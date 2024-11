Balaštíková (ANO): Vy jste zvedl cenu potravin! A vy jste zvedl i cenu másla!

Tak ještě jednou. Pane ministře Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího. (Zvýšeným hlasem.) Role faráře by vám šla ohromně! Vy umíte (důrazně) tak otočit to, co člověk říká, že je málokdo schopen vám sekundovat. Já se na vás učím. Děkuju.

Já jsem tady od cenotvorbě vůbec nehovořila. Já jsem hovořila o tom, (Zvýšeným hlasem.) jak kroky ministrů za KDU-ČSL změnou společné zemědělské politiky, odsouhlasením konsolidačního balíčku zvedly nákladovost u prvovýrobců, zpracovatelů a všech, i u obchodníků, a oni museli tyhlety náklady promítnout do ceny potravin. (Důrazně) Vy jste zvedl cenu potravin! A vy jste zvedl i cenu másla! Nikdo vám neříkal, abyste řekl, že mají obchodníci prodávat levněji. Mají tam zajímavou marži, ale já jsem hovořila (důrazně) o tom, co je náplní ministra zemědělství, a to je to, starat se o svůj resort (důrazně) tak, aby tam byla nákladovost nízká a aby tam byla konkurenceschopnos. A (důrazně) tu vy snižujete! To (důrazně) vy jste ten, který mířil na velké! (Z pléna: Psssst...) Původně jste si myslel: sestřelím Babiše. Potom (jste?) chtěl sestřelit další, protože to byli agrobaroni! A nakonec jste sestřelil ty střední, kteří jsou (zvýšeným hlasem) rádi, když si to ti velcí od nich koupí, protože chtějí, aby jejich zemědělské podniky dál fungovaly, aby tam lidé pracovali a aby tahle země byla soběstačná ve výrobě potravin! A to (důrazně) vy jste likvidátor toho všeho, máte na starosti venkov a posíláte ho do kolen! Tak to je! Tak si tady nenalévejme úplně jiné víno, protože, vážený pane ministře, ono vám v čistém vínu plavek kus korku!

Margita Balaštíková ANO 2011



