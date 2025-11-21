Havel (TOP 09): Prezidentův postup je výsostně proústavní

21.11.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k požadavkům prezidenta Pavla vůči Andreji Babišovi

Havel (TOP 09): Prezidentův postup je výsostně proústavní
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Chtěl bych se ohradit proti tvrzení některých politiků a komentátorů, kteří mluví o “ústavním puči” ze strany prezidenta Petra Pavla. Je to totiž přesně naopak. Ústavní soud totiž na nechtěný popud Miloše Zemana v roce 2020 vydal stanovisko, jež prezidenta zavazuje k řešení, které teď vidíme u Petra Pavla:

"Kromě celé řady na to navazujících zákonů je i povinností prezidenta republiky přihlížet při zvažování, koho jmenovat předsedou vlády (a poté jejích členů), k tomu, zda jmenováním může takový (zejména neřešitelný) střet vzniknout a zda bude moci být řešen postupem, který Ústava, popř. zákon (zejména zákon o střetu zájmů).”

Nikoliv tedy protiústavní, ale výsostně proústavní je prezidentův současný postup. A pokud s tím má Andrej Babiš problém, měl si před volbami nastudovat zákony země, jíž chce dělat premiéra.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
