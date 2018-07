Bartoš (Piráti): Skládání účtů voličům se nebojíme

Piráti spustili první dashboard poslaneckého klubu, kde informují o tom, jakým způsobem plní svůj program a závazky vůči voličům a na čem pracují resortní týmy a jejich experti. Veřejnost na webu najde také přehled čerpání poslaneckých náhrad, kalendáře všech 22 pirátských poslanců a jejich výkazy práce.

„Už do voleb jsme šli s tím, že chceme být maximálně transparentní a toho se stále držíme. Voliči mají právo vědět, na čem jako jejich zástupci zrovna pracujeme a hlavně jestli plníme to, co jsme před volbami slíbili. Na pirátském webu se tak může každý podívat, v jaké fázi jsou naše programové priority, které postupně realizujeme. Web budeme dále vylepšovat a přidávat nové funkce. My se skládání účtů nebojíme, protože pracujeme poctivě a jdeme si za svým, abychom naše voliče nezklamali,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Nový web Pirátů ZDE

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

