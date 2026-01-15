Bartoš (Piráti): Klíčový dokument k vymáhání miliard od Agrofertu se „ztratil“

Úřad se nyní hájí tím, že nemá k dispozici klíčový dokument, na jehož základě má stát více než sedm miliard korun vymáhat. Podle Pirátů je situace mimořádně závažná – právě ministr Šebestyán totiž o vyplácení dotací Babišově koncernu agendě v minulosti sám rozhodoval z pozice šéfa SZIF.
Piráti požadují, aby Ministerstvo zemědělství neprodleně zveřejnilo relevantní dokumenty a zahájilo vymáhání všech nezákonně vyplacených dotací. V opačném případě jsou připraveni podat trestní oznámení.
„Zlodějna pokračuje. Je naprosto nepřijatelné, aby se teď ministerstvo vymlouvalo na chybějící dokument. Ne že by mě to překvapilo. Od začátku jsme varovali, že člověk, co Babišovi osobně dotace přiklepl, je jen těžko bude vymáhat zpět. Takovéto výmluvy jsou ale trapné. Budu požadovat po Martinu Šebestyánovi v interpelaci odpovědi," uvedl Ivan Bartoš.
V interpelaci Bartoš žádá jasné odpovědi na dotazy:
- zda stát prostřednictvím finanční správy vymáhá nezákonné dotace z Agrofertu a v jaké výši,
- zda ministerstvo a fond mohou potvrdit, že mají k dispozici analýzu potvrzující povinnost vymáhat více než 7 miliard korun,
- a zda ministr garantuje, že tyto prostředky budou vymoženy včetně zveřejnění časového plánu.
„Pokud stát nedokáže vymáhat právo u největších hráčů, selhává v základní funkci ochrany veřejných peněz. Jde o test, jestli v Česku platí právo pro všechny stejně, nebo jestli se u mocných holdingů zavírají oči a opravdu platí, že je pan Šebestyán jen Babišova loutka. Jestli dotace nezačne vymáhat, podáme trestní oznámení. Jde o peníze všech občanů, které by mohly sloužit třeba k financování výstavby nebo zlevnění života lidem,“ dodává Bartoš.
Piráti jsou jediná politická strana, která ve věci střetu zájmů Andreje Babiše uspěla u soudů. Ty jednoznačně potvrdily, že Agrofert čerpal dotace v rozporu se zákonem o střetu zájmů a že má státu vracet miliardy korun. Přesto dnes stát tyto prostředky nevymáhá.
Piráti budou situaci dál důsledně sledovat a požadují, aby Ministerstvo zemědělství neprodleně zveřejnilo relevantní dokumenty a zahájilo vymáhání všech nezákonně vyplacených dotací.
