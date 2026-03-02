Rakušan (STAN): Babiš, místo aby konal, točí svá nedělní videa Čau lidi

Na Blízkém východě jsou v ohrožení tisíce našich spoluobčanů. Premiér Babiš, místo aby konal, točí svá nedělní videa Čau lidi a ministr Macinka jde místo na klíčovou tiskovou konferenci raději vtipkovat do show ke Xaverovi. Vláda si zkrátka udělala jarní prázdniny. Aby se pánové a dámy probrali ze zimního spánku, adresovali jsme jim za Starosty jednoduchou výzvu:
- informujte naše lidi dostatečně
- dostaňte je ve spolupráci s partnery domů
- a hlavně: neosekávejte za této geopolitické situace výdaje na obranu a bezpečnost, je to hazard s osudem naší země.
