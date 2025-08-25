Ministr Válek: Ať nám zase nevládnou komunisti

25.08.2025 12:12 | Monitoring

Výzva voličům, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Ministr Válek: Ať nám zase nevládnou komunisti
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Požadují referenda o odchodu z EU a NATO. Znamenalo by to odříznout nás od spojenců, ohrozit naši bezpečnost a přiblížit nás vlivu Moskvy. Nic se na nich nezměnilo. Strach. Zákazy. Nesvoboda. Tak vypadala vláda komunistů: jiný názor mohl stát práci, budoucnost, někdy i svobodu. To není minulost, kterou bychom si měli zopakovat.

Kateřina Konečná a KSČM nikdy jasně neodsoudili komunistický režim. Naopak se k němu hlásí a nabízejí stejné recepty: znárodňování, tresty pro úspěšné, kontrolu nad životy lidí. A v tom mají bohužel dlouhou praxi.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
