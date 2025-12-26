Komínek (KSČM): Odvaha a vize v Chomutově chyběla

Když se dívám na tuto vzpomínku na chomutovský pivovar a zároveň sleduji, kolik dnes po celé republice vzniká a úspěšně funguje soukromých pivovarů, nelze se ubránit jedné myšlence:
jaká je škoda, že tehdejší vedení města Chomutova tento areál neudrželo a nakonec zde vznikl další supermarket.
Přitom právě tady se ještě mohlo vařit poctivé pivo a navázat na místní tradici, která k městu historicky patřila. Argument, že by byl areál nevyužitelný nebo neopravitelný, neobstojí. Stačí se podívat jinam.
Dobrým příkladem je například Pivovar Kotouč v České Kamenici – také velký areál, který se podařilo opravit, smysluplně využít a proměnit v živé místo s přidanou hodnotou pro město i region.
Škoda, že podobná odvaha a vize tehdy v Chomutově chyběla. Historie už změnit nejde, ale je dobré si tyto příběhy připomínat – právě proto, abychom stejné chyby neopakovali.
