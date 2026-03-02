Okamura (SPD): Nová maxima cen pozemků, bytů i rodinných domů

02.03.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám pozemků.

Okamura (SPD): Nová maxima cen pozemků, bytů i rodinných domů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Tržní ceny pozemků, bytů i rodinných domů vystoupaly na nová maxima. Nejvíce v roce 2025 zdražily byty. Jejich ceny meziročně vzrostly o 13,6 %. Rodinné domy meziročně zdražovaly o 9,5 % a pozemky o 7,2 %. Informace vyplývají z výsledků ČSOB Indexu bydlení. SPD a vláda již pracují na zlepšení dostupného bydlení.

Od konce roku 2023 podle předsedy představenstva a generálního ředitele ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martina Vaška vzrostly ceny bytů o 17,8 %. Cenová dynamika má ale klesající tendenci. Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři po sobě jdoucí čtvrtletí v řadě, podotkl Vašek podle serveru Měšec.

Naše nová vláda učiní z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit. Prosadí zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoří výstavbu nájemních a družstevních bytů, zajistí státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. Zajistí také podporu výstavby studentských kolejí a bytů pro seniory.

Připravíme nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení, přičemž stavební úřad navíc nebude nahrazovat povinnosti stavebníka a projektanta. Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu pro rychlejší a koordinované schvalování. V návaznosti na nový stavební zákon zajistíme efektivní digitalizaci stavebního řízení, založenou na modulovém řešení.

Zabezpečíme kvalitní personální řízení a dostatečnou metodickou podporu uživatelům včetně adekvátního pilotního ověření celého projektu. Státní fond podpory investic (SFPI) rozšíří své aktivity mimo dotační program Dostupného nájemního bydlení i do oblasti poradenství v oblasti bydlení, regionálního rozvoje a podpory venkova (projektová příprava, podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfieldů, místních komunikací a cestovního ruchu, podpora výstavby bytů pro seniory).

Podpoříme a obnovíme programy určené na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových bytů, revitalizace sídlišť. Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.

Připravíme úpravu legislativy družstevního bydlení pro zefektivnění jejího fungování, zavedeme státní garance pro družstva pro usnadnění výstavby a vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do dostupného nájemního a družstevního bydlení. Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Slibují chudým občanům peníze za souhlas s „větrníky“. Aktivistka z Mimoně hovoří
„Něco je jinak.“ Analytik k Íránu, který se nevzdává
Vitásková: Oslovili mě s kandidaturou na Hrad. Mysl většiny lidí neřídí mozek
Udženija (ODS): Hlavní město spojuje kulturu se sociální pomocí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Okamura , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je růst cen znepokojivý?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jan Jakob byl položen dotaz

Tvrdíte, že bezhotovostní platby jsou samy dohledatelné

Jak? Chápu, třeba jak ji dohledáte v obchodě přes kasu, i když ne vše jde třeba u malých obchodníků přes kasu, ale jak se dohledá třeba bezhotovostní platba řemeslníkovi? Děkuji za vysvětlení, protože to mi opravdu není jasné, i když by mi to mohlo být jedno, ale jsem zvídavá, tak se nezlobte, že ob...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů Plešatí muži mohou být ve vztahu výhrouPlešatí muži mohou být ve vztahu výhrou

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kupka (ODS): Vyzkoušeli jsme si pletení maskovacích sítí pro Ukrajinu

12:04 Kupka (ODS): Vyzkoušeli jsme si pletení maskovacích sítí pro Ukrajinu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Libereckého kraje.