Okamura (SPD): Nová maxima cen pozemků, bytů i rodinných domů

Tržní ceny pozemků, bytů i rodinných domů vystoupaly na nová maxima. Nejvíce v roce 2025 zdražily byty. Jejich ceny meziročně vzrostly o 13,6 %. Rodinné domy meziročně zdražovaly o 9,5 % a pozemky o 7,2 %. Informace vyplývají z výsledků ČSOB Indexu bydlení. SPD a vláda již pracují na zlepšení dostupného bydlení.
Od konce roku 2023 podle předsedy představenstva a generálního ředitele ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martina Vaška vzrostly ceny bytů o 17,8 %. Cenová dynamika má ale klesající tendenci. Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři po sobě jdoucí čtvrtletí v řadě, podotkl Vašek podle serveru Měšec.
Naše nová vláda učiní z dostupného bydlení jednu z hlavních priorit. Prosadí zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, podpoří výstavbu nájemních a družstevních bytů, zajistí státní podporu financování bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. Zajistí také podporu výstavby studentských kolejí a bytů pro seniory.
Připravíme nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení, přičemž stavební úřad navíc nebude nahrazovat povinnosti stavebníka a projektanta. Zákonem stanovíme bydlení jako veřejný zájem. Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu pro rychlejší a koordinované schvalování. V návaznosti na nový stavební zákon zajistíme efektivní digitalizaci stavebního řízení, založenou na modulovém řešení.
Zabezpečíme kvalitní personální řízení a dostatečnou metodickou podporu uživatelům včetně adekvátního pilotního ověření celého projektu. Státní fond podpory investic (SFPI) rozšíří své aktivity mimo dotační program Dostupného nájemního bydlení i do oblasti poradenství v oblasti bydlení, regionálního rozvoje a podpory venkova (projektová příprava, podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfieldů, místních komunikací a cestovního ruchu, podpora výstavby bytů pro seniory).
Podpoříme a obnovíme programy určené na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových bytů, revitalizace sídlišť. Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.
Připravíme úpravu legislativy družstevního bydlení pro zefektivnění jejího fungování, zavedeme státní garance pro družstva pro usnadnění výstavby a vytvoříme investiční pobídky a daňové úlevy pro dlouhodobé investory do dostupného nájemního a družstevního bydlení. Modernizujeme právní úpravu pro zefektivnění činnosti a fungování společenství vlastníků jednotek.
Tomio Okamura
