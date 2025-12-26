Benkovič (ANO): Praha připravuje svůj Metropolitní plán už 13 let

Územní plán. Řeší ho Hradec Králové i Praha. Jak to ale dopadne?
V posledních dnech mě zaujala zpráva z Hradce Králové.
Po patnácti letech příprav tam zastupitelé znovu odložili schválení nového územního plánu. Materiál je hotový a připravený – a přesto neprošel zastupitelstvem.
Důvody?
Politické obavy, právní nejistota, rozdílné pohledy v koalici.
Jedni říkají: raději počkat, než schválit něco, co může být problém.
Druzí upozorňují: odklad ve skutečnosti nahrává chaosu a starým pravidlům.
A teď si položme nepříjemnou, ale důležitou otázku
Nemůže se něco podobného stát i v Praze?
Praha a (nový) Metropolitní plán
Hlavní město připravuje svůj Metropolitní plán už 13 let, klíčový dokument, který má nahradit územní plán z konce 90. let. V pořadí již 3. veřejné projednání ale ukázalo, že k novému MP panuje řada rozporů a obav.
Jako zastupitelé bychom ho měli projednávat a schvalovat příští rok.
Jenže…
Už teď je zřejmé, že shoda rozhodně není samozřejmá. Řada zastupitelů - z různých městských částí a napříč politickým spektrem – má k současné podobě plánu výhrady.
A jeho osud je tak, mírně řečeno, nejistý.
Proč je to celé tak složité?
Územní (nebo metropolitní) plán totiž:
- rozhoduje, kde se bude bydlet
- určuje, kam povede doprava
- chrání – nebo nechrání – veřejný prostor a krajinu
- a hlavně: nastavuje pravidla na desítky let dopředu
Debata o Metropolitním plánu nebude jednoduchá. Ale právě proto ji nesmíme podcenit. Protože město se neplánuje na jedno volební období. Město se plánuje pro lidi – na další dekádu.
Co si o tom myslíte vy? Jste pro přijetí nového Metropolitního plánu, nebo byste nechali současný územní plán, kterému by musela být legislativně prodloužena jeho platnost?
