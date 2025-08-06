Bartošek (KDU-ČSL): Pokud Rajchl něčím straší, nebojte se, bude to jinak

Pamatujete, jak nás strašili benzínem za stovku? Předtím zase, že ve vakcínách jsou čipy… O Putinově Rusku naopak říkají, že je to náš přítel.
Jednoduché pravidlo: Pokud Rajchl a jemu podobní něčím straší, nebojte se, bude to jinak. Pokud naopak něco až podezřele moc podporují, mějte se na pozoru!
A pokud nechcete, aby nám za dva měsíce tito prognostici z Wishe vládli, přijďte v říjnu k volbám a dejte to najevo. Nic není rozhodnuto.
Ing. Jan Bartošek
autor: PV