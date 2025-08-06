Bartošek (KDU-ČSL): Pokud Rajchl něčím straší, nebojte se, bude to jinak

07.08.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rétorice opozičních politiků.

Bartošek (KDU-ČSL): Pokud Rajchl něčím straší, nebojte se, bude to jinak
Foto: ČT24
Popisek: Jan Bartošek

Pamatujete, jak nás strašili benzínem za stovku? Předtím zase, že ve vakcínách jsou čipy… O Putinově Rusku naopak říkají, že je to náš přítel.

Jednoduché pravidlo: Pokud Rajchl a jemu podobní něčím straší, nebojte se, bude to jinak. Pokud naopak něco až podezřele moc podporují, mějte se na pozoru!

A pokud nechcete, aby nám za dva měsíce tito prognostici z Wishe vládli, přijďte v říjnu k volbám a dejte to najevo. Nic není rozhodnuto.

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • místopředseda PS PČR
KDU-ČSL , Rajchl , Bartošek

autor: PV

Další články z rubriky

