Rakušan (STAN): Babiš, místo aby konal, točí svá nedělní videa Čau lidi

02.03.2026 10:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k akceschopnosti Babišovy vlády.

Rakušan (STAN): Babiš, místo aby konal, točí svá nedělní videa Čau lidi
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Na Blízkém východě jsou v ohrožení tisíce našich spoluobčanů. Premiér Babiš, místo aby konal, točí svá nedělní videa Čau lidi a ministr Macinka jde místo na klíčovou tiskovou konferenci raději vtipkovat do show ke Xaverovi. Vláda si zkrátka udělala jarní prázdniny. Aby se pánové a dámy probrali ze zimního spánku, adresovali jsme jim za Starosty jednoduchou výzvu:

- informujte naše lidi dostatečně

- dostaňte je ve spolupráci s partnery domů

- a hlavně: neosekávejte za této geopolitické situace výdaje na obranu a bezpečnost, je to hazard s osudem naší země.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
