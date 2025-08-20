Exner (STAN): Mnoho kolaborantů si přálo a přeje protektorát Ruska

21.08.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 21. srpnu 1968.

Exner (STAN): Mnoho kolaborantů si přálo a přeje protektorát Ruska
Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

57 let uplynulo od sovětské okupace Československa, ale neměli bychom zapomínat.

Stejně jako na Ukrajině, jakmile to vypadalo, že by se Československo přiklonilo trochu k Západu, Sovětský svaz, jak se tehdy ruské impérium samo nazývalo (Lavrovova mikina, žejo.), okamžitě poslal vojáky s tanky.

Tím bylo po nadějích na „demokratizaci“, na konec „vedoucí úlohy komunistické strany“, na konec cenzury, na konec devizových příslibů a výjezdních doložek, na konec nadějí aspoň na drobné podníkání – nesměli jste provozovat ani taxík nebo trafiku.

Následovala, z pohledu konzervativních komunistů tzv. „normalizace“. Moci se chopilo konzervativní vedení KSČ se sovětskými poradci za zády, obnovilo cenzuru, potlačilo odpor a lidé volili rezignaci a „vnitřní emigraci“. Komunisté obnovili tvrdé centrální plánování, které zapříčinilo mizernou kvalitu a nedostatkové zboží. Vydali seznam zakázaných spisovatelů, zavedli povolovací komise na texty písní a divadel. A odsouhlasili „dočasný pobyt sovětských vojsk“, přičemž, jak pravil dobový vtip, jednotkou dočasnosti byl jeden „furt“. Nakonec to bylo dlouhých 23 let.

Hlavní sovětské posádky byly v těchto městech: Milovice, Mladá Boleslav, Benešov, Vysoké Mýto, Olomouc, Přerov, Prostějov, Frenštát pod Radhoštěm, Bruntál, Žatec, Hradčany u Mimoně, Mladá u Milovic, Pardubice, Piešťany, Malacky, Zvolen, Trenčín, Komárno, Rožňava, Prešov, Košice.

Mnozí tehdy „hlasovali nohama“ – bezprostředně po srpnu 1968 emigrovalo okolo 100 tisíc Čechoslováků na Západ. Celkem mezi lety 1968 – 1989 emigrovalo čtvrt milionu lidí.

Na rozdíl od Ukrajiny, si tehdejší českoslovenští komunisté a to včetně těch reformních, nedovedli představit, že by kladli alespoň pasivní odpor. Ano, byla jiná doba, jiná geopolitická situace a Čechoslováků bylo mnohem méně. Ale nechápu, proč Dubček a další členové předsednictva ÚV KSČ se neskryli a nezasedali někde  ústraní a nechali se zatknout sovětskými vojáky ráno 21. srpna přímo v budově ÚV KSČ a unést do Moskvy nebo proč např. na přistávací dráhu v Ruzyni nedali cisterny, aby zabránili přistávání sovětských letadel.

Tenkrát, stejně jako dnes, si mnoho kolaborantů přálo a přeje protektorát Ruska, protože doufají, že je Rusové (znovu) dosadí a podrží u moci. Tito kolaboranti vědí, že bez vojenské podpory Ruska nikdy nebudou mít „vedoucí úlohu“, kterou ztratili krátce poté, co Michail Gorbačov dal najevo, že pro záchranu „vedoucí úlohy KSČ“ vojáky nenasadí.

Na fotografii Zvací dopis a vlastizrádci, kteří ho tehdy podepsali. Kdo by ho nejraději poslal dnes? 

Martin Exner

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zeman popsal vlhký sen Petra Fialy. Není to veselé
Ministr Rakušan: S ANO do pekel totalitního myšlení. Je mi zle
Exner (STAN): Komunisté a jejich deriváty mi otce předhazují pořád
Exner (STAN): Naše jediná šance je, ukázat sílu, odvahu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Exner , STAN

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Chcete do područí Ruska?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Ústecký kraj

Poukazujete na to, co všichni ostatní neudělali pro Ústecký kraj nebo udělali špatně, ale co dobrého pro Ústecký kraj udělalo třeba hnutí STAN? Podle mě se v tom plácáte všichni

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 29 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): SPOLU jede anitkampaň. Ale zase lže

11:02 Vondráček (Svobodní): SPOLU jede anitkampaň. Ale zase lže

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k představení programu koalice Spolu.