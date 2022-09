Balaštíková (ANO): Zastropování cen elektřiny a plynu

reklama

Po dlouhých měsících odmítání se nakonec česká vláda rozhoupala k jednání o celoevropském řešení, což je v porovnání s opatřeními v ostatních zemích EU k smíchu. Česká vláda měla v květnu možnost nakoupit 3,5 TWh elektřiny pro příští rok za předválečnou cenu a měla také možnost nedat ČEZu půjčku ve výši 74 mld. korun na burzovní kauci. Kdyby ČEZ tuto půjčku nedostal, nemohl by na burze prodávat a nakupovat v tak velkých objemech, elektřinu by byl musel prodat za nižší cenu státu a problém, před kterým dnes stojíme by prakticky neexistoval. Česká vláda měla v té době také možnost vydat se cestou Španělska, které vyhlásilo limitní cenu plynu, užívaného k výrobě elektřiny na úrovni cca 50 EUR a v červnu na to dostalo souhlas z Bruselu. Zastropovaná cena se kontrolovaně zvyšuje až na 70 EUR a rozdíl mezi tímto limitem a tržní cenou doplácí stát. Předběžná kalkulace počítá s nákladem v přepočtu asi 200 miliard korun.

Tady jen poznámka – Španělsko má 5krát víc obyvatel než Česko, lze tedy odhadnout, že by stejné opatření u nás bylo podstatně levnější. Každopádně - Španělsko má dnes energie o 25 % levnější a uvažuje se tedy o tom, že se španělský systém zavede i v dalších zemích. To už ale nebude za ceny z první poloviny roku. Vláda prostě a jednoduše zaspala, firmy dodnes nevědí, jak jim z této situace pomůže a zda vůbec a domácnosti se zatím drží příslibu premiéra, že náklady na bydlení nikomu nestoupnou nad 30–35 % jeho výdělku. Skutečná panika nastane, až se ukáže, že sliby pana premiéra splnit nelze, protože náklady by byly astronomické.

Dnes sice cena elektřiny a plynu na burze klesá, ale za původní ceny už je nakoupeno na příští rok mnoho kWh, takže promítání poklesu spotových cen do koncových cen pro uživatele bude mít značné zpoždění. A aby tomu nebyl konec, při poklesu cen odběratelé zatahují rolety a dál nenakupují – není tedy ani komu prodávat.

Zastropování je po sociálním tarifu další modla této vlády. Je otázkou, jestli se tento projekt dotáhne do konce, jestli to bude včas a jestli to ještě bude co platné.

Převzato z profilu političky.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Balaštíková (ANO): Nedůvěra Balaštíková (ANO): Plány revanšistů zhatí čeští vepři boubelatí! Balaštíková (ANO): Energetická drahota Balaštíková (ANO): Slibem neurazíš ... ale můžeš hodně ublížit!

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama