Komínek (KSČM): Odvaha a vize v Chomutově chyběla

28.12.2025 12:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zaniklému pivovaru v Chomutově.

Foto: archiv J. Komínek
Popisek: Zastupitel Ústeckého kraje za KSČM Jaroslav Komínek

Když se dívám na tuto vzpomínku na chomutovský pivovar a zároveň sleduji, kolik dnes po celé republice vzniká a úspěšně funguje soukromých pivovarů, nelze se ubránit jedné myšlence:
jaká je škoda, že tehdejší vedení města Chomutova tento areál neudrželo a nakonec zde  vznikl další supermarket.

Přitom právě tady se ještě mohlo vařit poctivé pivo a navázat na místní tradici, která k městu historicky patřila. Argument, že by byl areál nevyužitelný nebo neopravitelný, neobstojí. Stačí se podívat jinam.

Dobrým příkladem je například Pivovar Kotouč v České Kamenici – také velký areál, který se podařilo opravit, smysluplně využít a proměnit v živé místo s přidanou hodnotou pro město i region.

Škoda, že podobná odvaha a vize tehdy v Chomutově chyběla. Historie už změnit nejde, ale je dobré si tyto příběhy připomínat – právě proto, abychom stejné chyby neopakovali.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
