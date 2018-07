Bartoš (Piráti): Ve čtvrtek se rozhodne o budoucnosti svobodného internetu v Evropě

Na toto nebezpečí upozornili Piráti v neděli odpoledne během happeningu na pražském Palachově náměstí, kde vystoupil i předseda Pirátů Ivan Bartoš, místopředseda Pirátů a poslanec Mikuláš Peksa, poslanec a odborník na IT Ondřej Profant i kandidát na primátora Zdeněk Hřib. Piráti získali na místě přes tři sta podpisů pod petici s dopisem, v němž vyzývají europoslance, aby k nové legislativě zaujali odmítavé stanovisko.

„Memy, remixy, blogy, parodie, i livestream – vše, co nyní považujeme za samozřejmou a neškodnou zábavu, můžou filtry vyhodnotit jako nedovolené kopírování a automaticky odstranit. Týká se to nás všech. Proto je důležité, aby se ozvali všichni, kterých se omezování internetu týká. Náš postoj můžeme vyjádřit do čtvrtka, kdy se bude hlasovat. V neděli jsme pod společný dopis evropským poslancům nasbírali 358 podpisů, ale mnohonásobně víc občanů zvolilo elektronickou cestu “kontaktáže” našich volených zástupců. Dopis v elektronické podobě mohou zájemci najít na našich stránkách www.zachraninterent.cz,“ uvádí Ivan Bartoš možnosti, kterými mohou občané vyjádřit nespokojenost s evropskou směrnicí.

„Problém cenzury a autorských práv je dlouhodobě jedním z hlavních pirátských témat. Kvůli plánům změnit pravidla copyrightu jsme spustili rozsáhlou kampaň Zachraň internet a koordinujeme ji celoevropsky s europoslankyní Julií Redou. Téma jsme řešili mimo okruh Pirátů i s tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem. V krajích pořádáme informační kampaň, happeningy a setkání s lidmi, abychom upozornili na hrozbu, která se může už ve čtvrtek stát skutečností. Věříme, že nesouhlas se směrnicí vezmou europoslanci v potaz,“ připomněl aktivity Pirátů Mikuláš Peksa.

Informační web www.zachraninternet.cz, na němž návštěvníci najdou informace o problematických článcích, aktuality, vzorový dopis europoslancům a vyjádření dotčených stran, spustili Piráti, aby upozornili na blížící se klíčové hlasování. Na informačním webu je rovněž k dispozici vzorový dopis s apelem na europoslance, aby nedávali omezování svobody v Evropě zelenou.

