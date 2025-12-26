Benkovič (ANO): Praha připravuje svůj Metropolitní plán už 13 let

28.12.2025 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k územnímu plánu Prahy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Benkovič, zastupitel ANO 2011 v Městské části Praha 17 Řepy

Územní plán. Řeší ho Hradec Králové i Praha. Jak to ale dopadne?

V posledních dnech mě zaujala zpráva z Hradce Králové.

Po patnácti letech příprav tam zastupitelé znovu odložili schválení nového územního plánu. Materiál je hotový a připravený – a přesto neprošel zastupitelstvem.

Důvody?

Politické obavy, právní nejistota, rozdílné pohledy v koalici.

Jedni říkají: raději počkat, než schválit něco, co může být problém.

Druzí upozorňují: odklad ve skutečnosti nahrává chaosu a starým pravidlům.

A teď si položme nepříjemnou, ale důležitou otázku

Nemůže se něco podobného stát i v Praze?

Praha a (nový) Metropolitní plán

Hlavní město připravuje svůj Metropolitní plán už 13 let, klíčový dokument, který má nahradit územní plán z konce 90. let. V pořadí již 3. veřejné projednání ale ukázalo, že k novému MP panuje řada rozporů a obav.

Jako zastupitelé bychom ho měli projednávat a schvalovat příští rok.

Jenže…

Už teď je zřejmé, že shoda rozhodně není samozřejmá. Řada zastupitelů - z různých městských částí a napříč politickým spektrem – má k současné podobě plánu výhrady.

A jeho osud je tak, mírně řečeno, nejistý.

Proč je to celé tak složité?

Územní (nebo metropolitní) plán totiž:

  • rozhoduje, kde se bude bydlet
  • určuje, kam povede doprava
  • chrání – nebo nechrání – veřejný prostor a krajinu
  • a hlavně: nastavuje pravidla na desítky let dopředu

Debata o Metropolitním plánu nebude jednoduchá. Ale právě proto ji nesmíme podcenit. Protože město se neplánuje na jedno volební období. Město se plánuje pro lidi – na další dekádu.

Co si o tom myslíte vy? Jste pro přijetí nového Metropolitního plánu, nebo byste nechali současný územní plán, kterému by musela být legislativně prodloužena jeho platnost?

Článek obsahuje štítky

ANO , Benkovič

