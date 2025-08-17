Dostál (Stačilo!): USA a Rusko jsou sousedi

18.08.2025 6:23 | Monitoring

Malé poučení ze summitu Putin-Trump, publikované na svém veřejném facebookovém profilu

Dostál (Stačilo!): USA a Rusko jsou sousedi
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Novináři, analytici a experti, kteří nedávali na zeměpisu pozor a jsou zvyklí na mapy, kde je USA vlevo, Rusko s Čínou vpravo a EU v centru dění, si povinně pořídí glóbus. On to totiž není jen zeměpisný fakt, ale také, jak by řekl profesor Nutelák, metafora.

mapa

OK, tak ještě jednodušeji, pro ty nejprostší z našich spoluobčanů, konkrétně pro České elfy. Hele, kluci, představte si to tak, že ta vaše Tolkienova Středozem není na placce, ale na kouli. Takže když Círdan s Frodem, Bilbem, Elrondem a Galadriel pojedou na té lodi z Šedých přístavů trochu dál na západ, přijedou z východu mezi Orky. A pokud existuje ten Valinor, tak na západě sousedí s východním Mordorem a jejich prezidenti udržují diplomatické styky.

Není zač

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví
Dostál (Stačilo!): Leyenová škodí Evropě a musí být nahrazena
Dostál (Stačilo!): Svobodu slova nelze zastavit
Dostál (Stačilo!): Medaile za hrdinství pro Zdechovského. Posmrtně

Malé poučení ze summitu Putin-Trump, publikované na svém veřejném facebookovém profilu