Ministr Válek: Ať nám zase nevládnou komunisti

Požadují referenda o odchodu z EU a NATO. Znamenalo by to odříznout nás od spojenců, ohrozit naši bezpečnost a přiblížit nás vlivu Moskvy. Nic se na nich nezměnilo. Strach. Zákazy. Nesvoboda. Tak vypadala vláda komunistů: jiný názor mohl stát práci, budoucnost, někdy i svobodu. To není minulost, kterou bychom si měli zopakovat.
Kateřina Konečná a KSČM nikdy jasně neodsoudili komunistický režim. Naopak se k němu hlásí a nabízejí stejné recepty: znárodňování, tresty pro úspěšné, kontrolu nad životy lidí. A v tom mají bohužel dlouhou praxi.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV