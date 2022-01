Bašta (SPD): Vláda rozhodla přesně v den, kdy dochází k zmírnění napětí

reklama

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové,

před dvěma měsíci začala výnosem prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zákonem, který poslal do Parlamentu, jedna z největších bezpečnostních krizí posledních desetiletí, která se dá srovnat s Karibskou krizí před téměř 60 lety. Ten zákon se jmenoval Zákon o přechodném období a popisoval, co se stane, až Ukrajina získá zpět suverenitu nad těmi dvěma povstaleckými republikami a Krymem. Ruská federace to považovala za porušení minských dohod a podobně jako Ukrajina, která stáhla k té hranici příměří 120 tisíc vojáků, Rusové odpověděli stažením 100 tisíc vojáků a následovala obviňování z obou stran. Pak se to rozeběhlo a dnes dva měsíce slýcháme o přípravách na vtržení na Ukrajinu.

Ke změně v tomto ohledu došlo před dvěma dny a to právě ze strany právě Ukrajiny. První, kdo zareagoval, byl prezident Zelenskyj, který stáhl svůj návrh zákona z Parlamentu. Druhý, kdo reagoval, byl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který se nechal slyšet, že útok Ruské federace, ruských vojsk na Ukrajinu nehrozí, protože ruská vojska nejsou dost blízko ukrajinské hranici - jsou ve Voroněži, 250 kilometrů daleko. Následovalo to, co by mělo situaci vrátit zpátky, tj. v Paříži se sešli zástupci tzv. normandské čtyřky, což je Ruská federace, Ukrajina, Francie a Německo, a jednali právě o tom, že by se měli vrátit zpátky k těm minským dohodám. Minské dohody je záležitost, která v roce 2015, téměř roce války a 14 tisíci mrtvých ten konflikt z toho žhavého zamrazila.

No a v této situaci se česká vláda rozhodla přesně v ten den, kdy dochází k tomu zmírnění napětí, tak se česká vláda rozhodla, že tam bude posílat munici. Do země, která je zmítaná občanskou válkou. Munici, kterou pošlou na Ukrajinu, jejíž ozbrojené síly nepředstavuje jenom ukrajinská armáda, ale také dobrovolnické jednotky, což jsou buď soukromé armády jednotlivých oligarchů a nebo dokonce jednotlivých politických stran. A o tom, jací lidé v těch dobrovolnických jednotkách jsou, svědčí třeba to, že terorista, který na Novém Zélandu vystřílel mešitu, tak si předtím cvičil tu střelbu právě v jednotkách pravého sektoru, dokonce měl jejich znak na těch zbraních.

Takže má otázka v tomto případě zní zcela jasně. Česká vláda by měla vysvětlit, proč v případě, kdy dochází ke zmírňování napětí, tak místo aby pomohla diplomatickým jednáním, tak do země zmítané občanskou válkou posílá munici. A jestli vzali v úvahu to, že přesně v momentě, kdy o tom rozhodovali, se už začalo jednat úplně o něčem jiném.

Děkuji.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bašta tvrdě. Zelený plán EU: Koncentrák plný skromných lidí. Ví, jak to skončí Bašta (SPD): Naším prvním krokem musí být ekonomická emancipace Bruselská pětka nastupuje. Volby potvrdily náš statut kolonie, obává se Bašta Bašta: Chtěli si rozdělit Rusko a jeho suroviny. BIS? Kdysi jsem nahlédl do střev. Čas na akci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama