplní vůbec nic. (Se smíchem.) Neuvěřitelné.

Takže další z porušených slibů - stejně jako závazek, že zavede možnost, aby lidé mohli platit 1 % z (důchodového) pojištění rodičům nebo prarodičům. Taky škrtl, taky plní. No, tak už víte, je to vysvětleno, už jsme to pochopili, pane premiére, že tím, že nic neplníte, tak vlastně plníte, (se smíchem) protože není co plnit.

Ale zpátky k předčasným důchodům. Vy navíc nejste schopni se dohodnout, jaké náročné profese budou mít nárok na to jít o pět let dřív do důchodu. ODS a TOP 09 to kalouskovsky chtějí osekat na úplné minimum, neboli ze 120 000 zaměstnanců částečně třetí a čtvrté kategorie jen na 12 000 zaměstnanců čtvrté kategorie. Přitom podle původního plánu návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí měly jít do důchodu pracovní pozice, kde jsou přítomna následující zdravotní rizika: vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem a celková fyzická zátěž.

Podle důvodové zprávy k důchodové reformě by tak dřívější důchod mohli získat například i pracovníci sociálních služeb, zedníci, skláři, kováři, brusiči skla, šéfkuchaři nebo kamnáři? No, proč ne kuchaři? Zdravím našeho kuchaře z Besedy, to je ten, co má dva roky do důchodu a bere 30 000 - děkujeme, paní Pekarová, skutečně úžasné, jak platíte tady vaše zaměstnance. To je jen taková odbočka - čočka za 77 korun, vážení. Kdo to má? Takže zdroj: (Deník) - důchodová reforma, penze, důchod, dřívější odchod do důchodu, náročné profese - proto kdyby někdo pochyboval o zdroji.

Hnutí ANO krácení náročných profesí na (?) čtvrtou kategorii zásadně odmítá. Navíc návrh MPSV rozhodně také není dobrý, protože počítá s tím, že nárok budou mít pouze zaměstnanci v náročných profesích, nikoliv lidé pracující jako OSVČ. Zohledňovat se bude pouze fyzicky náročná práce, nikoli psychicky náročná či jinak vyčerpávající práce.

Pro snížení důchodového věku bude nutné v náročné profesi odpracovat alespoň 2 200 směn, což je přibližně 10 let práce, pak se důchodový věk sníží o 15 měsíců. Za 4 400 odpracovaných směn, asi 20 let, se věk sníží o 30 měsíců a za každých dalších 74 směn dojde k snížení o jeden měsíc. Maximální délka snížení důchodového věku bude 60 měsíců, u hasičů a záchranářů se bude zohledňovat vykonaná práce od roku 1993 a u ostatních náročných profesí až práce od roku 2015. Titulek tady, zdroj, české důchody, dřívější důchod pro náročné profese stále není dořešen, ve hře je omezení. No, tak to víme. Tak to je každou chvilku něco jiného, tahle vláda.

A konečně také chcete, vážená vládo, vážený pane premiére, podvést studenty vysokých škol. Takže, vážení studenti, dobře poslouchejte. Těm jste slibovali, studentům, že studium opět začnete počítat od (do?) takzvané náhradní doby důchodového pojištění, tedy že se bude promítat do odpracovaných, v uvozovkách, let potřebných pro získání důchodů nebo zvyšování penze.

Jenže nic z toho nebude. Zase nic. Zase plní program pan premiér. Zase něco škrtnul, tak má splněno. Úplně absurdní divadlo, tohle. Navíc tím, že osekáváte předčasné důchody a zvyšujete dobu pojištění, tak reálně to znamená, že studenti vysokých škol na předčasné penze prostě nedosáhnou. Vážení studenti, dobře poslouchejte! Zdroj: Echo24. Důchodová reforma, studenti, doktorské studium, započítávání pojištění. Nebude. Další slib. Škrtnuto, podle pana premiéra splněno.

Takže, vážené kolegyně, kolegové a hlavně vážení občané, může se někdo divit, že z průzkumu STEM vydaného v červenci vyplynulo, že 60 % lidí považuje současný důchodový systém za nespravedlivý a 64 % lidí si myslí, že průměrný starobní důchod nepokryje základní potřeby penzistů. Zdroj: Echo24. Zprávy. Titulek Domov. Podle většiny lidí jsou důchody nespravedlivé a nepokryjí potřeby penzistů. Průzkum. Kroky Fialovy vlády směřují k asociálnímu šetření, jež se jako první dotýká těch, kteří naši zemi budovali a budují, protože to se týká i zaměstnanců i studentů. Nezapomínejte na to, že se to týká všech. Všech, kteří pracují. Místo toho, aby vláda hledala nové zdroje a skutečné reformní kroky, obrací svou pozornost k nejzranitelnějším seniorům, kteří si zaslouží odpočinek a bezpečné zázemí po celoživotní práci. Důchody, které vláda dnes oklešťuje, nejsou jen čísla. Jde o prostředky pro důstojný život pro ty, kteří po desetiletí podporovali náš stát, naši zemi a přispívají k jeho rozvoji. Tyto peníze jsou jejich právem, ne vládním darem. Vláda se chová, jako kdyby to byly její peníze. Ano. Není to dar.

Důchody, nesmí být prostředkem, kde má stát hledat úspory. Důchody jsou odrazem naší úcty a vděku těm, kteří tuto zemi po desítky let budovali a budují. Nezapomínejme, že je to hlavně o těch zaměstnancích. Ať se vláda zeptá našich seniorů, zda jim valorizace o průměrných 360 korun pokryje alespoň nejnutnější výdaje, ať si položí otázku, zda je důchod ve výši okolo 20 tisíc dostatečný, když ceny rostou tempem, které na naše seniory dopadají nejtvrději. Šetřit na důchodcích v době, kdy mnozí důchodci čelí volbě mezi jídlem a léky, není jen asociální, je to zcela nemorální a výrazem naprostého pohrdání lidmi, kteří budovali náš stát. Senioři nesmí být obětí nedostatečné kompetence vlády řešit dlouhodobě udržitelné financování. Ano, vláda slibovala a máme tady nejvyšší dluh v historii. Nejvyšší! Přitom vybrali o stovky miliard daní navíc. Snad 600 nebo 700 miliard, pokud si to dobře pamatuji. Úplně neuvěřitelné! Takže dluh, daně a deficit ještě. Nic nezvládají.

Takže senioři nesmí být obětí nedostatečné kompetence vlády řešit dlouhodobě udržitelné finance. Ano, tahle vláda není schopná, ona vůbec nechápe, že jsou i nějaké příjmy. Ona má jen výdaje a obrovské. Pokud dnešní vládní koalice tvrdí, že potřebuje šetřit, měla by začít u vlastních výdajů. Ano, platy ministrů a poslanců počínaje a politickými funkcemi pro své přátele konče. Ano. Tak to už jsem opakoval. Vážení spoluobčané, znovu opakuji, že tahle vláda, která nemá peníze a vám navrhuje příští rok 360 korun, tak si dala do rozpočtu 13,7. Takže každý ministr bude mít o desítky tisíc navíc. Teď to dali na půlku, ale vůbec, že si to dovolují. To je neuvěřitelné!

Mnozí z nás si ještě pamatují sliby premiéra Fialy, který před volbami hovořil o udržení důchodového věku a plné valorizaci důchodů. V době, kdy nyní vidíme, že inflace znehodnocuje úspory a ceny rostou tempem, které jsme nečekali, by přirozeným krokem měla být ochrana seniorů. Ale priority Fialovy vlády jsou jinde. Hlavně mluvit o válce, o zbrojení, o Ukrajině a na naše občany peníze nezbývají a na důchodce už vůbec ne. Hnutí ANO jako opozice, jako hlavní opoziční síla, která je samozřejmě předmětem neustálých dezinformací a útoků, a samozřejmě bude se to stupňovat, ten program je nastaven, všichni víme, o co jde, všichni budou pomáhat, aby hnutí ANO nemělo možnost se vrátit do vlády a napravit znovu ty škody, a to jsou škody, které Fialova vláda způsobila.

Takže my odmítáme tento přístup, kdy si vláda premiéra Fialy vybírá seniory jako terč pro své škrty a rozpočtové úpravy, pokud chce vláda šetřit, má spoustu možností. Například i těch skandálních 7 % navýšení platů. A ty vaše řeči o tom, že pojďme se bavit o platech. Samozřejmě schůze byla přerušena, takže v tom se nepokračovalo, i když je tam jasný náš návrh i řešení, tak to ne. Tak máte možnosti. Máte tam x politických trafikantů a můžete bojovat proti šedé ekonomice. Tupě škrtat na nejzranitelnějších dokáže každý. Naši senioři si zaslouží, aby si mohli svůj důchodový věk užít, ne aby o každou korunu bojovali. Právě oni vybudovali naši zemi, která dnes stojí na jejich práci a obětavosti. My jako hnutí ANO jsme vždy prosazovali, že důchody nemají být sociální dávkou, ale důstojným výrazem uznání a vděku za celoživotní práci. Našim občanům říkáme jasně: pokud budeme znovu ve vládě, důchodový systém znovu postavíme na nohy, navýšíme valorizace, aby důchody pokryly skutečné životní náklady a inflaci, a zastropujeme důchodový věk na 65 letech, čímž zajistíme, aby lidé mohli svůj zasloužený odpočinek strávit aktivně a ve zdraví, a zajistíme dostatek financí na tato opatření, stejně jako minulosti. A samozřejmě zajistíme i adekvátní zdravotní péči, i když nevíme, jak dlouho ty škody, co způsobila Fialova vláda, budeme muset napravovat.

Na rozdíl od Fialovy vlády, která dnes sleduje krátkodobé rozpočtové úpravy, naše hnutí přináší konkrétní řešení. Karel Havlíček představil pilíř zdroje, jak to můžeme financovat, a reformní kroky, které povedou ke stabilnímu důchodovému systému, jenž nebude přenášet zátěž na seniory. Ano, je tady řeč o tom pilíři, kde samozřejmě ten představíme v rámci našeho volebního programu. A všichni si můžou vzpomenout, jak to fungovalo, když jsme my vládli. Ano, protože samozřejmě dva roky covidu byla skutečně katastrofa a krize. Tahle vláda žádnou krizi neměla, jenom ji způsobila. Takže není to o tom, že by nebyly peníze na důchody. Je to o tom, že dnešní vláda se rozhodla ty peníze použít jinde. Jinde, například na ty nesmyslné stíhačky. To je největší balík úplně. A už jsme tam kolik záloh zaplatili. Ne, už to bude, nevím kolik 26, 30 miliard? Možná to přijde za 10 let. Neskutečné!

My však věříme, že základní úcta a respekt těm, kteří po celý život podporovali tento stát, jsou naprostou prioritou. Ano. A pokud se vrátíme do vlády a příští rok se to rozhodne, příští rok bude zásadní střet o budoucnost naší země, jestli tahle vláda ji bude ničit nadále, nebo my se vrátíme do vlády a budeme pokračovat v tom, co jsme vždy chtěli.

Chtěli jsme vždy být tady pro lidi a pracovat pro jejich dobrý život, pro všechny generace. Takže nedělám si žádné ideály, tahle asociální vláda to převálcuje. Ale neztrácejte naději. A pokud nám dáte tu důvěru, tak ta naděje přijde za rok. Děkuju moc. (Potlesk v levé části sálu.)

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky